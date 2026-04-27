Ryan Tolmich

"Bu role tam olarak uygun değil" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic'in AC Milan'daki gol suskunluğunun nedeni taktiksel

Christian Pulisic’in gol sıkıntısı sadece bir form düşüşü değil; bu durum, ondan oyun stiline uymayan bir rol üstlenmesini isteyen AC Milan’ın sisteminin bir sonucudur.

Pazar günü sergilenen bir başka sönük hücum performansının ardından Massimiliano Allegri gerçeği kabul etti: İşler yolunda gitmiyor. AC Milan’ın hücumu hâlâ tıkırdamaya devam ediyor. Yuhalamalar giderek yükseliyor ve gol sıkıntısı daha da belirgin hale geliyor. Artık inkar edilemez bir gerçek var: Christian Pulisic ve Rafael Leao, Milan’ın hücumunu sürükleyen ikili olarak kesinlikle uyum sağlayamıyor.

Bu gerçek, Pazar günü Juve ile oynanan 0-0 berabere biten maçtan çok önce belliydi. Uzun bir dizi sıkıcı performansın bir parçası olan bu maçta, en çok göze çarpan şey, forvet ikilisi arasındaki bariz uyumsuzluktu. Pulisic ve Leao'yu merkez forvet olmadan birlikte sahaya sürmenin hücumda sonuç vermediği apaçık ortada ve Milan bunun bedelini ödüyor.

Allegri, en çok acı çekenin Pulisic olduğunu kabul etti. Pazar günkü golsüz performansla birlikte, Pulisic 2026 yılında ne kulüp ne de milli takımda gol atamadı. Hala sekiz golle kulübün en skorer ikinci oyuncusu olsa da, beş aydan fazla bir süredir bu sayıyı artıramadı. Allegri, bu durumun onu açıkça rahatsız ettiğini söylüyor.

Bu gol suskunluğunun Pulisic'ten kaynaklandığını söylemek kolay olurdu. Bunu, formda olmayan veya kendine güveni eksik bir oyuncu olarak tanımlamak kolay olurdu. Bir dereceye kadar bu doğru. Ancak Allegri, Pulisic'i başarılı olması için tasarlanmamış pozisyonlarda oynamaya devam ettiği için, durumun biraz daha nüanslı olduğunu da belirtmek gerekir.

    Gol kıtlığı

    Bir oyuncu zor günler geçirdiğinde sık sık gündeme gelen, ketçap şişesiyle ilgili eski bir deyiş vardır. Bir süre hiçbir şey akmaz, sonra birdenbire hepsi birden akar. Pulisic hâlâ "hiçbir şey akmıyor" aşamasında. Bir süredir bu durumda.

    Yılın başından bu yana, ABD Erkek Milli Takımı'nın kanat oyuncusu kulüp ve milli takımda 18 maça çıktı. Hiçbirinde gol atamadı ve kulüpte 16 maçlık gol atamama serisi, kariyerinin en uzun gol suskunluğu oldu. Bu 18 maçta sadece bir asist yaptı. Her önemli istatistikte Pulisic, 2026'da maçlara etki edemedi. Mart ayında USMNT kampında bu konu hakkında konuşan Pulisic, doğru şeyleri yaptığını hissettiğini ancak şansının dönmesi gerektiğini söyledi.

    Pulisic Mart ayında, "Bir topun dizime çarpıp gol olacağını ve o zaman her şeyin değişeceğini biliyorum" demişti. "Panik yapmayacağım. Yaz aylarında olmaktansa şimdi olması daha iyi. Her şey değişecek. Yapabileceğim tek şey bu: pozitif olmak."

    Allegri'ye göre, bu durum uzadıkça pozitif kalmak biraz daha zorlaşıyor.

    Allegri, maçtan sonra DAZN'e "Christian çok hassas bir adam ve bu gol suskunluğu onu daha fazla etkiliyor" dedi. "Ayrıca fiziksel mücadelelerde ve bir santrfor eksikliğinde daha fazla zorlanan biri, ancak ulaşmamız gereken bir hedefimiz olduğu için bu takıma bir denge sağlamaya çalışmalıyım."

