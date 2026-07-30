CHARLOTTE -- Son Heung-Min’in tanıtılmaya ihtiyacı yok, ancak odaya girerken bunu yine de kendisi yapmaya başlıyor. İçeri girerken karşılaştığı herkesi tokalaşarak ve gülümseyerek selamlıyor.

“Ben Sonny,” diyor karşılaştığı her kişiye.

Dünyada Sonny’yi tanımayan bir köşe bulmak zor olurdu. Almanya’da başarıya ulaştı, Londra’da bir kahramana dönüştü ve şimdi LAFC’nin yıldızı. Her şeyden önce ise Güney Kore’de bir ikon. Çok az oyuncu bu kadar evrensel şekilde seviliyor; bu yüzden nereye giderse gitsin onu yüzlerce, bazen binlerce kişi karşılıyor, ellerinde bayraklar, formalar ve kendilerini pek çoğunun çok daha fazlası olarak gördüğü bir oyuncuya bağlayan ne varsa onlarla geliyor.

Ancak bu hafta MLS All-Star oldu ve izini bırakmak için fazla zaman kaybetmedi. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, 35 dakikalık performansında iki gol atarak MVP ödülünü kazandı ve zaten bunlarla dolu kariyerine bir başarı daha ekledi. Yine de bu bir ilkti ve ilkler heyecan vericidir, özellikle de sevdiği sporda yapılabilecek her şeyi yapmış gibi görünen Son için.

Yeni olmayan şey ise All-Star olmanın beraberinde getirdiği her şey. Bu unvanı aldığınızda bir şeyi temsil edersiniz ve Son buna çoğundan daha fazla alışkın. Kariyerine Almanya’da başlamak için 16 yaşında evinden ayrıldı ve Güney Kore futbolunun bir sonraki büyük umudu ilan edilmesi uzun sürmedi. O günden bu yana bu sorumluluğu omuzlarında taşıyor ve şimdi 34 yaşında olmasına rağmen bunun hiç fazla ağır olduğu görülmedi. Ağır oldu mu? Evet, elbette, ama her zaman bir yolunu buldu.

Yıldız oyuncu, All-Star’daki ilk maçından günler önce Bank of America Stadium’daki bir süitte GOAL’e konuşurken, “Asla kolay olmuyor ama bunu mutlulukla yapıyorum” dedi.

Bir şey varsa, o mutluluk Son’un alametifarikası. Gollerden, kupalardan ve övgülerden de öte, Son’un en ayırt edici özelliği her zaman gülümsemesi oldu. Hem Kore’de hem de kariyerinin onu götürdüğü her yerde taraftarların kendilerini onun üzerinden yaşamasının nedeni de bu. Bu aynı zamanda herkesin Son’un kendilerini temsil etmesini istemekte neden bu kadar istekli olduğunu da açıklıyor. Sponsorlar, kulüpler, hatta koca bir ülke: Son, bir yandan oyuncu, bir yandan elçi. Hatırlayabildiği kadarıyla hep böyleydi.

Ve şimdi, bunca yıl sonra bile bu onun için sorun değil. Neredeyse yirmi yılın ardından bununla sadece yaşamayı öğrenmedi; bunu sevmeyi de öğrendi.

Son, “Dürüst olacağım,” diyor. “Dürüst olmak gerekirse, bunun bana doğal gelen bir şey olduğunu hiç hissetmiyorum. İnsanların söylediklerimi duymak ya da yaptıklarımla ilgili pek çok şeyi görmek istediğini biliyorum ve buna çok açığım. Bence insanlar ne yaptığımızı, ne ortaya koyduğumuzu bilmeyi hak ediyor, çünkü inanılmaz destek veriyorlar. Elimden geldiğince zaman ayırmaya çalışıyorum. Bu sorumluluğu gerçekten ciddiye alıyorum.”



