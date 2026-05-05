Alman rekortmeninin teknik direktörü, Vincent Kompany'nin Çarşamba akşamı FC Bayern ile PSG arasında oynanacak yarı final rövanş maçında büyük taktiksel değişiklikler yapacağını ve kadro kartlarını bir kez daha derinlemesine kullanacağını dolaylı olarak yalanladı. Ancak küçük değişiklikler için her zaman yer olacağını belirtti.
"Bu saçmalık!" Vincent Kompany, FC Bayern'de yöneltilen rahatsız edici bir suçlamayı yalanladı
Aynı zamanda, eski akıl hocası Pep Guardiola'yı savunmak da onun için önemliydi. Manchester City'nin teknik direktörü, yıllardır büyük ve önemli maçlarda aşırı taktiksel düşünerek, alışılmadık taktikler ve dizilişlerle rakip takımı şaşırtmaya çalıştığı, ancak sonuçta bu girişimlerin çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlandığı yönündeki hoş olmayan eleştirilerle karşı karşıya.
Bu, FC Bayern'de de bir sorun olmuştu. 2014'teki Real Madrid ile oynanan yarı final rövanş maçında, (daha sonra ortaya çıktığı üzere, lider oyuncuların ısrarı üzerine) takımına Bastian Schweinsteiger ve Toni Kroos'tan oluşan bir çift altı ile intihar niteliğinde bir diziliş dayattı. İlk maçtaki 0-1'lik yenilgiyi tersine çevirmek yerine, Münih ekibi acı bir kontratağa maruz kaldı ve 0-4 kaybetti. Katalan teknik adam maçtan sonra "Teknik direktör olarak yaptığım en büyük hataydı" diye haykırdı.
İki yıl sonra Guardiola, Atletico Madrid ile oynanan yarı final ilk maçında sürpriz bir şekilde Thomas Müller ve Franck Ribery'yi kadroya almadı, bunun yerine Juan Bernat oynadı. FC Bayern 0-1 yenildi ve yine elendi.
"Pep'in altında oynadım. Önemli maçlarda her şeyi değiştirdiği doğru değil. Bu sadece medyanın uydurduğu bir saçmalık. Kaybedersen açıklama yapmak zorundasın. Kazanırsan haklısın," dedi Kompany, Katalan teknik direktörünün yaygın olarak bilinen ünü hakkında.
Vincent Kompany ve FC Bayern'in ilk maçında hissedilen Guardiola esintisi
Çarşamba günü Allianz Arena'da PSG ile oynanacak zorlu maça değinen Kompany, oyuncularının güçlü yanlarını daha da geliştirmeyi hedeflediğini açıkça belirtti; bu güçlü yanlar özellikle agresif adam adama pres ve hücumda yatıyor.
"Düşünsene, bu soruya cevap verirken kesinlikle tamamen farklı bir şey yapmak istediğimi söylersem, bu benim açımdan çok aptalca bir cevap olur," dedi Kompany, tamamen farklı bir yaklaşıma değinerek: "Mesele, çocuklara çözüm olarak sürekli küçük detaylar sunmak. Muhtemelen şu ana kadar 35 PSG maçı izledim. Çocuklar, şimdiye kadar yaptıkları şeyde güçlendirilmeli!"
En azından geçen Salı günü oynanan ilk maçta, Paris'teki Prens Parkı'nda Guardiola'nın esintisi hissedildi. Çünkü Kompany, aslında sayısız üst düzey maçta kendini kanıtlamış ilk on biriyle oldukça sürpriz yaptı; her zaman ilk on birde yer alan Konrad Laimer'i yedek kulübesine gönderip, bunun yerine sürekli sakatlıklarla boğuşan Alphonso Davies'i sahaya sürdü.
Nitekim Davies, devre arasına kısa bir süre kala tartışmalı bir el hareketiyle, Ousmane Dembele'nin Paris'i 3-2 öne geçiren penaltıyı haklı kılan faulü yaptı. Bunun dışında iyi bir maç çıkardı ve bu nedenle Prens Parkı'ndaki Guardiola esintisi oldukça çabuk dağıldı.
FC Bayern: Kompany ilk on birini yeniden mi değiştirecek?
Bayern'in ilk on birinde, geri dönüş maçında da tek belirsizlik, sağ bek pozisyonu olacak gibi görünüyor. Kompany, iki pozisyon için rekabet eden Josip Stanisic, Laimer ve Davies'in oluşturduğu "lüks kadro"ya değinerek, "Bu oyuncularım olduğu için çok mutluyum" dedi.
"Konrad, sık sık yaptığı koşularla herkesin tanıdığı bir oyuncu. Stani topla temiz ve inanılmaz bir hıza sahip. Bu her zaman göze çarpmıyor ama o inanılmaz hızlı ve topla her zaman doğru kararlar veriyor. Phonzie'nin de elbette hızı ve bire bir yeteneği var. Ve tabii ki Freiburg maçındaki ortada olduğu gibi, bize her zaman bir şeyler kazandıran o sol ayağı," dedi Kompany, savunma kanatları için üç oyuncusu hakkında.
Ancak Kompany'nin ilk maça kıyasla tam da bu pozisyonda bir değişiklik yapması da ihtimal dışı değil. Ne de olsa Stanisic, ilk maçta Khvicha Kvaratskhelia karşısında büyük sorunlar yaşamıştı. Belki de ikili mücadelelerde güçlü ve hırslı Laimer sağ kanada kaydırılır ve Davies, Desire Doue'nin hızını dengelemek için yine sol bekte başlar.
- FCB'nin muhtemel kadrosu: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane