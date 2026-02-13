"Bu sadece benimle ilgili değil" - Michael Carrick, Manchester United'da geçici teknik direktör olarak hayallerindeki başlangıcı yaptıktan sonra Ayın Teknik Direktörü ödülüne tepki gösterdi

Carrick'in yönetimindeki en etkileyici yönlerden biri, oyuncuların onun yöntemlerini ne kadar hızlı benimsedikleri olmuştur. Sezon ortasında bir koçluk felsefesinden diğerine geçiş yapmak nadiren sorunsuz olur, ancak United onun yönetiminde oldukça uyumlu bir görüntü sergilemiş ve Fulham ve Spurs'a karşı da galibiyetler almıştır.

"Oyuncular çok iyiydiler," diye devam etti Carrick. "Değişim kolay değildir ve farklı türdeki maçlarda yaptıkları gibi vites değiştirip performans göstermek muhtemelen en memnun edici şeydi.

"Elbette ilk iki maç, bazı yönlerden, duygular ve herkesin bu maçlara ne kadar hazır olduğu nedeniyle kendiliğinden halloldu, ancak sonraki maçlar, benim için, oyuncuların tepkisini ve oyunun kalitesini görmek açısından aynı derecede iyiydi.

"Bu maçlara girerken zorluydu ve sonra, City maçından üç gün önce [ben ve teknik ekip] geldik... Yine, bu yüzden oyuncuların kendilerini ortaya koydukları ve değişime tepki verdikleri için onlara teşekkür ediyorum.

“Ancak bu iki maç, ilerlemek için kullanabileceğiniz her türlü duyguyu büyük ölçüde artırıyor ve bu da çok önemli.

“Bu maçlar bittikten sonra, önemli olan bundan sonra ne olacağı ve ben de bundan sonra gelen tepkiyi gerçekten çok sevindim.”