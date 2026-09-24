Perşembe günkü Uluslar Ligi karşılaşmasına kendine özgü kişisel bir boyut katan Ter Stegen, Johan Cruyff Arena'da oynamanın kendi oturma odasında mücadele etmek gibi hissettirdiğini söyledi. Amsterdam'daki yerel ustaların ve komşularının, Hollanda karşısında kaç gol yiyeceği konusunda onunla dalga geçtiğini açıkladı.

Kaleci, gol yemeden maçı tamamlamayı ve evine döndüğünde övünme hakkını elde etmeyi hedefliyor.

"İnsanlar maç için çok heyecanlı ve ben de kendi oturma odamda olmasından mutluyum," diye gülümsedi Ter Stegen. "Daireme bir şeyler kurmaya gelen her usta, 'Bakalım kaç gol yiyeceksin' dedi. Benim hedefim, başım dik şekilde ayrılmak ve dönüşte onlarla ben dalga geçmek."