Tartışma, Aston Villa’ya karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 4-2’lik yenilginin ardından Salah’ın sosyal medyada paylaştığı sert bir açıklamadan kaynaklanıyor. 33 yaşındaki oyuncu, bu paylaşımda takımın Jürgen Klopp’un ün kazandırdığı yüksek tempolu oyun stiline geri dönmesini istediğini dile getirerek, Slot’un mevcut felsefesinin taraftarların hak ettiği şey olmadığını ima etti.

Baş antrenör Slot'un yöntemlerine meydan okuyan bir mesajda Salah şöyle yazdı: "Bu kulübün şüphecilerden inananlara, inananlardan şampiyonlara dönüşmesine tanık oldum. Bu, çok çalışmayı gerektirdi ve ben kulübün bu noktaya gelmesine yardımcı olmak için her zaman elimden geleni yaptım. Beni bundan daha fazla gururlandıran hiçbir şey yok. Bu sezon bir kez daha yenilgiye uğramamız çok acı vericiydi ve taraftarlarımızın hak ettiği bir şey değildi. Liverpool'un, rakiplerin korktuğu ağır metal hücum takımı haline geri dönmesini ve kupa kazanan bir takım olmasını istiyorum."

Steven Gerrard, bu gizemli mesajı, Slot yönetiminde soyunma odasında bir bölünme ve kimlik kaybı olduğunun açık bir işareti olarak gördü.