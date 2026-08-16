AFP
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"Bu oyuncuyu çok seveceksiniz" - Christos Tzolis, Man City karşısında Arsenal formasıyla çıktığı resmi ilk maçta yaptığı iki etkileyici asistle parladı
Vinicius Junior'ın önüne geçmek
Son Premier League şampiyonu, pazar günkü 3-0'lık baskın galibiyetinin ardından yeni bir kahraman buldu. Club Brugge'den 34 milyon sterlinlik transferle gelen Tzolis, Arsenal formasıyla ilk resmi maçına ilk 11'de başladı. Kanat oyuncusu, kulübün Real Madrid'den Vinicius Junior'ın peşinde olduğu yönündeki haberler sırasında takıma katıldı, ancak Tzolis bu rolü fazlasıyla üstlenebileceğini kısa sürede gösterdi.
İkinci golün hazırlayıcısı oldu; Martin Odegaard sağ kanattan içeri kavisli bir orta yaptı. Tzolis, arka direkte topu Kai Havertz'e indirdi ve Havertz de altı yardan yaptığı kafa vuruşuyla ağları buldu. Gianluigi Donnarumma topa dokunmasına rağmen gole engel olamadı.
- AFP
Muhteşem istatistikler, nefes kesen bir performansı gözler önüne seriyor
Tzolis bununla da yetinmedi, 90 dakikanın tamamında sahada kaldı ve rakip savunmaya sürekli zor anlar yaşattı. Maç boyunca 42 kez topla buluştu, iki net gol fırsatı yarattı ve üç kilit pas verdi.
Üçüncü golde Tzolis, Odegaard'a mükemmel bir pas verdi. Kaptan, Josko Gvardiol'u rahatça geçip Donnarumma'yı çalımla yere yatırdı ve topu sakin bir şekilde ağlara gönderdi. Eski Everton kanat oyuncusu Pat Nevin, bu sekansı BBC Radio 5 Live'da överek şöyle dedi: "Top Tzolis'e oynanıyor ve onun Odegaard'a pası harika, o da panik yapmak yerine yavaşlıyor."
Arteta'dan büyük övgü ve kendinden geçmiş taraftarlar
Arsenal taraftarları, bu performansın ardından sosyal medyada övgü yağdırdı. Bir taraftar şu yorumu yaptı: "Christos Tzolis son dönemde yaptığımız en akıllı ve en iyi transferlerden biri olabilir. Bana sadece geçen sezon Club Brugge'da yaptıklarının yarısını ver." Bir başkası ise şunu ekledi: "Herkes hazırlık maçlarına dikkat etmemek gerektiğini söylüyor, biliyorum ama Tzolis gerçekten bir cevher gibi göründü. Çok konuşulan bir transfer değil ama çok büyük bir etki yaratabilir."
Mikel Arteta da yeni transferinden bir o kadar memnun. Teknik direktör şunları söyledi: "Ondan çok memnunum. Her şeyden önce, kulübe ve takıma uyum sağlama şekli, çocuklarla şimdiden kurduğu bağ. Bence bu oyuncuya bayılacaksınız."
- Getty Images Sport
Arsenal ve Manchester City'yi şimdi ne bekliyor?
İleriye dönük olarak Arsenal, Tzolis'in bu ivmeyi Premier League şampiyonluğu savunmasına taşımasını umacak. Son şampiyon sezona etkileyici bir başlangıcı kutlarken, Enzo Maresca için ise tam anlamıyla kâbus gibi bir öğleden sonra yaşandı. Teknik direktör, Pep Guardiola'nın yerine Manchester City'nin başına geçmesinden bu yana çıktığı ilk resmi maçta büyük bir başarısızlık yaşadı ve lig başlamadan önce çözmesi gereken önemli sorunlarla karşı karşıya kaldı.
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