"Bu Salah FC değil" - Jamie Carragher, "bencil" Liverpool yıldızını sert bir dille eleştirdi ve onun "heavy metal" futbol açıklamalarını Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'la köprüleri yakmasıyla karşılaştırdı
Carragher, Salah'ın ayrılışını Ronaldo'nun şok haberine benzetiyor
Liverpool efsanesi Carragher, Anfield’daki kariyeri sona yaklaşırken Salah’ın hayal kırıklıklarını kamuoyuna dile getirme kararından hiç de şaşırmadığını itiraf etti. Sky Sports’a konuşan Carragher, Mısırlı oyuncunun davranışını, Cristiano Ronaldo’nun 2022’de Manchester United’dan ayrılmasını zorladığı patlamaya benzer tavırla doğrudan karşılaştırdı.
"Şaşırmadım," dedi Carragher. "Herkese söylemiştim, sezon bitmeden başka bir şey daha olacak. Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılırken yaptığı gibi, o da bir bomba patlatacak. Sezon bittikten ve o başka bir takıma transfer olduktan sonra olacağını düşünmüştüm, ama olmadı. İki yıldan az bir süre önce, bir röportaj verdiği için ona bencil demiştim ve bence bu yine doğru. Liverpool için çok önemli bir hafta. Hala Şampiyonlar Ligi'ne tam olarak katılma hakkı kazanmadılar ve bu hafta Liverpool FC'nin haftası olmalı, Salah FC'nin değil."
Ağır metal beyanı
Tartışma, Aston Villa’ya karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 4-2’lik yenilginin ardından Salah’ın sosyal medyada paylaştığı sert bir açıklamadan kaynaklanıyor. 33 yaşındaki oyuncu, bu paylaşımda takımın Jürgen Klopp’un ün kazandırdığı yüksek tempolu oyun stiline geri dönmesini istediğini dile getirerek, Slot’un mevcut felsefesinin taraftarların hak ettiği şey olmadığını ima etti.
Baş antrenör Slot'un yöntemlerine meydan okuyan bir mesajda Salah şöyle yazdı: "Bu kulübün şüphecilerden inananlara, inananlardan şampiyonlara dönüşmesine tanık oldum. Bu, çok çalışmayı gerektirdi ve ben kulübün bu noktaya gelmesine yardımcı olmak için her zaman elimden geleni yaptım. Beni bundan daha fazla gururlandıran hiçbir şey yok. Bu sezon bir kez daha yenilgiye uğramamız çok acı vericiydi ve taraftarlarımızın hak ettiği bir şey değildi. Liverpool'un, rakiplerin korktuğu ağır metal hücum takımı haline geri dönmesini ve kupa kazanan bir takım olmasını istiyorum."
Steven Gerrard, bu gizemli mesajı, Slot yönetiminde soyunma odasında bir bölünme ve kimlik kaybı olduğunun açık bir işareti olarak gördü.
Neville, Salah'ın davranışlarına ilişkin öfkeli yorumlarını paylaştı
Reds, Brentford ile oynayacakları sezonun son maçı için hazırlıklarını sürdürürken, yorumcular Salah ile Klopp arasındaki ilişkinin artık sürdürülemez hale gelip gelmediğini sorguluyor. Gary Neville, Carragher'a katılarak bu açıklamaların zamanlamasını eleştirdi ve böyle bir anlaşmazlığın kamuoyuna açık bir şekilde sergilenmesinin hiçbir üst düzey kulüpte kabul edilemez olacağını belirtti.
Neville, "O, odanın ortasında bir el bombasının pimini çekip dışarı çıkıyor" dedi. "Mo orada mutlu değil. Bu hiç iyi değil. Eğer o bir Manchester United oyuncusu olsaydı, ben de çok kızardım. Ancak bu tür bir oyuncu, bu tür bir statü ve kişiliğe sahip bir oyuncuyu asla sessiz tutamazsınız. Söyleyecek bir şeyleri varsa, söyleyeceklerdir. Ve bunu, duymak istemediğiniz bir anda söyleyeceklerdir. Bu çok anlamlı bir yorumdu. Arne Slot bunu hiç hoş karşılamayacaktır. Ama o sadece sezonun sonuna kadar dayanmak, oradan ayrılmak, gelecek sezon orada olmayacak herkesi oradan çıkarmak ve yeniden bir takım kurmaya çalışmak isteyecektir."
Anfield'daki veda maçı öncesinde Slot'un ikilemi
Aralarındaki gerginliğe rağmen Carragher, Klopp’un kişisel kırgınlıklarını bir kenara bırakıp kulübün Şampiyonlar Ligi hedeflerini öncelikli tutması gerektiğine inanıyor. Ligde ilk dörtte yer alma garantisi henüz kesinleşmemişken, teknik direktör, Salah’a Anfield’daki son maçında ilk 11’de yer verip vermeme ya da disiplin önlemi olarak onu yedek bırakma konusunda zor bir karar vermek zorunda.
"Hiçbir teknik direktörün kendi ayağına kurşun sıkmaması gerektiğini düşünüyorum," diye ekledi Carragher. "Hafta sonu Mo Salah'ı oynatmak Liverpool'a maçı kazanma şansı veriyorsa, onu seçmek zorundasın. Mo Salah'ı bencil olduğu için eleştirmiştim. Arne Slot bencil olamaz; kulübü ve kulüp için en iyisini düşünmek zorundadır. Liverpool'un Brentford karşısında bir sonuca ihtiyacı varsa, onu en iyi kadrosunda gördüğü takdirde onu oynatmak zorundadır. Arne Slot şu anda Liverpool'da çok güçlü bir konumda değil ve bu yüzden Salah bu yorumları yaptı. Şu anda taraftarların desteğini almıyor ve bu yüzden Salah bunu yaptı. Onu gerçekten çok zor bir duruma soktu."