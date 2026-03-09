AFP
"Bu saçmalık!" - Dominik Szoboszlai ve Mohamed Salah'ın "şaşırtıcı" antrenman rutininde çapraz çubuğun üzerinden ilaç topu attıkları görüntüleri yayınlanınca Liverpool alay konusu oldu
Liverpool, sağlık topu kullanarak antrenman yapıyor
Mohamed Salah ve Dominik Szoboszlai'nin, ağır sağlık toplarını çapraz direğin üzerinden atarak yaptıkları bir antrenman videosu ortaya çıktı. Bu viral video, Arne Slot'un takımının diğer üyeleri teknik çalışmalar yaparken, takımın İstanbul seyahati öncesinde son hazırlıklarını yaparken ortaya çıktı. Bu güç ve kondisyon egzersizleri, modern futbolda patlayıcı güç geliştirmek için yaygın olarak kullanılıyor olsa da, üç kez Premier League Altın Ayakkabı ödülünü kazanan bir oyuncu ve 60 milyon sterlinlik bir orta saha oyuncusunun ağır ekipmanlarla "çapraz direğin üstünden" yüksek riskli bir oyun oynaması, birçok gözlemciyi şaşkına çevirdi.
Eğitim tatbikatı alay konusu oluyor
Sky Sports yorumcusu Sherwood, önemli bir Avrupa kupası eleme maçı öncesinde, sadece 24 saat kala böyle fiziksel bir antrenmanın mantığını sorguladı. Aşağıda ayrı bir seansta gerçekleştirilen bu antrenmanı "saçma" olarak nitelendiren Sherwood, oyuncuların antrenman sırasında neden bunu yaptıklarını "anlamadığını" belirtti. Sky Sports, Sherwood'un yorumlarını sosyal medya hesaplarında kısa bir süre yayınladı, ancak kısa süre sonra klibi tamamen kaldırdı.
Slot'un takımında sakatlık sorunları artıyor
Galatasaray ile oynanacak maçın takım haberlerine gelince, Brezilya milli takımının 1 numaralı kalecisi Alisson, Pazartesi günkü antrenmandan sonra rahatsızlık şikayetinde bulunması nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Nitekim, Alisson takımla birlikte İstanbul'a gitmedi ve yedek kaleci Giorgi Mamardashvili kaleyi koruyacak. Federico Chiesa da Pazartesi öğleden sonra takımın ayrılmasından önce antrenmana katılmadı.
Slot'un adamları için kritik karşılaşma
Liverpool, lig aşamasında İstanbul'da 1-0 mağlup olduktan sonra İstanbul'a gidiyor. Anfield devleri için program da kolaylaşmıyor, Galatasaray ile oynanacak rövanş maçının ardından Brighton deplasmanı bekliyor. Avrupa'daki acil mücadelenin ötesinde, Liverpool'un sağlık ekibi Alisson'un hafta sonu maça çıkabilecek durumda olmasını sağlamak için gece gündüz çalışacak. Kırmızılar, Premier Lig'de Tottenham ile önemli bir maça çıkacak ve bu maç, ligi ilk dörtte bitirme umutları için hayati önem taşıyor.
