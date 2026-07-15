"Sorumluluğu üstleniyorum," dedi Tuchel. "Ama hiçbir şeyden pişman değiliz. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı, öne geçmeyi hak etmiştik. Takım harika oynadı, ancak maçı kazanmayı başaramadık." İngiltere'nin "golümüzden sonra aynı seviyeyi koruyamadığını" belirtti.
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"Bu onun suçu": İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Thomas Tuchel eleştirilerin hedefinde
Ve Tuchel bunun ne anlama geldiğini biliyor. “İngiliz taraftarlar Tuchel’e öfkeli – bunun sorumlusu o,” diye yazdı tabloid gazete The Sun, yarı finalde dünya şampiyonu Arjantin’e karşı alınan son derece acı 1:2 (0:0) mağlubiyetin hemen ardından, internet yorumlarını hızlıca değerlendirerek.
Teknik direktör, maçta 1:0 öne geçtikten sonra yaptığı “korkakça” oyuncu değişiklikleri nedeniyle adeta yerden yere vuruluyor. “Bu yürek parçalayıcı. Tuchel’in oyuncu değişiklikleri ters tepti,” diye yorumladı Mirror gazetesi de. Telegraph gazetesi ise hemen şu tahminde bulundu: “Bu suçlamalar yıllarca sürecek.”
- Getty Images Sport
Thomas Tuchel: "Milyonlarca amatör teknik direktör bu konuda benden daha iyi bilir"
Önümüzdeki günler zorlu geçecek, ancak Tuchel zaten ilk başta şoktan donakalmıştı. Daha sonra beşli savunma dizilişine geçişi savundu, ancak şunu da ekledi: “Milyonlarca amatör teknik direktör bunu benden daha iyi bilir.”
Harry Kane de maçın bitiş düdüğünden sonra dakikalarca boşluğa bakakaldı ve hiçbir hareket yapamaz hale geldi. Bayern yıldızı, “Takım arkadaşlarım, tüm takım ve taraftarlar için üzgünüm” dedi. “İyi bir maç çıkardık, bir şekilde 1-0’lık skoru korumaya çalıştık. Her şeyimizi verdik, kan, ter ve gözyaşı döktük – ama yetmedi.”
Cumartesi günü, onlar da büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fransızlarla oynayacakları üçüncülük maçı için İngilizler yeniden motive olmak zorunda kalacaklar. Bu onlar için çok zor olacak. "Yol boyunca pek çok engel vardı ve yıllar boyunca çok fazla aşağılanma yaşandı," diye yazdı Telegraph gazetesi. "Ancak İngiltere, Dünya Kupası yarı finalinde maçın bitimine beş dakika kala önde iken, bu sefer durumun farklı olabileceği hissi uyandı." Ama sonuçta İngiltere, yine İngiltere olarak kaldı.
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu
Pozisyon Oyuncular Kulüp Kaleci Jordan Pickford Everton Kaleci Dean Henderson Crystal Palace Kaleci James Trafford Manchester City Defans Marc Guehi Crystal Palace Defans Dan Burn Newcastle United Defans Ezri Konsa Aston Villa Defans Reece James Chelsea Defans Nico O'Reilly Manchester City Defans Jarell Quansah Bayer Leverkusen Defans Tino Livramento Newcastle United Defans John Stones Manchester City Defans Djed Spence Tottenham Orta saha Jude Bellingham Real Madrid Orta saha Declan Rice Arsenal Orta saha Kobbie Mainoo Manchester United Orta saha Eberechi Eze Arsenal Orta saha Morgan Rogers Aston Villa Orta saha Jordan Henderson Brentford Orta saha Elliot Anderson Nottingham Forest Forvet Harry Kane Bayern Münih Forvet Bukayo Saka Arsenal Forvet Anthony Gordon Newcastle United Forvet Ollie Watkins Aston Villa Forvet Marcus Rashford Barcelona Forvet Noni Madueke Arsenal Forvet Ivan Toney Al-Ahli
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