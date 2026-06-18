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"Bu senin işin!" - Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martinez, kaptanını feci geçen Dünya Kupası açılış maçında oyundan almadığı için sert eleştirilere maruz kalırken, Cristiano Ronaldo'nun arkadaşı olmaya çalıştığı iddiasıyla suçlandı
Martinez, kayırma yapmakla suçlandı
Portekiz, turnuvaya en büyük favori olarak girmişti; ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni yenememesi, Martinez’in taktiksel cesareti konusunda şiddetli bir tartışma başlattı. Eski İrlanda milli futbolcusu Tony Cascarino, bu tartışmanın öncülüğünü üstlendi ve Martinez’in kararlarının sportif değerlerden çok kişisel duygular tarafından etkilendiğini öne sürdü.
"Elimden geldiğince nazik olmaya çalışıyorum… ama o [Ronaldo] gerçekten formdan düşmüştü. Sanki zaman onu yakalamış gibi görünüyor. Hızı kalmamış. Topu almak için bile enerjisi yok," dedi Cascarino, talkSPORT'a.
"Portekiz takımına hiçbir katkı sağlamadı. Martinez’in onu sahada tutmasına inanamıyorum. Şöyle düşünüyorum: ‘Bu senin işin – acaba sadece Ronaldo ile arkadaş kalmak mı istiyor? Onun tarafında mı kalmak istiyorsun?’ Oyuncuları oyundan çıkarmak zorundasın. Eğer bu karar takımı iyileştirecek ve kazanma şansını en üst düzeye çıkaracaksa, bir teknik direktör olarak bunu yapmalısın. Ve biliyorum ki bu sezonun sonunda görevinden ayrılacak. Bu durum, sanki teknik direktörün ‘Arkadaşım Ronaldo ile dostluğumu sürdüreceğim’ dediği gibi geldi."
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Henry, Ronaldo'nun bencilliğini sert bir şekilde eleştirdi
Cascarino yönetimi eleştirirken, Thierry Henry ise Al-Nassr’ın forvetinin taktiksel disiplinine odaklandı. Arsenal efsanesi, Ronaldo’nun bireysel rekorlara olan takıntısının takımın yapısına zarar verdiğini savundu. Henry şöyle konuştu: “Önemli bir şey var, evlerinde izleyenler: Gol atması gereken takımdır, siz değilsiniz.” Henry, ikinci yarıda Ronaldo’nun hareketinin Bruno Fernandes’in önündeki açık yolu tıkadığı belirli bir anı vurguladı.
Houston'daki gecenin istatistikleri, kaleyi bulan tek bir şut bile atamayan 41 yaşındaki oyuncu için oldukça olumsuzdu. Büyük turnuvalardaki gol atamama serisi artık 10 maça ulaştı, ancak o tarihe geçmek için çabalamaya devam ediyor. Houston’daki maça çıkarak, altı farklı Dünya Kupası finalinde forma giyme konusunda Lionel Messi’nin rekoruna ulaştı; ancak bireysel başarıları, Portekiz’in FIFA sıralamasında kendisinden önemli ölçüde geride olan bir takımı yenememesi nedeniyle gölgede kaldı.
Ronaldo, hayal kırıklığının ardından sonucu savundu
Eleştirilere rağmen Portekiz kaptanı, basına yaptığı açıklamada meydan okurcasına bir tavır sergiledi. Tünele öfkeyle daldıktan sonra sonunda gazetecilerle konuştu ve Portekiz’in kalite ya da çaba eksikliği yaşadığı yönündeki görüşleri önemsiz gösterdi. Performansta neyin eksik olduğu sorulduğunda, sert bir yanıt verdi: “Ne eksikti? Hiçbir şey eksik değildi, futbol budur. Portekiz kazanabilirdi, ama kaybedebilirdi de. Her iki yönde de sonuçlanabilirdi.”
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Özbekistan maçı öncesinde baskı artıyor
K Grubu’ndaki sonuç, Portekiz’e Özbekistan’la oynayacağı ikinci maça hazırlanırken hata yapma lüksü bırakmıyor. Martinez, ilk on bir seçimi ve işler yine ters giderse en ünlü oyuncusunu oyundan çıkarma konusundaki kararlılığı açısından büyük bir ikilemle karşı karşıya. Kolombiya da grup aşamasının son maçı için hazır beklerken, bu Avrupa devi, yaşlanan Ronaldo’ya tek başına bel bağlamayan daha akıcı bir hücum ritmi yakalayamazsa erken elenme riskiyle karşı karşıya.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile berabere kaldıkları maçın istatistikleri, top hakimiyetini elinde tutmasına rağmen 90 dakika boyunca kaleyi bulan sadece bir şut atabilen, bir kıvılcıma ihtiyaç duyan bir takım olduğunu gösteriyor. Ronaldo, kariyerinde 1.000 gol hedefine hâlâ 31 gol uzaklıkta olsa da, şu anki formu, kişisel hedeflerinin milli takımın başarısı pahasına gelebileceğini düşündürüyor. Cascarino’nun da ifade ettiği gibi, Martinez’in “görevi”, bir takımın teknik direktörü mü, yoksa bir efsanenin veda sahnesine eşlik eden bir geçici teknik direktör mü olduğuna karar vermek olacak.