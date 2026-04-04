Bu pantolon pek çok soruyu akla getiriyor: Serge Gnabry, FC Bayern'in Freiburg'da 3-2 kazandığı maçın ardından oldukça sıra dışı bir kıyafetle kutlama yapıyor

Lennart Karl, gol attıktan sonra sevinç gösterisi yapmak için çıkardığı formasını henüz giymişti ki, Tom Bischof birdenbire köşeden, takım arkadaşı Leon Goretzka’nın gülen yüzünün her yerine basılı olduğu beyaz bir boxer şortla çıktı.

Goretzka, hem iğrenç hem de komik olan bu giysiyi giymeyi nazikçe reddettikten sonra, sonunda Serge Gnabry giydi - takım arkadaşlarının ve stadyumdaki Bayern taraftarlarının büyük sevincine.









Daha sonra, Goretzka'nın yüzü ve çıplak göğsünün resmedildiği devasa bir havlu da ortaya çıktı. Goretzka da buna içtenlikle güldü. Bu eylemin ne anlama geldiği tam olarak anlaşılamadı. Ancak oyuncular daha sonra bunun bir şaka ya da yaz aylarında takımdan ayrılacak olan orta saha oyuncusuna yönelik tuhaf bir sevgi gösterisi olmadığını açıkladılar. Aslında bu tuhaf tekstil ürünlerini stadyuma bir Bayern taraftarı getirmişti. İki gol atarak maçın kahramanı olan Tom Bischof bunu görünce, hiç tereddüt etmeden eşyaları ödünç aldı ve takım arkadaşlarına götürdü. Böylece Gnabry'nin bu özel defilesi gerçekleşti.