Goal.com
CanlıBiletler
Son Heung Min GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

‘Bu sadece benim’ - MLS All-Star MVP’si Son Heung-Min, göz önündeki yaşam, Güney Kore’yi temsil etmek ve LAFC ile mutluluğu bulmak hakkında

Analysis
H. Son
Los Angeles FC
MLS All-Stars
FEATURES
MLS All-Stars - Liga MX All-Stars
Liga MX All-Stars
Club Friendlies
ABD 1

ÖZEL: GOAL, büyükelçi olarak rolünü, oyuna duyduğu sevgiyi ve insanların onu nasıl görmesini istediğini konuşmak için Güney Koreli yıldızla bir araya geldi

CHARLOTTE -- Son Heung-Min’in tanıtılmaya ihtiyacı yok, ancak odaya girerken bunu yine de kendisi yapmaya başlıyor. İçeri girerken karşılaştığı herkesi tokalaşarak ve gülümseyerek selamlıyor.

“Ben Sonny,” diyor karşılaştığı her kişiye.

Dünyada Sonny’yi tanımayan bir köşe bulmak zor olurdu. Almanya’da başarıya ulaştı, Londra’da bir kahramana dönüştü ve şimdi LAFC’nin yıldızı. Her şeyden önce ise Güney Kore’de bir ikon. Çok az oyuncu bu kadar evrensel şekilde seviliyor; bu yüzden nereye giderse gitsin onu yüzlerce, bazen binlerce kişi karşılıyor, ellerinde bayraklar, formalar ve kendilerini pek çoğunun çok daha fazlası olarak gördüğü bir oyuncuya bağlayan ne varsa onlarla geliyor.

Ancak bu hafta MLS All-Star oldu ve izini bırakmak için fazla zaman kaybetmedi. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, 35 dakikalık performansında iki gol atarak MVP ödülünü kazandı ve zaten bunlarla dolu kariyerine bir başarı daha ekledi. Yine de bu bir ilkti ve ilkler heyecan vericidir, özellikle de sevdiği sporda yapılabilecek her şeyi yapmış gibi görünen Son için.

Yeni olmayan şey ise All-Star olmanın beraberinde getirdiği her şey. Bu unvanı aldığınızda bir şeyi temsil edersiniz ve Son buna çoğundan daha fazla alışkın. Kariyerine Almanya’da başlamak için 16 yaşında evinden ayrıldı ve Güney Kore futbolunun bir sonraki büyük umudu ilan edilmesi uzun sürmedi. O günden bu yana bu sorumluluğu omuzlarında taşıyor ve şimdi 34 yaşında olmasına rağmen bunun hiç fazla ağır olduğu görülmedi. Ağır oldu mu? Evet, elbette, ama her zaman bir yolunu buldu.

Yıldız oyuncu, All-Star’daki ilk maçından günler önce Bank of America Stadium’daki bir süitte GOAL’e konuşurken, “Asla kolay olmuyor ama bunu mutlulukla yapıyorum” dedi.

Bir şey varsa, o mutluluk Son’un alametifarikası. Gollerden, kupalardan ve övgülerden de öte, Son’un en ayırt edici özelliği her zaman gülümsemesi oldu. Hem Kore’de hem de kariyerinin onu götürdüğü her yerde taraftarların kendilerini onun üzerinden yaşamasının nedeni de bu. Bu aynı zamanda herkesin Son’un kendilerini temsil etmesini istemekte neden bu kadar istekli olduğunu da açıklıyor. Sponsorlar, kulüpler, hatta koca bir ülke: Son, bir yandan oyuncu, bir yandan elçi. Hatırlayabildiği kadarıyla hep böyleydi.

Ve şimdi, bunca yıl sonra bile bu onun için sorun değil. Neredeyse yirmi yılın ardından bununla sadece yaşamayı öğrenmedi; bunu sevmeyi de öğrendi.

