"Bu saçmalık!" Vincent Kompany, FC Bayern'de yöneltilen rahatsız edici bir suçlamayı çürütüyor

Aynı zamanda, eski akıl hocası Pep Guardiola'yı savunmak da onun için önemliydi. Manchester City'nin teknik direktörü, yıllardır büyük ve önemli maçlarda aşırı taktiksel düşünerek rakip takımı alışılmadık taktikler ve dizilişlerle şaşırtmaya çalıştığı, ancak sonuçta bu girişimlerin çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlandığı yönündeki hoş olmayan eleştirilerle karşı karşıya kalıyor.

Bu, FC Bayern'de de bir sorun olmuştu. 2014'teki Real Madrid ile oynanan yarı final rövanş maçında, (daha sonra ortaya çıktığı üzere, lider oyuncuların ısrarı üzerine) takımına Bastian Schweinsteiger ve Toni Kroos'tan oluşan bir çift altı ile intihar niteliğinde bir diziliş dayattı. İlk maçtaki 0-1'lik yenilgiyi tersine çevirmek yerine, Münih ekibi acı bir kontratağa maruz kaldı ve 0-4 kaybetti. Katalan teknik adam, maçtan sonra "Bir teknik direktör olarak yaptığım en büyük hataydı" diye hayıflanmıştı.

İki yıl sonra Guardiola, Atletico Madrid ile oynanan yarı final ilk maçında sürpriz bir şekilde Thomas Müller ve Franck Ribery'yi kadroya almadı, bunun yerine Juan Bernat oynadı. FC Bayern 0-1 yenildi ve sonuçta yine elendi.

"Pep'in altında oynadım. Önemli maçlarda her şeyi değiştirdiği doğru değil. Bu sadece medyanın uydurduğu bir saçmalık. Kaybedersen açıklama yapmak zorundasın. Kazanırsan haklısın," dedi Kompany, Katalan teknik direktörünün yaygın olarak bilinen ünü hakkında.