"Bu role tam olarak uygun değil" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic'in AC Milan'daki gol suskunluğunun nedeni taktiksel

Pazar günü sergilenen bir başka sönük hücum performansının ardından Massimiliano Allegri gerçeği kabul etti: İşler yolunda gitmiyor. AC Milan’ın hücumu hâlâ tıkırdamaya devam ediyor. Yuhalamalar giderek yükseliyor ve gol sıkıntısı daha da belirgin hale geliyor. Artık inkar edilemez bir gerçek var: Christian Pulisic ve Rafael Leao, Milan’ın hücumunu sürükleyen ikili olarak kesinlikle uyum sağlayamıyor.

Bu gerçek, Pazar günü Juve ile oynanan 0-0 berabere biten maçtan çok önce belliydi. Uzun bir dizi sıkıcı performansın bir parçası olan bu maçta, en çok göze çarpan şey, forvet ikilisi arasındaki bariz uyumsuzluktu. Pulisic ve Leao'yu merkez forvet olmadan birlikte sahaya sürmenin hücumda sonuç vermediği apaçık ortada ve Milan bunun bedelini ödüyor.

Allegri, en çok acı çekenin Pulisic olduğunu kabul etti. Pazar günkü golsüz performansla birlikte, Pulisic 2026 yılında ne kulüp ne de milli takımda gol atamadı. Hala sekiz golle kulübün en skorer ikinci oyuncusu olsa da, beş aydan fazla bir süredir bu sayıyı artıramadı. Allegri, bu durumun onu açıkça rahatsız ettiğini söylüyor.

Bu gol suskunluğunun Pulisic'ten kaynaklandığını söylemek kolay olurdu. Bunu, formda olmayan veya kendine güveni eksik bir oyuncu olarak tanımlamak kolay olurdu. Bir dereceye kadar bu doğru. Ancak Allegri, Pulisic'i başarılı olması için tasarlanmamış pozisyonlarda oynamaya devam ettiği için, durumun biraz daha nüanslı olduğunu da belirtmek gerekir.