Son, “Dürüst olacağım,” diyor. “Dürüst olmak gerekirse, bunun bana doğal gelen bir şey olduğunu hiç hissetmiyorum. İnsanların söylediklerimi duymak ya da yaptıklarımla ilgili pek çok şeyi görmek istediğini biliyorum ve buna çok açığım. Bence insanlar ne yaptığımızı, ne ortaya koyduğumuzu bilmeyi hak ediyor, çünkü inanılmaz destek veriyorlar. Elimden geldiğince zaman ayırmaya çalışıyorum. Bu sorumluluğu gerçekten ciddiye alıyorum.”


  • Los Angeles Football Club v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

    Dünyanın gördüğü

    Son, sahip olduğu itibarın fazlasıyla farkında. MLS All-Star takımındaki takım arkadaşı Ashley Westwood'un dediği gibi, “iyi adam”. Bu etiket, hayatının büyük bölümünü çoğu insandan çok daha farklı bir ilgi odağında geçiren Son'un peşini hiç bırakmadı.

    Güney Kore için o bir ikon, Asya içinse bir ilham kaynağı. Bölgenin yetiştirdiği en büyük oyuncu olduğu rahatlıkla savunulabilir ve bu statüyü taşımak her zaman kolay olmadı. Bu yaz da bunun bir başka hatırlatıcısı oldu.

    Son, Dünya Kupası'na gol suskunluğu içinde girdi ve Güney Kore grup aşamasında elenirken gol atamadı. Belirleyici son maçta yedek kulübesinde başladı ve karşılaşmanın ardından halkının gönlünü yeniden kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağına söz verdi.

    Elbette görkemli anlar da vardı: Tottenham'daki başarısı ve milli takım formasıyla attığı 56 gol. Bu sayı, Cha Bum-kun'un rekorunun iki gol gerisinde. O başarılar, üzerindeki ışığın her zaman bu kadar parlak olmasının da nedeni.

    Sonunda, Son bu parlaklığın içinde yaşamanın tek bir yolu olduğunu gördü: dürüst olmak. Yetişkinlik hayatının tamamında dünya ondan kusursuzluğa yakın bir şey bekledi. Asla öyle biri olmayacaktı ama kendisi olabilirdi. Saha içinde de saha dışında da bu, neredeyse her zaman yeterli oldu.

    “Ben sadece benim” diyor. “Aslında farklı bir şekilde görünmeye çalışmıyorum. Sahte diyebileceğimiz bir şey değil bu. Açıkçası herkes benden hoşlanmayacak. Herkes benim hayranım olmayacak ama ben yine de kendim olmaya çalışıyorum. Mütevazı olmaya çalışıyorum. Bana her zaman destek veren insanlara minnettar olmaya çalışıyorum. Ben buyum. Kendi tarzımda asla sahte bir şey sergilemiyorum.”

    Zamanla Son, insanlara bu yönünü göstermekte daha rahat hale geldi. MLS'te bu işin bir parçası: onun statüsündeki bir oyuncu sadece futbolcu olarak değil, aynı zamanda bir elçi olarak imza atıyor. Son da bunu benimsedi ve her röportajı kendisiyle destekçileri arasındaki mesafeyi kapatma fırsatı olarak gördü.

    “Tüm röportajlardan, tüm podcast'lerden sonra” diyor, “insanlar beni farklı bir açıdan gördüğünde ya da farklı şekillerde gördüğünde bu beni daha mutlu ediyor, çünkü aradaki mesafe biraz daha kapanmış gibi hissettiriyor.”

    Bu hafta binlerce kişi LAFC yıldızını çok daha yakından görme fırsatı buldu ve Son da buna değdiğini gösterdi.

    • Reklam
  • 2026 MLS All-Star Skills Challenge presented by AT&TGetty Images Sport

    'Ömürde bir kez'

    Son’un statüsündeki biri için MLS All-Star Maçı’nın yarattığı zorluklardan şikâyet etmek kolay olurdu. Adil olmak gerekirse, birkaç şikâyet de vardı: Seyahat ve zamanlama ideal değildi, diyor. Her şeyden önemlisi, kimsenin sakatlanmamasına dair büyük bir umut vardı.

