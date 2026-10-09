Cuma günü bir basın toplantısında konuşan Mourinho, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "Bu saçmalık. Son birkaç haftada futbol dünyasında yeterince gerçek 'vaka' olduğunu düşünmüştüm ama görünüşe göre bu da yetmemiş.

"[Manchester City'ninki] gibi dev vakalar var, konuşmaktan hoşlanmadığınız eski hikâye [Negreira] gibi vakalar var, ülkemde Cristiano Ronaldo ve hocasıyla ilgili zor durum gibi vakalar var.

"Ama bu da yetmemiş. Real Madrid, Real Madrid'dir. İlk sorunun gerçek şeylerle, zor bir maçla ilgili olabileceğini düşünmüştüm... Ama işte buradayız."

Kadrodaki profesyonelliği ve Mbappe'nin rehabilitasyon takvimini savunan teknik adam, şunları ekledi: "Ben yalan söylemem. Gerçek şu ki bu dönemde Real Madrid oyuncuları profesyonellik açısından örnek oldular. Sakatlananlar doğrudan Valdebebas'a geldi, teşhislerini aldı ve rehabilitasyon planlarını edindi.

"Mbappe buradaydı, teşhisi konuldu, ardından dışarıdan bir uzmana gitti; çünkü dizinin unutamayacağınız bir geçmişi var. Real Madrid'in teşhisiyle bu dış danışmanın görüşü arasında tam bir mutabakat vardı. İyileşme süreci açısından tüm detayları bilmek zorunda değilsiniz. Ama sonra sorun arama alanına giriyoruz."

Oyuncunun gittiği yerleri açıklığa kavuşturan Mourinho, şöyle dedi: "[Paris'te] kulüp olmayan bir kulüptü. Özel bir etkinlik için dönüştürülmüş bir kulüptü. Sonra İsviçre'de ise sadece bir oteldi, küçük evler vardı ve her evde restoranların ve spa'nın olduğu yere gitmek için birkaç bisiklet bulunuyordu. Tam anlamıyla huzur vardı."