    Asıl sorun, Allegri'nin sonunda ima ettiği şey. Takıma denge getirmeye çalışırken, en iyi iki forvetinin etkisini azaltmış oldu.

    • Reklam
    Ortaklık ve taktikler

    Hem Pulisic hem de Leao, aralarında bir anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentilerin abartılı olduğunu kabul etti. Bu söylentiler, AC Milan’ın zorlu dönemlerinde yaşanan gergin bir anın ardından ortaya çıkmıştı. Kısa süre sonra, AC Milan takımı bir golün ardından toplandı ve Pulisic ile Leao’nun imza niteliğindeki kutlama hareketlerini birleştirerek sergiledi. Herkes gülümsedi ve güldü. Her şey yolundaydı.

    Ancak her şey yolunda değil. Hem Pulisic hem de Leao, Allegri'nin taktik düzeninde zorlanmaya devam ediyor; bu düzen, onların en iyi performansını ortaya çıkarmak için tasarlanmamış. Buna rağmen Milan, denge adına 3-5-2 düzeninde ısrar etmeye devam ediyor. Bu dengeyi bulmak için Allegri, belirgin bir forvet olmadan iki kanat oyuncusunu bir araya getiriyor. Bu anlamda, sonuçlar çok da şaşırtıcı olmamalı.

    Allegri, Pulisic hakkında "Bunun kendisine tam olarak uygun olmadığını fark ettim" dedi. "Bu akşam ondan sağ orta sahada, Leao'dan da sol orta sahada oynamasını istemiştim, bu yüzden forvetimiz yoktu."

    Leao da uzun süredir gol atamıyor. 1 Mart'ta Cremonese'ye karşı attığı golün ardından ağları havalandıramadı; hem o hem de Pulisic, Milan'ın sezonun en önemli maçlarında fark yaratamadı. Pulisic ve Leao'nun hücum yükünü omuzlamaması nedeniyle Milan'ın golleri kurudu. Rossoneri, 2026'da şu ana kadar 18 maç oynadı ve bunlardan sadece beşinde birden fazla gol attı.

    Son zamanlarda durum daha da kötüleşti. Son dört maçta Milan sadece bir gol attı ve bu süre zarfında sadece dört puan topladı. Sonuç olarak, lig lideri Inter'in hemen arkasında geçirdikleri sezonun büyük bir kısmının ardından sıralamada geriye düştüler ve şu anda üçüncü sırada yer alıyorlar.

    O halde cevap basit görünüyor: bir forvet ekleyip hücumu yeniden canlandırmak. Allegri bunu yapmak istemediğini gösterdi. Bu 3-5-2 dizilişinde Milan, eskisine göre çok daha iyi savunma yapıyor. Milan, geçen sezon 43 gol yedikten sonra bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olarak 27 gol yedi.

    Asıl soru, bu fedakarlığın karşılığını alıp almayacağıdır. Bu tür bir savunma istikrarını sağlamak için hücumu feda etmeye değer mi? Geçen sezonki 61 gol üretimini yakalamak için Milan'ın Serie A'daki son dört maçında 13 gol atması gerekiyor.

    Durumu daha da kötüleştiren şey, Milan'ın gerçekten güvenebileceği bir forveti olmaması. Niclas Fullkrug'un sadece bir golü var. Yakın zamanda sakatlıktan dönen Santiago Gimenez ise 12 maçta henüz gol atamadı. Christopher Nkunku'nun daha merkezi bir seçenek olduğu için forvet olduğunu iddia edebilirsiniz, ancak o bile 28 maçta sadece beş gol attı.

    Pulisic için şanslı olan ise, USMNT'ye katıldığında bu sorunun ortadan kalkacak olmasıdır. USMNT, onu sahada doğru yerlere yerleştirmek için Milan'dan daha donanımlı görünüyor.