    Ancak bu hayal kırıklıkları kısa sürüyor. Son, bu anın kendisine neler hissettirdiğini yüksek sesle düşünmeye başlar başlamaz gülümsemesi neredeyse hemen geri dönüyor; ne kadar tuhaf olsa da.

    “Bir bakıma, sanki 16 yaşımdaykenki günlere dönmüşüm gibi hissettirdi, biliyor musun?” diyor. “Bir takımın içindeyken ya da milli takıma çağrıldığında, kampta bir sürü rastgele adam oluyor ya. Sonra birbirinizi tanımanız gerekiyor. Açıkçası burada çok, çok büyük isimler var ama farklı değil. Hepimiz aynıyız: insanız.”

    Son, elbette MLS All-Star forması giyen o insanlardan en ünlüsü ve günler süren hazırlığın ardından maç nihayet başladığında Güney Koreli yıldız bunun nedenini göstermekte gecikmedi. MLS ekibi ilk 10 dakika içinde geri düşerken Son, üç dakikalık bölümde iki gol attı ve 35. dakikada yerini bir başkasına bıraktı. Bu performansının karşılığında maçın en iyi oyuncusu seçildi.

    All-Star takımındaki takım arkadaşı Hany Mukhtar, takımının MVP’si için “İnanılmaz bir oyuncu” dedi. “Bir sebepten dolayı dünya çapında bir oyuncu. Bunu her hafta gösteriyor ve hepimiz ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Bunu antrenmanda da görüyoruz, o yüzden şaşırmadım.”

    Birçok açıdan bakıldığında All-Star haftası amacına ulaştı. Son gollerini attı, taraftarlar da gösterilerini aldı. Kimse sakatlanmadı. En önemlisi de eğlenceliydi.

    “Bu deneyimi yaşamak hayatta bir kez olur,” diyor. “Bence buna değer. Her zaman söylediğim gibi, bu anın tadını çıkarmaya ve minnettar olmaya çalışıyorum. Bu All-Star Maçı’na davet edilmek, herkesin elde edebileceği bir şey değil, bu yüzden çok minnettarım. Yanımda bu harika oyuncular var ve birlikte oynuyoruz. Bunun benim için çok büyük bir onur olduğunu düşünüyorum.”

    Son’un diğer All-Star takım arkadaşlarının birçoğu içinse onur kendilerine aitti. Bazıları daha önce ona karşı oynamıştı; bazıları ise onunla ilk kez tanışıyordu. Hepsi de sonunda onunla aynı kadroda yer almak için istekliydi.

  • 2026 MLS All-Star Game presented by ChimeGetty Images Sport

    'İyi adam'

    Westwood, bir kez de olsa Son’la aynı tarafta olmaktan memnundu. Ona karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu tecrübeyle biliyordu.

    Westwood, "Burnley’deyken bize karşı bir gol atmıştı" diye hatırladı. "Bütün takımı geçip gitmişti."

    Ve sonra, tabii ki Son gülümsedi. Rakipler için bu, hem sinir bozucu hem de etkisizleştirici olabiliyor. Onun kıvrak koşularında geride kalanlar bile genelde ondan hoşlanıyor. Topa vuruşunda sık sık özet görüntülere giren bir gole dönüşen sertlik dışında, Son’da pek kötücüllük yok.

    Bu yüzden birçok MLS All-Star oyuncusu, hem takım arkadaşı hem de bir insan olarak Son’u daha yakından tanımaya hevesliydi. Premier League’de ona defalarca karşı oynayan Tim Ream, sonunda onunla aynı kadroda yer almaktan keyif aldı. Kadronun bir diğer en büyük isimlerinden Thomas Muller ise Son’un Alman Dünya Kupası şampiyonuyla birlikte oynayacağı için duyduğu heyecanı dile getirmesinin ardından esprilerini eksik etmedi.

