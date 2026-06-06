"Bu pek hoş değildi": Oliver Baumann, Alman milli takımındaki rütbe indirimi konusunda açık sözlü konuşuyor

Ardından konu, Manuel Neuer (40) ve Julian Nagelsmann’ın (38) defalarca dünya birincisi seçilmiş kaleciyi Dünya Kupası kadrosuna geri çağırma ve onu Baumann’ın yerine birinci kaleci yapma kararına geldi.

"Başlangıçta zordu, içimden pek hoş gelmedi," dedi Baumann. Ancak milli takımdan ayrılmak onun için söz konusu değildi: "Ama başından beri takım için burada olduğum belliydi. Gelmemek söz konusu değildi, sonuçta bu benim için de bir Dünya Kupası. Takıma yardım etmek, katkımı sunmak istiyorum. Şimdi tüm dikkatimi kendime ve takıma vermem gerekiyor."

"Hiç de hoş değildi" ifadesinin ne anlama geldiği sorulduğunda, 1899 Hoffenheim'ın kalecisi şöyle yanıt verdi: "Bu konuyu burada bırakmak ve daha fazla üzerinde durmamak istiyorum. Durum neyse o. Umarım önümüzde birkaç hafta var ve başarı için elimizden geleni yapacağız."

Ardından Neuer ile iyi anlaştığını vurguladı: "İlişkimiz hâlâ iyi ve takımın başarısı için elimizden geleni yapacağız."