Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye elendikten sonra, FC Bayern'in Wolfsburg'da geriye düşmemek ve sonunda galip gelmek için olağanüstü bir kaleciye ihtiyacı var. Genç oyuncu Tom Bischof, maçın ardından Münih ekibinin performansını eleştirdi ve teknik direktör Vincent Kompany tarafından hemen düzeltildi.
"Bu röportajda bir hata yaptı": Vincent Kompany, karşı pres konusunda eleştiride bulunan Bayern'in genç oyuncusunu düzeltti
Bischof, Sky'a verdiği röportajda "Bu kadar çok gol yediğinizde ve rakibe bu kadar çok fırsat verdiğinizde durum her zaman kötüdür" dedi. "Maalesef son birkaç maçı dışarıdan izledim: Son zamanlarda, topu kaybettikten hemen sonra rakibe baskı yapmak gibi karşı presin temel unsurları bizde eksik."
Bischof, bunun yorucu bir sezonun sonunda yaşanan bir güç sorunu olup olmadığını bilemedi. "Bu sadece dışarıdan gözüme çarptı. Bu yüzden sık sık gereksiz yere uzun mesafeler kat etmek zorunda kalıyoruz," dedi Wolfsburg'da 90 dakika boyunca oynayan 20 yaşındaki oyuncu. "Hızlı kontrpres yaptığımızda çok fazla gol atıyoruz. Maalesef şu anda çok fazla gol yiyoruz."
Vincent Kompany, Bischof'un neden haklı olmadığını açıklıyor
Bischof, kalesinde gördüğü gollerle ilgili bir noktaya değindi; sonuçta rekor şampiyonu son olarak Paris’te beş, Mainz’da ve Heidenheim’a karşı oynadığı iç saha maçında ise üçer gol yemişti. Ancak presleme konusundaki değerlendirmesiyle, kendisine kesin bir şekilde karşı çıkan teknik direktörünü gündeme getirdi.
"Hayır, elbette hayır," diye başlayan Kompany, Sky'a verdiği röportajda Bischof'un değerlendirmesinin doğru olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. "O genç bir oyuncu ve bu röportajda bir hata yaptı."
Ardından 40 yaşındaki oyuncu, ev sahibi Wolfsburg'un Bayern'i birçok kategoride domine ettiği ilk yarıyı örnek göstererek Bischof'a yönelik eleştirisini açıkladı: "Sürekli hızlı top kayıpları yaşıyorsan, karşı pres yapamazsın. Sorun, karşı pres yapma isteğinin olmaması değil, bu şekilde maç kazanamazsın. Mesele, maçları her zaman ilk 10, 15 dakikada karara bağlamak zorunda olmamaktır. Bir, iki veya üç kez karşı pres yapabilirsiniz, ama bir noktada bacaklarınız yorulur."
İkinci yarıda Bayern yine çok daha fazla Bayern gibi görünüyordu ve rakibi domine etti - ve bu "topa sahipken sergilediğimiz tavırdan kaynaklanıyordu" dedi Kompany.
Kompany, Bischof'a kızgın değil: "Tom harika bir çocuk"
40 yaşındaki teknik direktör, Bischof'a hiç de kızgın değildi; aksine, onun sözlerine esprili bir şekilde yorum yaptı. Kompany, "Tom harika bir çocuk. Ama maçın hemen ardından konuşuyoruz ve ben durumu biraz daha net görebiliyordum" dedi.
Harry Kane'in Bundesliga'da 24 golün ardından ilk kez kaçırdığı penaltıya rağmen, Bayern, Michael Olise'nin muhteşem golüyle Wolfsburg'da 1-0 galip geldi.
Sezonun son haftasında Münih ekibi, önümüzdeki Cumartesi günü yeni yükselen 1. FC Köln ile karşılaşacak. Bir hafta sonra ise Berlin'de son şampiyon VfB Stuttgart ile DFB Kupası için mücadele edecek.
FC Bayern, Wolfsburg'da: İki farklı devre
Wolfsburg ilk yarıda hücumda üstünlük kurdu, Bayern ise ikinci yarıda durumu tersine çevirdi (Veriler: flashscore).
1. Yarı
2. Yarı
Şut
15:5
2:11
Kaleye şutlar
5:1
0:8
Büyük fırsatlar
4:1
1:1
xG
2,32:0,94
0,75:0,92