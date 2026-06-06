ABD'yi 2-1 mağlup ettikten sonra – bu, DFB milli takımının üst üste dokuzuncu galibiyetiydi – bu formda olan kaleci, RTL'ye verdiği demeçte öncelikle performansından "çok memnun" olduğunu söyledi.
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"Bu pek hoş değildi": Oliver Baumann, Alman milli takımındaki rütbe indirimi konusunda açık sözlü konuşuyor
Ardından konu, Manuel Neuer (40) ve Julian Nagelsmann’ın (38) defalarca dünya birincisi seçilmiş kaleciyi Dünya Kupası kadrosuna geri çağırma ve onu Baumann’ın yerine birinci kaleci yapma kararına geldi.
"Başlangıçta zordu, içimden pek hoş gelmedi," dedi Baumann. Ancak milli takımdan ayrılmak onun için söz konusu değildi: "Ama başından beri takım için burada olduğum belliydi. Gelmemek söz konusu değildi, sonuçta bu benim için de bir Dünya Kupası. Takıma yardım etmek, katkımı sunmak istiyorum. Şimdi tüm dikkatimi kendime ve takıma vermem gerekiyor."
"Hiç de hoş değildi" ifadesinin ne anlama geldiği sorulduğunda, 1899 Hoffenheim'ın kalecisi şöyle yanıt verdi: "Bu konuyu burada bırakmak ve daha fazla üzerinde durmamak istiyorum. Durum neyse o. Umarım önümüzde birkaç hafta var ve başarı için elimizden geleni yapacağız."
Ardından Neuer ile iyi anlaştığını vurguladı: "İlişkimiz hâlâ iyi ve takımın başarısı için elimizden geleni yapacağız."
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Nagelsmann net bir şekilde açıkladı: Neuer, Curacao maçında forma giyecek
Bu arada Nagelsmann, Neuer'in baldırındaki sorunları atlattıktan sonra artık takım antrenmanlarına katılacağını ve ardından Dünya Kupası'nın açılış maçında Curacao karşısında Almanya kalesini koruyacağını açıkladı: "Winston-Salem'e vardığımızda takım antrenmanlarına katılacak, planımız bu, ve ardından Curacao maçında da oynayacak."
Baumann'a da bu vesileyle "büyük bir iltifat"ta bulundu. Eski Freiburg oyuncusu, Neuer'in yerine ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuva öncesi iki hazırlık maçında forma giymiş ve Nagelsmann'a göre "takımın hizmetine" örnek bir şekilde kendini adamıştı.
Neuer'in Curacao maçında hazırlıksız bir başlangıç yapması Nagelsmann için sorun değil: "Durumu iyi, en iyi formuna ulaşmak üzere. Onun yaşında alışma süreci gerekmez. Baskı altındaki durumlarla başa çıkabilir."
2026 Dünya Kupası için Almanya kadrosu
Julian Nagelsmann'ın baş antrenörlük kariyeri
Pozisyon Oyuncular Kulüp Forma numarası Kaleci Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Kaleci Manuel Neuer FC Bayern Münih 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defans Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defans Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defans Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defans Joshua Kimmich FC Bayern Münih 6 Defans Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defans Aleksandar Pavlovic FC Bayern Münih 5 Defans David Raum RB Leipzig 22 Defans Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defans Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defans Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defans Jonathan Tah FC Bayern Münih 4 Defans Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofansif Nadiem Amiri Mainz 05 20 Hücum Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Hücum Leon Goretzka FC Bayern Münih 8 Hücum Kai Havertz Arsenal 7 Hücum Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Hücum Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Hücum Jamal Musiala FC Bayern Münih 10 Hücum Leroy Sané Galatasaray İstanbul 19 Hücum Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Hücum Florian Wirtz FC Liverpool 17 Hücum Nick Woltemade Newcastle United 11 Dönem Takım 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 FC Bayern 2023 - günümüz Almanya