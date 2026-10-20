Roberto De Zerbi'nin takımı için umut verici geçen gece, Dejan Kulusevski'nin yeniden sahaya çıkmasıyla daha da güzelleşti. Kulusevski, önceki sezonun tamamını kaçırmasına neden olan ciddi diz sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez forma giydi. Ev sahibi ekip, Frank Lampard'ın Coventry'sinin maçın başındaki tehlikeli ataklarını da başarıyla savuşturdu.

Takımın gelişimini ve rakiplerinin yarattığı tehdidi değerlendiren Marmoush, şunları söyledi: "Her maçtan bir şeyler öğreniyoruz. Dediğiniz gibi ilk birkaç hafta harika oynadık ama sonuç alamadık. Bu daha başlangıç."

Konuk ekibin kalitesini de öven Marmoush, Davies'in golünün önemine değindi: "Çok iyi bir takım, geçiş hücumlarında iyiler. Ben'in golü bize üç puanı getirdi ve oyunun sakinleşmesini sağladı."

Teknik direktörünün olumlu etkisini ve takım içindeki güçlü birlikteliği vurgulayan forvet, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, kendimi harika hissediyorum. Teknik direktörümüz hepimize yardımcı oluyor ve küçük ayrıntıları öğretiyor. Bize bireysel olarak da yardımcı oluyor. Takıma kattığı yoğunluğu ve tutkuyu seviyorum. Oynadığımız sisteme inanıyoruz. Sahada büyük bir aile gibiyiz ve sonuna kadar birbirimiz için mücadele edeceğiz."