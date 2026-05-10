VfB Stuttgart v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga
Tim Ursinus

"Bu, sağlığa ciddi bir tehlike oluşturuyor": Eski hakem, VfB Stuttgart'tan Angelo Stiller'e yapılan korkunç faulün ardından kırmızı kart verilmesini savunuyor

VfB Stuttgart'ın Bayer Leverkusen'i mağlup ettiği maçta, Angelo Stiller şiddetli bir faulün ardından ucuz atlattı. Eski hakem Manuel Gräfe ise maçtan sonra kırmızı kart verilmesi gerektiğini savundu.

Bir topu uzaklaştırma girişimi sırasında Edmond Tapsoba, ceza sahası içinde Alman milli oyuncunun baldırına sert bir kayma hareketiyle çarptı; bunun üzerine oyuncu sağ ayağı bükülerek yere yığıldı ve acı içinde yüzünü buruşturarak yerde kaldı. Ancak hakem Robert Schröder penaltı kararı vermedi ve Werkself'in stoper oyuncusu cezasız kaldı. VAR da müdahale etmedi. Gräfe, bunun açık bir hatalı karar olduğunu belirtti.

  • Tapsoba daha önce topa dokunduğu için bu pozisyonun "fark edilmesi zor" olduğu doğru. "Ama en azından o anda kramponlarını başka yöne çevirmeliydi. Topu oynadım, gerisi umurumda değil diyemezsin. Eğer böyle girip rakibe bu şekilde vurursan (kramponlar kaval kemiğine çarparak tüm bacağın ayak bileğinden bükülmesine neden olur), bu ciddi bir sağlık tehlikesi oluşturur ve dolayısıyla penaltı ve kırmızı kart gerektirir," diyeyazdı Gräfe, X'te.

    Stiller, kısa bir tedavi molasının ardından şokun etkisinden kurtuldu ve oyuna devam edebildi. Tapsoba ise bir kez daha olumsuz bir şekilde dikkat çekti ve devre arasına kısa bir süre kala VfB forveti Ermedin Demirovic'in bacağına çelme takarak bir penaltıya neden oldu. Maxi Mittelstädt, Schwaben için hak edilen 2-1'lik üstünlüğü sağlayangolü attı. Deniz Undav'ın golüyle maçı 3-1 kazanan Schwaben, Şampiyonlar Ligi elemelerine doğru önemli bir adım attı.

    VfB Stuttgart: Deniz Undav konusunda da endişeler vardı

    Son maç haftası öncesinde VfB, takipçisi TSG Hoffenheim ile aynı puanda dördüncü sırada yer alıyor. Sezonun son maçında Stuttgart, Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Kraichgauer ise Gladbach'a konuk olacak. Leverkusen ise Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için rakiplerinin yenilmesini ummalı ve HSV karşısında işini yapmalı.

    Bu arada Undav da 68. dakikada yere yığılınca şok anları yaşandı ve sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ancak Stiller'de olduğu gibi, endişe yoktu. "Hafta içinde zaten hafif sorunları vardı. Yaralanma değil. Ama sorunun daha da arttığını fark etti," dedi teknik direktör Sebastian Hoeneß maçtan sonra.

