Getty Images Sport
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"Bu resmen benim oturma odam!" Marc-Andre ter Stegen, Uluslar Ligi rekabeti öncesinde Hollandalı komşusuyla yaşadığı takılmaları anlattı
Ter Stegen, yazın Ajax'a transferinin ardından Amsterdam'daki yaşamını anlattı
Almanya kalecisi Marc-Andre ter Stegen, yaz döneminde Ajax'a transfer olmasının ardından Amsterdam'daki yaşama uyum süreci hakkında konuştu. 34 yaşındaki file bekçisi, Barcelona'da yıllarca süren istikrarın ardından ailesinin konforunu önceliklendirmesinin, Hollanda'nın başkentini seçmeyi kolay bir karar haline getirdiğini anlattı.
Ter Stegen, yeteneklerine tamamen güvenen bir teknik direktörle çalışmanın özgüvenini yeniden kazanmasını sağladığını belirtti.
Ailesinin yakında şehre gelecek olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.
- AFP
Kaleci, Hollanda kültürünü ve şehir merkezindeki yaşamı benimsiyor
Günlük rutinini anlatan Ter Stegen, Amsterdam'ın uluslararası atmosferini, sıcakkanlı insanlarını ve kompakt yapısını övdü. Merkezî bir konumda yaşadığını belirten başarılı kaleci, düz şehir sokaklarında rahatça dolaşabilmek için şu anda bir bisiklet satın almaya çalıştığını söyledi.
Saha dışındaki duygusal istikrarın güçlü performanslara doğrudan yansıdığını vurguladı.
"Bu karardan çok mutluyum" diyen Ter Stegen, "Amsterdam nispeten küçük, her yer dümdüz ve son derece rahat şekilde dolaşabiliyorsunuz. Şu anda bir bisiklet edinmeye çalışıyorum çünkü orada araba kullanmak biraz zor. Ulaşım için en iyi yol bu" ifadelerini kullandı.
Ter Stegen, maç öncesi Hollandalı komşusunun takılmalarını önemsemedi
Perşembe günkü Uluslar Ligi karşılaşmasına kendine özgü kişisel bir boyut katan Ter Stegen, Johan Cruyff Arena'da oynamanın kendi oturma odasında mücadele etmek gibi hissettirdiğini söyledi. Amsterdam'daki yerel ustaların ve komşularının, Hollanda karşısında kaç gol yiyeceği konusunda onunla dalga geçtiğini açıkladı.
Kaleci, gol yemeden maçı tamamlamayı ve evine döndüğünde övünme hakkını elde etmeyi hedefliyor.
"İnsanlar maç için çok heyecanlı ve ben de kendi oturma odamda olmasından mutluyum," diye gülümsedi Ter Stegen. "Daireme bir şeyler kurmaya gelen her usta, 'Bakalım kaç gol yiyeceksin' dedi. Benim hedefim, başım dik şekilde ayrılmak ve dönüşte onlarla ben dalga geçmek."
- Getty Images Sport
Almanya kalecisi, aşina olduğu bölgede övünme hakkını hedefliyor
Ter Stegen, yeni bir teknik direktör kimliğine uyum sağlamaya çalışan Hollanda karşısında büyüleyici bir taktik savaş bekliyor. Ajax kalecisi, artık çok iyi tanıdığı sahada Almanya'nın galibiyete ulaşmasına yardımcı olma konusunda kararlılığını koruyor.
Almanya, grup kampanyasına azami puanla başlamak için bu maça istekli çıkıyor.
Ter Stegen, savunmanın bel kemiği olmayı ve yeni iç sahasında galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
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