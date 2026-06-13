Bu sansasyonel bir transfer olurdu! Leon Goretzka'nın FC Bayern Münih'ten ayrılmasının ardından büyük bir sürpriz mi yaşanacak?

Münih'teki sekiz yıllık kulüp kariyerinin ardından sözleşmesi uzatılmayan Goretzka, bu ayın sonunda sözleşmesi sona erdiğinde bu yaz bedelsiz olarak serbest kalacak.

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda birçok Avrupa'nın önde gelen kulübüyle anıldı. AC Milan'a transferi neredeyse kesinleşmişti, ancak Rossoneri, Serie A'nın son haftasında Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı ve bunun sonucunda teknik direktör Massimiliano Allegri ve sportif direktör Igli Tare'nin başını çektiği tüm teknik kadro kapı dışarı edildi. Her ikisi de Alman oyuncunun transferinin en büyük destekçileriydi.

Milan'ın yanı sıra, özellikle Atletico Madrid de Goretzka'yı bedelsiz transfer etmekle ilgileniyordu. Kış transfer döneminde Rojiblancos'un, orta saha oyuncusunu hemen kadrosuna katmak için Bayern'e küçük bir transfer ücreti teklif ettiği bile söyleniyor. Ancak Goretzka, sezonu Bayern ile tamamlamak için bu teklifi reddetti.