Başkan Yardımcısı Abdullah Kavukçu, Sport Bild’e verdiği röportajda milli oyuncuyu kararlılıkla destekledi. Ayrıca, Sané’nin istikrarsız performansı ve vücut diline ilişkin tartışmalarda net bir tavır sergiledi ve Sané’nin hem kulübü hem de takım için önemini bir kez daha vurguladı.
Çeviri:
"Bu önyargıları kesinlikle doğrulayamayız": Gala patronu, Leroy Sané'nin Dünya Kupası'nda Alman milli takımında ilk 11'de yer almasını istiyor
"Leroy bize katıldığından beri sürekli Dünya Kupası'ndan bahsediyor. Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almalı," diyen Kavukçu, sözlerine şöyle devam etti: "Almanya'ya Dünya Kupası'nda büyük başarılar diliyorum. Almanya ile Türkiye arasında oynanacak bir Dünya Kupası finali hayal ediyorum."
Oysa Sane, Türkiye'nin lig lideri takımında şu anda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu değil. Örneğin, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynanan ve takımın elenmesiyle sonuçlanan maçta sadece bir devre oynadı. Ancak İstanbul derbisinde Beşiktaş'a karşı yaptığı sert faulün ardından aldığı kırmızı kart cezasından önce, Süper Lig'de son üç maçta üst üste ilk 11'de yer almıştı.
- Getty Images
Sane, Nagelsmann'ın talimatını yerine getirmedi; ancak Dünya Kupası kadrosuna girmesi neredeyse kesin
Kavukçu, Sane'nin "ilk günden itibaren takıma iyi uyum sağladığını" vurguladı. "O artık ailenin bir parçası; teknik direktörle iyi bir ilişkisi var ve takıma katkı sağlıyor. Bazen bir scout gibi oyuncu önerilerinde bulunuyor. Bu da burada ne kadar rahat ve mutlu olduğunu gösteriyor."
Löwen formasıyla 35 maça çıkan Sane'nin şu anda altı golü ve sekiz asistiyle kayıtlı. Süper Lig'e transfer olduktan sonra FC Bayern München'de Bundesliga'da olduğundan çok daha fazla gol ve asist yapması gerektiği yönündeki Nagelsmann'ın beklentisini şu ana kadar karşılayamadı. Yine de milli takım teknik direktörü onu son iki kez kadrosuna dahil etti ve bu karar uzmanlar arasında büyük bir şaşkınlığa neden oldu.
İsviçre'de 4-3 kazanılan hazırlık maçında Sane ilk 11'de yer aldı, ancak ikna edici bir performans sergileyemedi. Gana maçında oyuna girdikten sonra Deniz Undav'ın 2-1'i getiren golünü hazırladı. Sane'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alması neredeyse kesin gibi görünüyor, ancak Nagelsmann son zamanlarda defalarca şöyle dedi: "Leroy ne yapılması gerektiğini biliyor. Bunu göstermesi gerekiyor."
Yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer bulmak, her halükarda kolay bir iş olmayacak. Florian Wirtz ve Kai Havertz, Nagelsmann'ın gözünde kesin adaylar. Mart ayındaki kampta, Sane'nin yanı sıra Nick Woltemade ve Serge Gnabry de kalan iki pozisyonu doldurdu. Jamal Musiala zamanında en iyi formuna ulaşırsa, o da kesinlikle ilk 11'de yer alacak.
Gala, Sane için özel bir forma tasarladı ve büyük bir başarı elde etti
Bunun yanı sıra Kavukçu, Sane’nin Münih’teyken de peşini bırakmayan, şüpheli bir vücut dili sergilediği yönündeki iddialara da değindi. “Bu önyargıları kesinlikle doğrulayamıyoruz. Burada gördüğümüz Leroy, bambaşka bir insan,” diye açıklıyor: “Herkesle iyi ilişkileri var, şakalar yapıyor, antrenmanlarda genç oyunculara yardım ediyor, ama aynı zamanda bir insan olarak da. Aslında sürekli onunla gülüyoruz."
Ayrıca Galatasaray taraftarları onu çok seviyor, bu yüzden İstanbul kulübü Sane için özel olarak DFB ve Galatasaray tasarımlı uzun kollu forma serisini piyasaya sürdü. Ve büyük başarı elde etti! Formalar çok kısa sürede tükendi. "Leroy, Galatasaray'da en çok satan üç forma arasında yer alıyor (Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile birlikte; Editörün notu)," diye açıkladı Kavukcu.
Kavukçu, geçen yaz FC Bayern Münih'ten Galatasaray'a bedelsiz transferinin bir gerileme olmadığını da vurguladı: "Biz büyük, gururlu bir kulübüz ve Avrupa'da en iyi takımlarla boy ölçüşebiliriz. Avrupa maçlarındaki deplasman taraftarları konusunda ise biz zirvedeyiz. Bu konuda Bayern bile bize yetişemez." Kulüp, "dünyanın en iyi 10 kulübünden biri" olma vizyonunu takip ediyor. "Kendi ürün satış şirketimizle borsaya giriyoruz, ayrıca kendi kafe franchise zincirimiz de planlanıyor. Tüm bunlar, popülerliğimizi önemli ölçüde artıran Leroy veya Victor Osimhen gibi oyuncularla yakından ilgili."
- Getty
Sane, Boey transferiyle ilgili ikna edici bir açıklama yaptı
Sane, Süper Lig liderine daha fazla ünlü ismi kazandırmaya bile yardımcı oluyor. Kavukçu, "Sacha Boey'i geri getirme sürecinde Leroy'un da fikrini sorduk. Bize tavsiyelerde bulundu ve oyuncuyu önerdi" dedi.
Sağ bek, teknik direktör Vincent Kompany'nin kadrosunda yer bulamayınca, kış transfer döneminde Alman rekortmeninden kiralık olarak Galatasaray'a geri döndü. Anlaşmada, 15 ila 20 milyon euro arasında olduğu söylenen bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Fransız oyuncu ise iki yıl önce 30 milyon euroya Münih'e transfer olmuştu.
Leroy Sané: Alman Milli Takımı'ndaki performans verileri ve istatistikleri
Milli maçlar 74 Gol 16 Asist 11