"Bu saçmalık!" Vincent Kompany, Bayern'e elenmesinin ardından el kuralını eleştirdi ve PSG'nin hamlesini övdü

Hakemin Münih'te UEFA'nın istediği yorumlamaya göre karar vermesi, Bayern teknik direktörünü pek de mutlu etmedi: "Kurallar neyse odur. Bu çok yazık," dedi. Buna ek olarak, PSG'nin sol bek oyuncusu Nuno Mendes'in eliyle oynadığı pozisyon için verilmeyen potansiyel sarı-kırmızı kart da vardı, bu yüzden Kompany şöyle özetledi: "Bu iki sahneyi 'maçın kaderini belirleyen' dışında başka bir şekilde tanımlayamazsınız."

İlk maçta 4-5 yenilen Münih ekibi, rövanş maçında daha 3. dakikada geriye düştü ve bundan sonra her şeyi denedi. Ancak 94. dakikada Harry Kane'in attığı geç golle skoru eşitlemenin ötesine geçemediler. "Elbette Paris'teki hakem kararı hâlâ canımızı yakıyor, çünkü sonunda bir gol yüzünden kaybettik," diyerek Kompany, Davies'e verilen penaltıya bir kez daha değindi.