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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

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"Bu onun suçu": İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Thomas Tuchel eleştirilerin hedefinde

Dünya Kupası
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
T. Tuchel
H. Kane

Thomas Tuchel sol elini pantolon cebine soktu ve Atlanta’daki çim sahada trans halindeymişçesine koştu. Çok az kalmıştı, 60 yıl sonra İngiltere’nin Dünya Kupası finali lanetini kırmaya çok ama çok az kalmıştı — ama: İngiltere, Alman bir teknik direktörle bile, yine de İngiltere olarak kalır.

"Sorumluluğu üstleniyorum," dedi Tuchel. "Ama hiçbir şeyden pişman değiliz. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı, öne geçmeyi hak etmiştik. Takım harika oynadı, ancak maçı kazanmayı başaramadık." İngiltere'nin "golümüzden sonra aynı seviyeyi koruyamadığını" belirtti.

  • Ve Tuchel bunun ne anlama geldiğini biliyor. “İngiliz taraftarlar Tuchel’e öfkeli – bunun sorumlusu o,” diye yazdı tabloid gazete The Sun, yarı finalde dünya şampiyonu Arjantin’e karşı alınan son derece acı 1:2 (0:0) mağlubiyetin hemen ardından, internet yorumlarını hızlıca değerlendirerek.

    Teknik direktör, maçta 1:0 öne geçtikten sonra yaptığı “korkakça” oyuncu değişiklikleri nedeniyle adeta yerden yere vuruluyor. “Bu yürek parçalayıcı. Tuchel’in oyuncu değişiklikleri ters tepti,” diye yorumladı Mirror gazetesi de. Telegraph gazetesi ise hemen şu tahminde bulundu: “Bu suçlamalar yıllarca sürecek.”

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Thomas Tuchel: "Milyonlarca amatör teknik direktör bu konuda benden daha iyi bilir"

    Önümüzdeki günler zorlu geçecek, ancak Tuchel zaten ilk başta şoktan donakalmıştı. Daha sonra beşli savunma dizilişine geçişi savundu, ancak şunu da ekledi: “Milyonlarca amatör teknik direktör bunu benden daha iyi bilir.”

    Harry Kane de maçın bitiş düdüğünden sonra dakikalarca boşluğa bakakaldı ve hiçbir hareket yapamaz hale geldi. Bayern yıldızı, “Takım arkadaşlarım, tüm takım ve taraftarlar için üzgünüm” dedi. “İyi bir maç çıkardık, bir şekilde 1-0’lık skoru korumaya çalıştık. Her şeyimizi verdik, kan, ter ve gözyaşı döktük – ama yetmedi.”

    Cumartesi günü, onlar da büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fransızlarla oynayacakları üçüncülük maçı için İngilizler yeniden motive olmak zorunda kalacaklar. Bu onlar için çok zor olacak. "Yol boyunca pek çok engel vardı ve yıllar boyunca çok fazla aşağılanma yaşandı," diye yazdı Telegraph gazetesi. "Ancak İngiltere, Dünya Kupası yarı finalinde maçın bitimine beş dakika kala önde iken, bu sefer durumun farklı olabileceği hissi uyandı." Ama sonuçta İngiltere, yine İngiltere olarak kaldı.

  • İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu

    PozisyonOyuncularKulüp
    KaleciJordan PickfordEverton
    KaleciDean HendersonCrystal Palace
    KaleciJames TraffordManchester City
    DefansMarc GuehiCrystal Palace
    DefansDan BurnNewcastle United
    DefansEzri KonsaAston Villa
    DefansReece JamesChelsea
    DefansNico O'ReillyManchester City
    DefansJarell QuansahBayer Leverkusen
    DefansTino LivramentoNewcastle United
    DefansJohn StonesManchester City
    DefansDjed SpenceTottenham
    Orta sahaJude BellinghamReal Madrid
    Orta sahaDeclan RiceArsenal
    Orta sahaKobbie MainooManchester United
    Orta sahaEberechi EzeArsenal
    Orta sahaMorgan RogersAston Villa
    Orta sahaJordan HendersonBrentford
    Orta sahaElliot AndersonNottingham Forest
    ForvetHarry KaneBayern Münih
    ForvetBukayo SakaArsenal
    ForvetAnthony GordonNewcastle United
    ForvetOllie WatkinsAston Villa
    ForvetMarcus RashfordBarcelona
    ForvetNoni MaduekeArsenal
    ForvetIvan ToneyAl-Ahli

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