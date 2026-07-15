"Bu onun suçu": İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Thomas Tuchel eleştirilerin hedefinde

Önümüzdeki günler zorlu geçecek, ancak Tuchel zaten ilk başta şoktan donakalmıştı. Daha sonra beşli savunma dizilişine geçişi savundu, ancak şunu da ekledi: “Milyonlarca amatör teknik direktör bunu benden daha iyi bilir.”

Harry Kane de maçın bitiş düdüğünden sonra dakikalarca boşluğa bakakaldı ve hiçbir hareket yapamaz hale geldi. Bayern yıldızı, “Takım arkadaşlarım, tüm takım ve taraftarlar için üzgünüm” dedi. “İyi bir maç çıkardık, bir şekilde 1-0’lık skoru korumaya çalıştık. Her şeyimizi verdik, kan, ter ve gözyaşı döktük – ama yetmedi.”

Cumartesi günü, onlar da büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fransızlarla oynayacakları üçüncülük maçı için İngilizler yeniden motive olmak zorunda kalacaklar. Bu onlar için çok zor olacak. "Yol boyunca pek çok engel vardı ve yıllar boyunca çok fazla aşağılanma yaşandı," diye yazdı Telegraph gazetesi. "Ancak İngiltere, Dünya Kupası yarı finalinde maçın bitimine beş dakika kala önde iken, bu sefer durumun farklı olabileceği hissi uyandı." Ama sonuçta İngiltere, yine İngiltere olarak kaldı.