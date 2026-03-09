"Bu saçmalık!" - Dominik Szoboszlai ve Mohamed Salah'ın "şaşırtıcı" antrenman rutininde çapraz çubuğun üzerinden ilaç topu attıkları görüntüleri yayınlanınca Liverpool alay konusu oldu

Mohamed Salah ve Dominik Szoboszlai'nin, ağır sağlık toplarını çapraz direğin üzerinden atarak yaptıkları bir antrenman videosu ortaya çıktı. Bu viral video, Arne Slot'un takımının diğer üyeleri teknik çalışmalar yaparken, takımın İstanbul seyahati öncesinde son hazırlıklarını yaparken ortaya çıktı. Bu güç ve kondisyon egzersizleri, modern futbolda patlayıcı güç geliştirmek için yaygın olarak kullanılıyor olsa da, üç kez Premier League Altın Ayakkabı ödülünü kazanan bir oyuncu ve 60 milyon sterlinlik bir orta saha oyuncusunun ağır ekipmanlarla "çapraz direğin üstünden" yüksek riskli bir oyun oynaması, birçok gözlemciyi şaşkına çevirdi.