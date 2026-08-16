Tzolis bununla da yetinmedi, 90 dakikanın tamamında sahada kaldı ve rakip savunmaya sürekli zor anlar yaşattı. Maç boyunca 42 kez topla buluştu, iki net gol fırsatı yarattı ve üç kilit pas verdi.

Üçüncü golde Tzolis, Odegaard'a mükemmel bir pas verdi. Kaptan, Josko Gvardiol'u rahatça geçip Donnarumma'yı çalımla yere yatırdı ve topu sakin bir şekilde ağlara gönderdi. Eski Everton kanat oyuncusu Pat Nevin, bu sekansı BBC Radio 5 Live'da överek şöyle dedi: "Top Tzolis'e oynanıyor ve onun Odegaard'a pası harika, o da panik yapmak yerine yavaşlıyor."