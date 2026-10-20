AFP
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“Bu sadece başlangıç!” Coventry galibiyetinde ilk golünü atan kendine güvenen Omar Marmoush, Tottenham’ın yeniden yükselişini hedefliyor
Mısırlı forvet ilk galibiyette başrol oynadı
Marmoush, Tottenham Hotspur formasıyla lige yeni yükselen konuk ekibe karşı alınan 3-1'lik galibiyette attığı ilk golün bu sezon yeniden çıkışa geçmesini sağlayacağına inanıyor. Manchester City'den kiralık olarak transfer edilen hücum oyuncusu, öncesinde Milan van Ewijk'in yüzüne darbe vurmasına rağmen 58. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Üç beraberlik ve üç yenilginin ardından gelen, uzun süredir beklenen bu galibiyet takımı 20. sıradan 16. sıraya yükseltti.
- AFP
Geri dönen oyun kurucu, maçın başındaki üstün oyuna öncülük etti
Marbella'daki dört günlük sıcak hava antrenman kampından dönen ev sahibi ekip, James Maddison'ın 14. dakikada Mohammed Kudus'un pasını çocukluğunda desteklediği kulüp Coventry karşısında gole çevirmesiyle öne geçti.
Dominic Solanke'nin bir golü geçerli sayılmasa da Tottenham, Jan Paul van Hecke'nin top kaybının ikinci yarının başında Jack Rudoni'ye beraberlik golünü getirmesine kadar oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ardından Marmoush gol attı, Ben Davies ise duraklama dakikalarında galibiyeti perçinledi.
Maçın ardından BBC Sport'a konuşan Marmoush, galibiyetten ve takımın genel performansından duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi: “Çok, çok mutluyuz. Geçen hafta iyi performanslar sergiledik ama bunları galibiyetle sonuçlandıramadık. Bugün ilk maçımızı kazandığımız için çok mutluyum. Tottenham formasıyla ilk golümü attığım için de mutluyum. Bunun üzerine koyacağız.”
İlk golünü ve emeğinin üç puanı getirdiğini görmenin nasıl hissettirdiğini anlatan Marmoush, sözlerini şöyle sürdürdü: “Emeğimin karşılığını almasına çok mutluyum ama bugün aldığımız üç puan beni daha da mutlu etti.”
Soyunma odası taktik planı destekliyor
Roberto De Zerbi'nin takımı için umut verici geçen gece, Dejan Kulusevski'nin yeniden sahaya çıkmasıyla daha da güzelleşti. Kulusevski, önceki sezonun tamamını kaçırmasına neden olan ciddi diz sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez forma giydi. Ev sahibi ekip, Frank Lampard'ın Coventry'sinin maçın başındaki tehlikeli ataklarını da başarıyla savuşturdu.
Takımın gelişimini ve rakiplerinin yarattığı tehdidi değerlendiren Marmoush, şunları söyledi: "Her maçtan bir şeyler öğreniyoruz. Dediğiniz gibi ilk birkaç hafta harika oynadık ama sonuç alamadık. Bu daha başlangıç."
Konuk ekibin kalitesini de öven Marmoush, Davies'in golünün önemine değindi: "Çok iyi bir takım, geçiş hücumlarında iyiler. Ben'in golü bize üç puanı getirdi ve oyunun sakinleşmesini sağladı."
Teknik direktörünün olumlu etkisini ve takım içindeki güçlü birlikteliği vurgulayan forvet, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, kendimi harika hissediyorum. Teknik direktörümüz hepimize yardımcı oluyor ve küçük ayrıntıları öğretiyor. Bize bireysel olarak da yardımcı oluyor. Takıma kattığı yoğunluğu ve tutkuyu seviyorum. Oynadığımız sisteme inanıyoruz. Sahada büyük bir aile gibiyiz ve sonuna kadar birbirimiz için mücadele edeceğiz."
- AFP
Yeni sakatlık endişeleri kutlamaya gölge düşürüyor
Galibiyetsiz başlangıcına son vermesine rağmen Tottenham'ın sağlık ekibi, savunma oyuncuları Robertson ve Tosin Adarabioyo'nun aldığı yeni darbeleri değerlendirmek zorunda. Marmoush da karşılaşmanın son bölümünde sekerek oyundan çıktı. Coventry ise Fulham ve Sunderland ile evinde üst üste oynayacağı kritik maçlar öncesinde 17. sıraya geriledi.
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