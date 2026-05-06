VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN
Daniel Buse

Çeviri:

"Bu saçmalık!" Vincent Kompany, Bayern'e elenmesinin ardından el kuralını eleştirdi ve PSG'nin hamlesini övdü

Bayern Münih - Paris Saint-Germain
Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra adil bir mağlup olduğunu gösterdi; ancak el kuralının yorumlanmasına ilişkin anlaşmazlığını da açıkça dile getirdi.

İlk maçta, devre arasına kısa bir süre kala Bayern'in sol bek oyuncusu Alphonso Davies'in uyluğuna çarpan top, daha sonra koluna sekmişti. Hakem penaltı kararı verdi ve Ousmane Dembélé bu penaltıyı gole çevirerek skoru 3-2'ye getirdi. 

Çarşamba günü, Portekizli hakem Joao Pinheiro, ilk yarıda PSG orta saha oyuncusu Joao Neves'in takım arkadaşı Vitinha'nın uzaklaştırma vuruşunda topu uzattığı koluna çarpmasına rağmen penaltı kararı vermedi. "Top vücuttan ele değil, doğrudan ele çarpıyor. Kendi takım arkadaşından gelmiş olsun ya da olmasın, bu biraz saçmalık, biraz aptalca," dedi Kompany, DAZN'de. 

  • Hakemin Münih'te UEFA'nın istediği yorumlamaya göre karar vermesi, Bayern teknik direktörünü pek de mutlu etmedi: "Kurallar neyse odur. Bu çok yazık," dedi. Buna ek olarak, PSG'nin sol bek oyuncusu Nuno Mendes'in eliyle oynadığı pozisyon için verilmeyen potansiyel sarı-kırmızı kart da vardı, bu yüzden Kompany şöyle özetledi: "Bu iki sahneyi 'maçın kaderini belirleyen' dışında başka bir şekilde tanımlayamazsınız."

    İlk maçta 4-5 yenilen Münih ekibi, rövanş maçında daha 3. dakikada geriye düştü ve bundan sonra her şeyi denedi. Ancak 94. dakikada Harry Kane'in attığı geç golle skoru eşitlemenin ötesine geçemediler. "Elbette Paris'teki hakem kararı hâlâ canımızı yakıyor, çünkü sonunda bir gol yüzünden kaybettik," diyerek Kompany, Davies'e verilen penaltıya bir kez daha değindi. 

    Kompany, PSG hakkında: "Çok aktif bir takımdı"

    Bununla birlikte Bayern teknik direktörü, aynı zamanda iyi bir mağlup olduğunu da gösterdi. "Hayal kırıklığına uzun süre kapılmama yeteneğim var. Hayat devam ediyor," diye açıkladı. 

    Münih'teki performansından dolayı Paris'in şampiyonluğunu koruyan takımını övdü; PSG, kendi ceza sahası çevresinde kararlı bir şekilde savunma yaptı ve Münih takımına çok az sayıda iyi şans tanıdı. "PSG, ortaları inanılmaz derecede iyi savundu. Arka sahayı her zaman iyi savundular, çok aktiflerdi," diye rakibini övdü Kompany. 

    PSG her zaman araya girmeyi başardı ve özellikle maçın son dakikalarında bile yoğun koşu çalışmasıyla parladı. "Tehlikeli pozisyonlara girmemize rağmen, yine de bu şutları atmamızı engellediler," diyerek Kompany, takımının maçı çevirip finale kalamamasının bir nedenini açıkladı. 

  • FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları:

    9 Mayıs, saat 18.30: Wolfsburg - FC Bayern
    16 Mayıs, 15.30: FC Bayern - Köln
    23 Mayıs, 20:00: FC Bayern - Stuttgart (DFB Kupası Finali)