    Muller gülerek, "Kamera önünde her zaman güzel şeyler söylemeye çalışırız ama cumartesi günü LAFC ile Vancouver’a geliyor. Bilmiyorum, belki de bana karşı iyi davranıyormuş gibi yapıyordur!

    "Almancası gerçekten, gerçekten çok iyi ve kesinlikle Almanya’daki hayat hakkında da biraz bilgisi var. Eski güzel günlerden bahsediyoruz ve oyuncu tipi olarak da birbirimizi iyi anlıyoruz."

    Son da Muller gibi All-Star haftasında liderlik rolünü üstlendi. İlk antrenman biraz tuhaf başladığında, ortamı yumuşatmak için şakalar yapmaya başlayan kişi Son oldu. Bu, çok önemli bir buz kırıcıydı ve birbirine yabancı bir oyuncu grubunun birlikte geçirecekleri zamana doğru başlamasına yardımcı oldu.

    Westwood, "Bakın, İngiltere’deyken de her zaman güler yüzlü karakter, iyi adam oydu" diyor. "Her zaman size vakit ayırırdı ve burada da tamamen aynı. O, sadece kendisi."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • 2026 MLS All-Star Game presented by ChimeGetty Images Sport

    "Spordan keyif alıyorum"

    Son, basın mensuplarıyla geçirdiği süre içinde bir noktada, All-Star takım arkadaşlarının tamamını hangi konuda geçebileceği sorusuyla karşılaştı. Kendisine göre en iyi olabileceği herhangi bir yarışma ya da oyun var mıydı?

    “Hiçbir şey,” diyor. “Her konuda kötüyüm.”

    Elbette bu doğru değil. Son, pek çok şeyde fazlasıyla iyi. Her şeyden önemlisi de kendisi olma konusunda oldukça iyi. Bunu onun gibi yapabilen kimse yok ve saha içinde ya da dışında onun yaptıklarını yapabilenlerin sayısı da çok az.

    Charlotte’taki zamanı boyunca Son neredeyse her şeyi yaptı. Tüm medya yükümlülüklerini yerine getirdi, her reklam panosunda yer aldı, takım arkadaşlarıyla kaynaştı ve yağmur nedeniyle ertelenen Yetenek Yarışması’nda mücadele etti. Ardından maç geldiğinde ise her zaman yaptığı şeyi yaptı: fark yarattı.

    Her yükümlülüğün, röportajın ve kamuoyu önündeki görünümün arkasında, Son’la ilgili sahici kalan bir şey var. Sahneler değişti ama his değişmedi. Charlotte ona kendini yeniden çocuk gibi hissettirdi. Gerçek şu ki, her sahne hâlâ aynı şeyi yapıyor.

    “Topu seviyorum,” dedi gazetecilere. “Taraftarları seviyorum ve takım arkadaşlarımı seviyorum. Çocukken âşık olmamdan beri, sadece topun peşinden koşmak, topa vurmak ve çocuklarla birlikte kutlama yapmak... Sanırım en çok sevdiğim şey bu. Strese girdiğimde her zaman futbol oynarım. Bu yüzden buradayım: bu sporun tadını çıkarıyorum.

    “Sonuna kadar,” diye ekliyor. “Sonuna kadar, sanırım muhtemelen yaptığım tek aşk bu.”

    Çarşamba gecesi, son düdükten dakikalar sonra, takım arkadaşları kutlama yaparken Son apar topar götürüldü. Zaten Los Angeles’a dönüş yolundaydı: sıradaki maça, sıradaki ana, sıradaki yükümlülüğe.

    Bir gün bunların sonu gelecek, ancak Son o günün gelmesi için sabırsızlanmıyor. Top dönmeye devam ettiği sürece, gülümseme de kalacak.