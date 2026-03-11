Atalanta Bergamo ile FC Bayern München arasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci yarısında yaşananlar absürt bir hal aldı. Joshua Kimmich ve Michael Olise sportmenlik dışı davranışlarda bulunmak zorunda kaldılar, ancak bu durum onlara dezavantaj değil, avantaj sağladı. Abartılı bir ifadeyle, bunun için onlara bir "gerçek" sarı kart vermek yerine, Real Madrid veya Manchester City ile oynanacak çok büyük olasılıkla Çampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarından birinde oynamaları yasaklanmalıydı denilebilir.
Bu saçma kural acilen kaldırılmalıdır! Bayern Münih'in Joshua Kimmich ve Michael Olise için "hileyle" aldığı sarı kartlar, UEFA'yı harekete geçirmelidir
Sinir bozucu olan şey: Kimmich ve Olise'nin futbol sahasında oyunculuk yapmak zorunda kalmalarını önlemek çok kolay olurdu. UEFA, uluslararası kupa müsabakalarında sarı kart cezalarıyla ilgili kurallarını radikal bir şekilde değiştirmeli. Aslında bu cezaların tamamen kaldırılmasına da bir engel yok, ancak ilk etapta bir uzlaşma sağlanabilir ve örneğin şu kural getirilebilir: Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk on maçında altı sarı kart gören oyuncu bir maç ceza alır. Ve hepsi bu kadar.
Tamamen kaldırmak daha tutarlı olurdu. Neyse ki, finallerde sarı kart cezaları konusunda yıllardır taviz veriliyor. 2012'deki CL finalini hatırlayın, FC Bayern (Holger Badstuber, David Alaba ve Luiz Gustavo) ve FC Chelsea (Raul Meireles, Branislav Ivanovic ve Ramires) takımlarında üçer as oyuncu, kulüp futbolunun en büyük maçını izlemek zorunda kaldı, çünkü daha önceki maçlarda çok fazla sarı kart görmüşlerdi.
"Bu futbolun ruhuna aykırı" diye eleştiren dönemin Almanya milli takım teknik direktörü Joachim Löw'e karşılık, Bayern'in o dönemki yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, UEFA'dan bir değişiklik talep etti ve sonunda bu değişiklik gerçekleşti.
Neyse ki bugün, çeyrek finalden sonra tüm sarı kartlar silindiği için, sarı kart cezası nedeniyle CL finalini kaçırmak mümkün değil. Ancak artık bir adım daha ileri gidilmeli ve sarı kart cezaları önceden ortadan kaldırılmalı ya da en azından çok düşük bir ihtimal haline getirilmelidir. Bunun yerine, ilgili maç için verilen uyarının sonuçlarıyla sınırlı kalınmalıdır: Sarı kart gören bir oyuncu, sonraki mücadelelerde ikinci kez uyarı almamaya ve sarı-kırmızı kartla oyundan atılmamaya dikkat etmelidir. Bu, yeterince kısıtlayıcı bir önlem olmalıdır!
FC Bayern'in sarı kart rekoru gösteriyor ki: UEFA sarı kart cezalarını yeniden gözden geçirmeli.
Sarı kartların kaldırılması veya değiştirilmesi için bir başka neden de, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyen üst düzey takımların giderek yoğunlaşan maç takvimi. Yaralanma veya kırmızı kart cezalarına sarı kart cezalarının da eklenmesi kesinlikle önlenmelidir. Bu da futbolun yararına olacaktır.
Ve sonra Salı akşamı Bergamo'da yaşanan iki açık örnek var. Olise 64. dakikada 5-0'lık skoru belirledikten ve 180 dakikalık maçın ilk üçte biri sona erdikten sonra, odak noktası futboldan uzaklaşarak şu soruya yöneldi: Olise, Kimmich ve Dayot Upamecano, mevcut turnuvada üçüncü sarı kartlarını nasıl alacaklar ve böylece spor açısından artık pek önemi kalmayan Atalanta ile oynanacak rövanş maçını kaçırmayacaklar, ancak Real veya City ile oynanacak önemli maçları kaçırmayacaklar?
