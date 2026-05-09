"Bu röportajda bir hata yaptı": Vincent Kompany, karşı pres konusunda eleştiride bulunan Bayern'in genç oyuncusunu düzeltti

Bischof, kalesinde gördüğü gollerle ilgili bir noktaya değindi; sonuçta rekor şampiyonu son olarak Paris’te beş, Mainz’da ve Heidenheim’a karşı oynadığı iç saha maçında ise üçer gol yemişti. Ancak presleme konusundaki değerlendirmesiyle, kendisine kesin bir şekilde karşı çıkan teknik direktörünü gündeme getirdi.

"Hayır, elbette hayır," diye başlayan Kompany, Sky'a verdiği röportajda Bischof'un değerlendirmesinin doğru olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. "O genç bir oyuncu ve bu röportajda bir hata yaptı."

Ardından 40 yaşındaki oyuncu, ev sahibi Wolfsburg'un Bayern'i birçok kategoride domine ettiği ilk yarıyı örnek göstererek Bischof'a yönelik eleştirisini açıkladı: "Sürekli hızlı top kayıpları yaşıyorsan, karşı pres yapamazsın. Sorun, karşı pres yapma isteğinin olmaması değil, bu şekilde maç kazanamazsın. Mesele, maçları her zaman ilk 10, 15 dakikada karara bağlamak zorunda olmamaktır. Bir, iki veya üç kez karşı pres yapabilirsiniz, ama bir noktada bacaklarınız yorulur."

İkinci yarıda Bayern yine çok daha fazla Bayern gibi görünüyordu ve rakibi domine etti - ve bu "topa sahipken sergilediğimiz tavırdan kaynaklanıyordu" dedi Kompany.