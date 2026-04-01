"Bu önyargıları kesinlikle doğrulayamayız": Gala patronu, Leroy Sané'nin Dünya Kupası'nda Alman milli takımında ilk 11'de yer almasını istiyor

Kavukçu, Sane'nin "ilk günden itibaren takıma iyi uyum sağladığını" vurguladı. "O artık ailenin bir parçası; teknik direktörle iyi bir ilişkisi var ve takıma katkı sağlıyor. Bazen bir scout gibi oyuncu önerilerinde bulunuyor. Bu da burada ne kadar rahat ve mutlu olduğunu gösteriyor."

Löwen formasıyla 35 maça çıkan Sane'nin şu anda altı golü ve sekiz asistiyle kayıtlı. Süper Lig'e transfer olduktan sonra FC Bayern München'de Bundesliga'da olduğundan çok daha fazla gol ve asist yapması gerektiği yönündeki Nagelsmann'ın beklentisini şu ana kadar karşılayamadı. Yine de milli takım teknik direktörü onu son iki kez kadrosuna dahil etti ve bu karar uzmanlar arasında büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

İsviçre'de 4-3 kazanılan hazırlık maçında Sane ilk 11'de yer aldı, ancak ikna edici bir performans sergileyemedi. Gana maçında oyuna girdikten sonra Deniz Undav'ın 2-1'i getiren golünü hazırladı. Sane'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alması neredeyse kesin gibi görünüyor, ancak Nagelsmann son zamanlarda defalarca şöyle dedi: "Leroy ne yapılması gerektiğini biliyor. Bunu göstermesi gerekiyor."

Yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer bulmak, her halükarda kolay bir iş olmayacak. Florian Wirtz ve Kai Havertz, Nagelsmann'ın gözünde kesin adaylar. Mart ayındaki kampta, Sane'nin yanı sıra Nick Woltemade ve Serge Gnabry de kalan iki pozisyonu doldurdu. Jamal Musiala zamanında en iyi formuna ulaşırsa, o da kesinlikle ilk 11'de yer alacak.