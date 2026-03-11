Bu saçma kural acilen kaldırılmalıdır! Bayern Münih'in Joshua Kimmich ve Michael Olise için "hileyle" aldığı sarı kartlar, UEFA'yı harekete geçirmelidir

Sinir bozucu olan şey: Kimmich ve Olise'nin futbol sahasında oyunculuk yapmak zorunda kalmalarını önlemek çok kolay olurdu. UEFA, uluslararası kupa müsabakalarında sarı kart cezalarıyla ilgili kurallarını radikal bir şekilde değiştirmeli. Aslında bu cezaların tamamen kaldırılmasına da bir engel yok, ancak ilk etapta bir uzlaşma sağlanabilir ve örneğin şu kural getirilebilir: Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk on maçında altı sarı kart gören oyuncu bir maç ceza alır. Ve hepsi bu kadar.

Tamamen kaldırmak daha tutarlı olurdu. Neyse ki, finallerde sarı kart cezaları konusunda yıllardır taviz veriliyor. 2012'deki CL finalini hatırlayın, FC Bayern (Holger Badstuber, David Alaba ve Luiz Gustavo) ve FC Chelsea (Raul Meireles, Branislav Ivanovic ve Ramires) takımlarında üçer as oyuncu, kulüp futbolunun en büyük maçını izlemek zorunda kaldı, çünkü daha önceki maçlarda çok fazla sarı kart görmüşlerdi.

"Bu futbolun ruhuna aykırı" diye eleştiren dönemin Almanya milli takım teknik direktörü Joachim Löw'e karşılık, Bayern'in o dönemki yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, UEFA'dan bir değişiklik talep etti ve sonunda bu değişiklik gerçekleşti.

Neyse ki bugün, çeyrek finalden sonra tüm sarı kartlar silindiği için, sarı kart cezası nedeniyle CL finalini kaçırmak mümkün değil. Ancak artık bir adım daha ileri gidilmeli ve sarı kart cezaları önceden ortadan kaldırılmalı ya da en azından çok düşük bir ihtimal haline getirilmelidir. Bunun yerine, ilgili maç için verilen uyarının sonuçlarıyla sınırlı kalınmalıdır: Sarı kart gören bir oyuncu, sonraki mücadelelerde ikinci kez uyarı almamaya ve sarı-kırmızı kartla oyundan atılmamaya dikkat etmelidir. Bu, yeterince kısıtlayıcı bir önlem olmalıdır!