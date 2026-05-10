"Bu, sağlığa ciddi bir tehlike oluşturuyor": Eski hakem, VfB Stuttgart'tan Angelo Stiller'e yapılan korkunç faulün ardından kırmızı kart verilmesini savunuyor

Tapsoba daha önce topa dokunduğu için bu pozisyonun "fark edilmesi zor" olduğu doğru. "Ama en azından o anda kramponlarını başka yöne çevirmeliydi. Topu oynadım, gerisi umurumda değil diyemezsin. Eğer böyle girip rakibe bu şekilde vurursan (kramponlar kaval kemiğine çarparak tüm bacağın ayak bileğinden bükülmesine neden olur), bu ciddi bir sağlık tehlikesi oluşturur ve dolayısıyla penaltı ve kırmızı kart gerektirir," diyeyazdı Gräfe, X'te.

Stiller, kısa bir tedavi molasının ardından şokun etkisinden kurtuldu ve oyuna devam edebildi. Tapsoba ise bir kez daha olumsuz bir şekilde dikkat çekti ve devre arasına kısa bir süre kala VfB forveti Ermedin Demirovic'in bacağına çelme takarak bir penaltıya neden oldu. Maxi Mittelstädt, Schwaben için hak edilen 2-1'lik üstünlüğü sağlayangolü attı. Deniz Undav'ın golüyle maçı 3-1 kazanan Schwaben, Şampiyonlar Ligi elemelerine doğru önemli bir adım attı.