"Bu senin işin!" - Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martinez, kaptanını feci geçen Dünya Kupası açılış maçında oyundan almadığı için sert eleştirilere maruz kalırken, Cristiano Ronaldo'nun arkadaşı olmaya çalıştığı iddiasıyla suçlandı

Portekiz, turnuvaya en büyük favori olarak girmişti; ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni yenememesi, Martinez’in taktiksel cesareti konusunda şiddetli bir tartışma başlattı. Eski İrlanda milli futbolcusu Tony Cascarino, bu tartışmanın öncülüğünü üstlendi ve Martinez’in kararlarının sportif değerlerden çok kişisel duygular tarafından etkilendiğini öne sürdü.

"Elimden geldiğince nazik olmaya çalışıyorum… ama o [Ronaldo] gerçekten formdan düşmüştü. Sanki zaman onu yakalamış gibi görünüyor. Hızı kalmamış. Topu almak için bile enerjisi yok," dedi Cascarino, talkSPORT'a.

"Portekiz takımına hiçbir katkı sağlamadı. Martinez’in onu sahada tutmasına inanamıyorum. Şöyle düşünüyorum: ‘Bu senin işin – acaba sadece Ronaldo ile arkadaş kalmak mı istiyor? Onun tarafında mı kalmak istiyorsun?’ Oyuncuları oyundan çıkarmak zorundasın. Eğer bu karar takımı iyileştirecek ve kazanma şansını en üst düzeye çıkaracaksa, bir teknik direktör olarak bunu yapmalısın. Ve biliyorum ki bu sezonun sonunda görevinden ayrılacak. Bu durum, sanki teknik direktörün ‘Arkadaşım Ronaldo ile dostluğumu sürdüreceğim’ dediği gibi geldi."



