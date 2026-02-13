Getty Images Sport
"Bu sadece benimle ilgili değil" - Michael Carrick, Manchester United'da geçici teknik direktör olarak hayallerindeki başlangıcı yaptıktan sonra Ayın Teknik Direktörü ödülüne tepki gösterdi
Derbi sevinci ve Emirates'in kahramanlıkları
13 Ocak'ta görevi devralan Carrick, United'ın ligin ağır toplarını alt etmesini sağlayan taktiksel bir ustalık sergiledi. Oylama döneminde sınırlı sayıda maçta teknik direktörlük yapmasına rağmen, elde ettiği sonuçların büyüklüğü onu Andoni Iraola ve Sean Dyche gibi rakiplerini geride bırakarak bu ödülün tartışmasız favorisi haline getirdi.
Carrick'in ödüllü ayının en önemli olayları, şüphesiz United'ın sezonunu yeniden canlandıran iki önemli galibiyetti. İlk olarak, Old Trafford'da ezeli rakibi Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. Pep Guardiola'nın takımını cevap aramaya zorlayan bu galibiyet, savunma disiplini ve ölümcül geçişlerle tanımlandı.
Derbi galibiyeti azim ile ilgiliyse, ardından gelen kuzey Londra seyahati karakter ile ilgiliydi. Carrick'in adamları, lig lideri Arsenal ile karşılaşmak için Emirates'e gitti ve heyecan verici bir 3-2 galibiyetle döndü. Geriden gelerek Gunners'ı susturmak, bu United kadrosunun eski kaptanının sakin rehberliği altında mücadele ruhunu yeniden keşfettiğini kanıtladı.
Carrick, dikkatleri ekibine çeviriyor
Mütevazı yapısına sadık kalan Carrick, bu dönüşümdeki bireysel rolünü hemen önemsizleştirdi. Kupayı aldıktan sonra Carrington'da konuşan geçici teknik direktör, bu yeniden dirilişin kulübün antrenman tesisindeki herkesin ortak çabasının sonucu olduğunu vurguladı.
"Bu çok güzel ve çok iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor, ama dürüst olalım, bu sadece benim başarım değil," dedi Carrick. "Bence bu herkesin başarısı: teknik ekip, antrenörler, kulüp çalışanları ve tabii ki oyuncular. Bu, iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor ve bu çok sevindirici."
Savaşın ortasında değişime uyum sağlamak
Carrick'in yönetimindeki en etkileyici yönlerden biri, oyuncuların onun yöntemlerini ne kadar hızlı benimsedikleri olmuştur. Sezon ortasında bir koçluk felsefesinden diğerine geçiş yapmak nadiren sorunsuz olur, ancak United onun yönetiminde oldukça uyumlu bir görüntü sergilemiş ve Fulham ve Spurs'a karşı da galibiyetler almıştır.
"Oyuncular çok iyiydiler," diye devam etti Carrick. "Değişim kolay değildir ve farklı türdeki maçlarda yaptıkları gibi vites değiştirip performans göstermek muhtemelen en memnun edici şeydi.
"Elbette ilk iki maç, bazı yönlerden, duygular ve herkesin bu maçlara ne kadar hazır olduğu nedeniyle kendiliğinden halloldu, ancak sonraki maçlar, benim için, oyuncuların tepkisini ve oyunun kalitesini görmek açısından aynı derecede iyiydi.
"Bu maçlara girerken zorluydu ve sonra, City maçından üç gün önce [ben ve teknik ekip] geldik... Yine, bu yüzden oyuncuların kendilerini ortaya koydukları ve değişime tepki verdikleri için onlara teşekkür ediyorum.
“Ancak bu iki maç, ilerlemek için kullanabileceğiniz her türlü duyguyu büyük ölçüde artırıyor ve bu da çok önemli.
“Bu maçlar bittikten sonra, önemli olan bundan sonra ne olacağı ve ben de bundan sonra gelen tepkiyi gerçekten çok sevindim.”
Old Trafford'da ivmeyi sürdürmek
West Ham ile zorlu bir beraberlikle yenilmezlik serisini sürdüren Carrick'in bu takımı ne kadar ileriye taşıyabileceği merak konusu. Geçici bir figür olmaya devam etse de, "Carrick Etkisi" kulüpteki atmosferi krizden ihtiyatlı bir iyimserliğe dönüştürdü.
Ayın Menajeri ödülü, dünya futbolundaki en zor işlerden birini aldatıcı bir şekilde basit gösteren bir koça yakışır bir övgü. Şu an için, United taraftarları, kulüp efsanesinin Premier League'in menajerlik elitleriyle boy ölçüşecek taktiksel yeteneklere sahip olduğunu kanıtlamasının keyfini çıkarıyor.
FA Cup'tan elendikleri için bu hafta sonu maçları yok ve bir sonraki maçları 23 Şubat'ta Everton ile olacak.