    ABD Erkek Milli Takımı'nın etkisi

    Pulisic'in gol atamaması, ABD Milli Takımı için en azından hafif bir endişe kaynağı. Takımın en önemli oyuncusu olmasa da, kesinlikle en önemli oyuncularından biri. ABD'nin bu yazki Dünya Kupası'nda ileriye gidebilmesi için Pulisic'in en iyi formunda olması gerekiyor.

    Son aylarda Milan'da bu performansı gösteremedi, ancak en iyi pozisyonunda da oynamadı. USMNT'de ise forvet olarak değil, forvetin arkasında hücum orta saha oyuncusu olarak, bu pozisyona daha yakın bir yerde oynayacak. Bu pozisyonda, boş alanda topu kontrol edebilir ve kendisi ya da diğer oyuncular için fırsatlar yaratabilir. Bu pozisyonda hareket özgürlüğü var ve etrafında paslaşabileceği ve atağı dinamik hale getirebileceği oyuncular bulunuyor.

    Mart ayındaki kampta bunun etkisini görmek kolaydı; Pulisic, özellikle Belçika karşısında arka arkaya fırsatlar yarattı, ancak hepsini bir araya getirecek son vuruş yeteneğinden yoksundu. O maçta Belçika kalesine üç kez şut attı; bu üç şuttan biri gol olsaydı, konuşmalar ne kadar farklı olurdu?

    Bu bir yönü. Diğer bir yön ise, ABD Milli Takımı'nda Pulisic'in birincil golcü olması gerekmemesi. Folarin Balogun, Monaco'da gol atmayı eğlence haline getirmiş durumda. Ricardo Pepi, PSV formasıyla sahaya çıktığı her an ortalığı kasıp kavuruyor. Haji Wright ise Coventry City ile Championship şampiyonluğunu kazandı. Bunlar sadece forvetler. Weston McKennie, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde gol atarak Juventus'ta oyununu yeni bir seviyeye taşıdı; Malik Tillman, Brenden Aaronson, Gio Reyna ve Diego Luna gibi oyuncular da kulüp veya ABD Milli Takımı düzeyinde gol attı.

    Yani, bu yaz Pulisic üzerinde bir baskı olsa da, bu farklı bir tür baskı. Ancak oraya varmadan önce, Milano'da halletmesi gereken çok iş var.

    Dört şans daha

    AC Milan'ın fikstüründe hâlâ dört maç var. Bu dört maçın önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır. Şu anda takım, Juventus'un üç puan önünde üçüncü sırada yer alıyor. Daha da endişe verici olan ise, Como'nun sadece altı puan geride, beşinci sırada pusuda bekliyor olması.

    Bir bakıma, Pazar günkü beraberlik genel tabloya yardımcı oldu, çünkü Juventus'u geride tutarken Şampiyonlar Ligi'ne dönüşe bir puan daha yaklaştı. En azından Allegri böyle gördü.

    "Bu puandan memnun olabiliriz," dedi, "Çünkü bu bize bir adım daha ileriye gitmemizi sağlıyor. Matematiksel olarak hedefimize ulaşmak için artık sadece altı puan uzaktayız, yani iki maç kazanmamız gerekiyor."

    Aslında bu maçlar kazanılabilir maçlar. Yedinci sırada yer alan Atalanta dışında, diğer üçü de tablonun alt yarısında. Bunlardan biri olan Cagliari, küme düşme mücadelesinin eşiğinde.

    O halde Pulisic'in tekrar formuna kavuşması için fırsatlar olacak. Oyuna uygun olmayan pozisyonlarda olsa bile, topu alacağı anlar kesinlikle olacaktır. Kendisinin de söylediği gibi, o golün girmesi için tek gereken, topun dizinden sekmesi ya da bir savunma hatasıdır. Allegri bunun olacağına inanıyor.

    Milan'ın teknik direktörü, "Emin olun, sezonun sonunda Pulisic katkısını yapmış olacak" dedi.

