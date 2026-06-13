The Athletic'in haberine göre, ABD'nin MLS liginde yer alan Chicago Fire, Alman milli takım oyuncusuna ilgi göstermeye başladı.
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Bu sansasyonel bir transfer olurdu! Leon Goretzka'nın FC Bayern Münih'ten ayrılmasının ardından büyük bir sürpriz mi yaşanacak?
Münih'teki sekiz yıllık kulüp kariyerinin ardından sözleşmesi uzatılmayan Goretzka, bu ayın sonunda sözleşmesi sona erdiğinde bu yaz bedelsiz olarak serbest kalacak.
31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda birçok Avrupa'nın önde gelen kulübüyle anıldı. AC Milan'a transferi neredeyse kesinleşmişti, ancak Rossoneri, Serie A'nın son haftasında Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı ve bunun sonucunda teknik direktör Massimiliano Allegri ve sportif direktör Igli Tare'nin başını çektiği tüm teknik kadro kapı dışarı edildi. Her ikisi de Alman oyuncunun transferinin en büyük destekçileriydi.
Milan'ın yanı sıra, özellikle Atletico Madrid de Goretzka'yı bedelsiz transfer etmekle ilgileniyordu. Kış transfer döneminde Rojiblancos'un, orta saha oyuncusunu hemen kadrosuna katmak için Bayern'e küçük bir transfer ücreti teklif ettiği bile söyleniyor. Ancak Goretzka, sezonu Bayern ile tamamlamak için bu teklifi reddetti.
- AFP
Robert Lewandowski de Chicago Fire'ın gündeminde
Chicago'ya transfer olması halinde Goretzka, Bayern efsanesi Bastian Schweinsteiger'in izinden gidecek. Schweinsteiger, Münih'ten ayrıldıktan ve Manchester United'da bir buçuk yıllık bir ara verdikten sonra, 2017 ile 2020 yılları arasında Fire forması giymişti.
Ayrıca Goretzka, eski bir FCB takım arkadaşıyla yeniden bir araya gelebilir. Medya haberlerine göre Chicago, FC Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve transfer ücreti olmadan piyasada olan Robert Lewandowski'yi de kadrosuna katmak istiyor.
Orada görüşmelerin hatta biraz daha ilerlemiş olduğu söyleniyor - buna göre Polonyalı forvet, menajeri Pini Zahavi ile birlikte MLS kulübünün temsilcileriyle somut görüşmeler yapmak üzere ABD'ye doğru yola çıkmış durumda.
Bununla birlikte, potansiyel çift transferin bir püf noktası var. The Athletic'e göre, Lewandowski Chicago Fire'a katılırsa, "Designated Player" olarak adlandırılan oyuncular için boş yer kalmayacak. Maaşları izin verilen üst sınırın üzerinde olabilen bu oyunculardan her takımda sadece üç tanesine izin veriliyor.