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“Bu saçmalık” - Real Madrid patronu Jose Mourinho, gece kulübü ve tatil eleştirileri karşısında Kylian Mbappe için sert bir savunma başlattı
Real Madrid teknik direktörü, saha dışı gezilerinin ardından Mbappe'yi savundu
Fransa'nın forveti, 25 Eylül'de milli görevdeki ilk maçında sakatlık yaşadı. Paris'te bir gece kulübüne girerken fotoğraflanmasının ve iyileşme sürecinde İsviçre'de vakit geçirmesinin ardından eleştiriler geldi; ayrıca sosyal medyada bisiklete binerken görüntülerini paylaştı. Bu da Mourinho'nun daha önce oyuncuları kaçınmaları konusunda uyardığı bir aktiviteydi.
Bu tepki, geçen sezonun sonlarında, takımının şampiyonluk yarışında sakatlığını atlatmaya çalışırken forvetin bir yatta görüntülenmesiyle yaşanan benzer bir olayın ardından geldi. İncelemelere rağmen Mourinho, Mbappe'nin Bernabeu'da Villarreal'e karşı oynanacak Real Madrid La Liga maçına ilk 11'de başlayacağını doğruladı.
- AFP
Mourinho, medyanın odağını eleştirdi ve tıbbi süreci açıkladı
Cuma günü bir basın toplantısında konuşan Mourinho, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "Bu saçmalık. Son birkaç haftada futbol dünyasında yeterince gerçek 'vaka' olduğunu düşünmüştüm ama görünüşe göre bu da yetmemiş.
"[Manchester City'ninki] gibi dev vakalar var, konuşmaktan hoşlanmadığınız eski hikâye [Negreira] gibi vakalar var, ülkemde Cristiano Ronaldo ve hocasıyla ilgili zor durum gibi vakalar var.
"Ama bu da yetmemiş. Real Madrid, Real Madrid'dir. İlk sorunun gerçek şeylerle, zor bir maçla ilgili olabileceğini düşünmüştüm... Ama işte buradayız."
Kadrodaki profesyonelliği ve Mbappe'nin rehabilitasyon takvimini savunan teknik adam, şunları ekledi: "Ben yalan söylemem. Gerçek şu ki bu dönemde Real Madrid oyuncuları profesyonellik açısından örnek oldular. Sakatlananlar doğrudan Valdebebas'a geldi, teşhislerini aldı ve rehabilitasyon planlarını edindi.
"Mbappe buradaydı, teşhisi konuldu, ardından dışarıdan bir uzmana gitti; çünkü dizinin unutamayacağınız bir geçmişi var. Real Madrid'in teşhisiyle bu dış danışmanın görüşü arasında tam bir mutabakat vardı. İyileşme süreci açısından tüm detayları bilmek zorunda değilsiniz. Ama sonra sorun arama alanına giriyoruz."
Oyuncunun gittiği yerleri açıklığa kavuşturan Mourinho, şöyle dedi: "[Paris'te] kulüp olmayan bir kulüptü. Özel bir etkinlik için dönüştürülmüş bir kulüptü. Sonra İsviçre'de ise sadece bir oteldi, küçük evler vardı ve her evde restoranların ve spa'nın olduğu yere gitmek için birkaç bisiklet bulunuyordu. Tam anlamıyla huzur vardı."
Mbappe'ye büyük kupa arayışına rağmen destek
Mbappe, İspanya'daki iki sezonu boyunca istikrarlı şekilde gol atmasına ve Fransa ile Dünya Kupası'ndaki performanslarının ardından Ballon d'Or adayları arasında yer almasına rağmen, Real Madrid ile henüz büyük bir kupa kazanamadı. Mourinho, basındaki olumsuz haberlerin taraftarları bu hücumcuyu ıslıklamaya teşvik etmek için koordine edilmiş bir girişim olduğunu öne sürdü.
"Bunun amacının bu olduğunu görmek için Einstein olmaya gerek yok," diyen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım Bernabeu adil olabilir ve bu da zeki olmak, satır aralarını okuyabilmek anlamına gelir."
Oyuncuların standartları konusunda taraftarlara güvence veren teknik direktör, sözlerini şöyle tamamladı: "Söz verdiğim bir şey var; bir Real Madrid oyuncusu, Real Madrid oyuncusu gibi davranmadığında, o oyuncuyu yedek kulübesinde görmeyecekler. Islıklama şansları olmayacak, çünkü evinde olacak. Bu yüzden yarın Mbappé oynayacak. Yedek kulübesinde olmayacak ve eğer oynuyorsa, bunun nedeni benim onun Real Madrid'i yüzüstü bırakmadığından emin olmam. Yükümlülüklerini yerine getirmekte başarısız olmadı."
- getty
El Clasico öncesinde kritik iç saha serisi
Real Madrid, cumartesi günü Villarreal'i konuk edecek ve La Liga lideri Barcelona'nın altı puan gerisinde sahaya çıkacak. Mbappe ilk 11'de başlayabilecek durumda olurken, Mourinho'nun ekibi üç puanı alıp zirve yarışındaki baskıyı sürdürmeyi hedefliyor.
Bu maç, Real Madrid için zorlu bir ekim fikstürünün başlangıcını işaret ediyor ve bu süreç 25 Ekim'de Camp Nou'da Barcelona'ya karşı oynanacak kritik El Clasico karşılaşmasıyla zirveye ulaşacak.
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