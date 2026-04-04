Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga
Bu pantolon pek çok soruyu akla getiriyor: Serge Gnabry, FC Bayern'in Freiburg'da 3-2 kazandığı maçın ardından oldukça sıra dışı bir kıyafetle kutlama yapıyor

Freiburg - Bayern Münih
Freiburg
Bayern Münih
Bundesliga
S. Gnabry
L. Goretzka
T. Bischof

Birdenbire, FC Bayern München'in Freiburg'da attığı 3-2'lik golün sevincini yaşarken Serge Gnabry'nin üzerinde, her tarafı Leon Goretzka'nın yüzüyle kaplı bir boks şortu vardı. Daha sonra bir de havlu eklendi. Bütün bunlar ne anlama geliyordu?

Lennart Karl, Bundesliga'nın 28. haftasında SC Freiburg deplasmanında uzatmaların 9. dakikasında attığı son saniye golüyle FC Bayern München'i 3-2 öne geçirdikten sonra, belki de haksız sayılmayacak bir şekilde kendini "yenilmez" hissetmiş olabilir; Real Madrid ise Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bunun aksini kanıtlamak istiyor.

Ancak Münih ekibinin şanslı son dakika galibiyetinden, Freiburg stadyumuna tuhaf kıyafetler getirerek sadece Münihli oyuncuları değil, herkesi kahkahalara boğan taraftarlar belki de biraz daha fazla sevinmiş olabilir.

  • Serge Gnabry feierte mit einer Hose mit Leon Goretzkas Gesicht drauf.Imago Images/Ulmer/Teamfoto

    Lennart Karl, gol attıktan sonra sevinç gösterisi yapmak için çıkardığı formasını henüz giymişti ki, Tom Bischof birdenbire köşeden, takım arkadaşı Leon Goretzka’nın gülen yüzünün her yerine basılı olduğu beyaz bir boxer şortla çıktı.

    Goretzka, hem iğrenç hem de komik olan bu giysiyi giymeyi nazikçe reddettikten sonra, sonunda Serge Gnabry giydi - takım arkadaşlarının ve stadyumdaki Bayern taraftarlarının büyük sevincine.



    Daha sonra, Goretzka'nın yüzü ve çıplak göğsünün resmedildiği devasa bir havlu da ortaya çıktı. Goretzka da buna içtenlikle güldü. Bu eylemin ne anlama geldiği tam olarak anlaşılamadı. Ancak oyuncular daha sonra bunun bir şaka ya da yaz aylarında takımdan ayrılacak olan orta saha oyuncusuna yönelik tuhaf bir sevgi gösterisi olmadığını açıkladılar. Aslında bu tuhaf tekstil ürünlerini stadyuma bir Bayern taraftarı getirmişti. İki gol atarak maçın kahramanı olan Tom Bischof bunu görünce, hiç tereddüt etmeden eşyaları ödünç aldı ve takım arkadaşlarına götürdü. Böylece Gnabry'nin bu özel defilesi gerçekleşti.

  • Vincent Kompany, Real Madrid hakkında konuşmayı tercih ediyor

    Ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vincent Kompany'ye de en yeni taraftar ürünleri soruldu. "Hiçbir fikrim yok," diyen teknik direktör, bu eylemin arka planına ilişkin soruya gülerek yanıt verdi ve yine gülerek ekledi: "Bunu Real Madrid'e sorabilirsiniz."

    Joshua Kimmich de neden sorusuna bir cevap veremedi. Ancak en azından Bayern'in bundan sonra her zaman bu renkli şortla kutlama yapmayacağını kesinleştirebildi. "Sanırım şort geri verildi. Sanırım taraftar onu geri almak istedi. Bu onun için önemliydi." Gayet anlaşılır bir durum, sonuçta o şey beş dakikalık şöhretini yaşamıştı.

  • FC Bayern - Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Saat

    Karşılaşma

    7 Nisan Salı

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)

    11 Nisan Cumartesi

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    15 Nisan Çarşamba

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)