Prime TV uzmanları ve dünya şampiyonları Mats Hummels ve Christoph Kramer arasında, maçın son dakikalarında Upamecano'nun da arzuladığı cezayı alıp almayacağı merakla bekleniyordu. Fransız oyuncu sonunda "başarısız" olurken, hakem Espen Eskas 77. dakikada Olise'nin korner vuruşunu yaparken aşırı zaman kaybetmesi üzerine ona anlayış gösterdi.
Kimmich'in kurtuluşu ise çok daha çalkantılı oldu. Orta saha oyuncusu 83. dakikada serbest vuruşu yapmak istemedi ve boşuna bir pas arayışı taklidi yaptı. Eskas, elbette durumu farkında olduğu için, çok uzun süre tereddüt ettikten sonra kararını verdi, ancak Atalanta'dan Yunus Musah ona yetişti, Kimmich'e öfkeyle koştu ve onu itti. Aynı şekilde sarı kart gören Musah'ın, Kimmich'in açıkça bir amaçla yaptığı uzun bekleyişi saygısızlık olarak algılaması anlaşılabilir bir durumdu. Kimmich ve Olise'nin bu şekilde davranması elbette anlaşılabilir olsa da, Atalanta'nın bakış açısından bu, bir bakıma sportmenlik ruhunun eksikliğini gösteriyor. UEFA'nın onlara davranışları için sınırlar koyması ise daha da sinir bozucu.
FC Bayern: Kimmich ve Olise, Ramos'un başına gelenlerin aynısını mı yaşayacak?
Olayı daha da absürt hale getiren şey ise, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Kimmich, yaptığı hareketi göz kırparak açıklayamadı, aksine mikrofonun önüne geçip önceden hazırlanmış bir açıklamayı ciddiyetle okumak zorunda kaldı. "Aslında gereksizdi. Uygun bir pas noktası arıyordum. Orada pres yapmak istemezsin. Rakip Tom'u (Bischof) biraz serbest bıraktı. Onu sadece pres yapmak için serbest bıraktıklarını hissettim" dedi Bayern yıldızı Prime'a.
Arka plan: Kimmich ve diğer tüm Bayern yetkilileri, sarı kartları kasıtlı olarak aldıklarını asla itiraf edemezlerdi. Çünkü 2019'da UEFA, Real Madrid'in o zamanki savunma oyuncusu Sergio Ramos'u iki maçtan men etmişti. Ramos, Ajax Amsterdam'da oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 2-1 galip geldikten sonra, maçın bitimine kısa bir süre kala kasıtlı olarak üçüncü sarı kartını aldığını ima etmişti. Bu hamle o zaman iki kat ters tepti: Ramos, Real ile çeyrek finale yükseleceğinden çok emindi ve bu nedenle Ajax ile oynanacak rövanş maçını sarı kart cezası nedeniyle kaçırmayı tercih etti. Ancak sadece ifşa edilip iki maçtan men edilmedi, Madrid ekibi onsuz oynadığı rövanş maçını da 1-4 kaybetti ve turnuvadan elendi.
Kimmich ve Olise'nin yokluğunda Bayern, Atalanta'ya karşı gelecek hafta 6-1'lik muhteşem deplasman galibiyetinin ardından kesinlikle böyle bir durumla karşılaşmayacaktır. Ve eğer UEFA, Bayern'in yıldızlarına Ramos'a yaptığı gibi davranır ve FCB'nin en iyi iki oyuncusunun Real veya City ile oynanacak çeyrek final maçını izlemek zorunda kalmasına neden olursa, bu bir komedi olur. Bunun yerine, Kimmich ve Olise için bu tuhaf durumu çekici kılan kurala acilen el atılması gerekiyor.
FC Bayern München'in Şampiyonlar Ligi finaline olası yolu
Tarih Tur Rakip 18 Mart Çeyrek final, rövanş maçı Atalanta Bergamo (Ev sahibi) 7 veya 8 Nisan Çeyrek final, ilk maç Real Madrid veya Manchester City (Deplasman) 14 veya 15 Nisan Çeyrek final, ikinci maç Real Madrid veya Manchester City (Ev sahibi) 28 veya 29 Nisan Yarı final, ilk maç PSG / Chelsea / Galatasaray / Liverpool (deplasman) 5 veya 6 Mayıs Yarı final, ikinci maç PSG / Chelsea / Galatasaray / Liverpool (Ev sahibi)