"Bu saçmalık!" Vincent Kompany, Bayern'e elenmesinin ardından el kuralını eleştirdi ve PSG'nin hamlesini övdü

İlk maçta, devre arasına kısa bir süre kala Bayern'in sol bek oyuncusu Alphonso Davies'in uyluğuna çarpan top, daha sonra koluna sekmişti. Hakem penaltı kararı verdi ve Ousmane Dembélé bu penaltıyı gole çevirerek skoru 3-2'ye getirdi.
Çarşamba günü, Portekizli hakem Joao Pinheiro, ilk yarıda PSG orta saha oyuncusu Joao Neves'in takım arkadaşı Vitinha'nın uzaklaştırma vuruşunda topu uzattığı koluna çarpmasına rağmen penaltı kararı vermedi. "Top vücuttan ele değil, doğrudan ele çarpıyor. Kendi takım arkadaşından gelmiş olsun ya da olmasın, bu biraz saçmalık, biraz aptalca," dedi Kompany, DAZN'de.