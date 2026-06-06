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Oliver Baumann Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

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"Bu pek hoş değildi": Oliver Baumann, Alman milli takımındaki rütbe indirimi konusunda açık sözlü konuşuyor

Hazırlık Maçları
ABD - Almanya
Almanya
O. Baumann
M. Neuer
Dünya Kupası

Milli takım kalecisi Oliver Baumann (36), duygularını paylaştı ve DFB takımında yedek kaleciliğe indirilmesinin başlangıçta kabullenmesi zor bir durum olduğunu açıkladı.

ABD'yi 2-1 mağlup ettikten sonra – bu, DFB milli takımının üst üste dokuzuncu galibiyetiydi – bu formda olan kaleci, RTL'ye verdiği demeçte öncelikle performansından "çok memnun" olduğunu söyledi.

  • Ardından konu, Manuel Neuer (40) ve Julian Nagelsmann’ın (38) defalarca dünya birincisi seçilmiş kaleciyi Dünya Kupası kadrosuna geri çağırma ve onu Baumann’ın yerine birinci kaleci yapma kararına geldi.

    "Başlangıçta zordu, içimden pek hoş gelmedi," dedi Baumann. Ancak milli takımdan ayrılmak onun için söz konusu değildi: "Ama başından beri takım için burada olduğum belliydi. Gelmemek söz konusu değildi, sonuçta bu benim için de bir Dünya Kupası. Takıma yardım etmek, katkımı sunmak istiyorum. Şimdi tüm dikkatimi kendime ve takıma vermem gerekiyor."

    "Hiç de hoş değildi" ifadesinin ne anlama geldiği sorulduğunda, 1899 Hoffenheim'ın kalecisi şöyle yanıt verdi: "Bu konuyu burada bırakmak ve daha fazla üzerinde durmamak istiyorum. Durum neyse o. Umarım önümüzde birkaç hafta var ve başarı için elimizden geleni yapacağız."

    Ardından Neuer ile iyi anlaştığını vurguladı: "İlişkimiz hâlâ iyi ve takımın başarısı için elimizden geleni yapacağız."

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  • Manuel Neuer Germany 2026Getty Images

    Nagelsmann net bir şekilde açıkladı: Neuer, Curacao maçında forma giyecek

    Bu arada Nagelsmann, Neuer'in baldırındaki sorunları atlattıktan sonra artık takım antrenmanlarına katılacağını ve ardından Dünya Kupası'nın açılış maçında Curacao karşısında Almanya kalesini koruyacağını açıkladı: "Winston-Salem'e vardığımızda takım antrenmanlarına katılacak, planımız bu, ve ardından Curacao maçında da oynayacak."

    Baumann'a da bu vesileyle "büyük bir iltifat"ta bulundu. Eski Freiburg oyuncusu, Neuer'in yerine ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuva öncesi iki hazırlık maçında forma giymiş ve Nagelsmann'a göre "takımın hizmetine" örnek bir şekilde kendini adamıştı.

    Neuer'in Curacao maçında hazırlıksız bir başlangıç yapması Nagelsmann için sorun değil: "Durumu iyi, en iyi formuna ulaşmak üzere. Onun yaşında alışma süreci gerekmez. Baskı altındaki durumlarla başa çıkabilir."

  • 2026 Dünya Kupası için Almanya kadrosu

    PozisyonOyuncularKulüpForma numarası
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    KaleciManuel NeuerFC Bayern Münih1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih6
    DefansFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefansAleksandar PavlovicFC Bayern Münih5
    DefansDavid RaumRB Leipzig22
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefansAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih4
    DefansMalick ThiawNewcastle United24
    OfansifNadiem AmiriMainz 0520
    HücumMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    HücumLeon GoretzkaFC Bayern Münih8
    HücumKai HavertzArsenal7
    HücumAssan OuedraogoRB Leipzig25
    HücumJamie LewelingVfB Stuttgart9
    HücumJamal MusialaFC Bayern Münih10
    HücumLeroy SanéGalatasaray İstanbul19
    HücumDeniz UndavVfB Stuttgart26
    HücumFlorian WirtzFC Liverpool17
    HücumNick WoltemadeNewcastle United11
    Julian Nagelsmann'ın baş antrenörlük kariyeri
    DönemTakım
    2016 - 20191899 Hoffenheim
    2019 - 2021RB Leipzig
    2021 - 2023FC Bayern
    2023 - günümüzAlmanya
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