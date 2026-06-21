"Bu onun işi, değil mi? - Roy Keane, İngiltere'nin Hırvatistan'ı mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle başladığı maçın ardından Thomas Tuchel'e yöneltilen 'abartılı' övgülere sert çıktı"

Declan Rice, bu geri dönüşle ilgili kaptanının düşüncelerine katılarak şunları ekledi: “İlk yarı sonunda harika bir konuşma yaptı; kullandığı sözler herkesi sakinleştirdi. Fazla bir şey söyleyemem, ‘Vay canına, ne harika bir teknik direktör’ dediğiniz anlardan biriydi. Bence ikinci yarıya çıktığımızda herkes rahattı ve biz de tüm gücümüzle saldırdık.”

Ancak, eski İrlanda Cumhuriyeti ve Manchester United orta saha oyuncusu Keane, Tuchel’i çevreleyen bu heyecanı reddederek, bununla tamamen zıt bir görüş ortaya koydu. Keane, bu övgülerinin tamamen haksız olduğuna inanıyor. Keane, ITV’de şunları söyledi: “Devre arası takım konuşmasına verilen tepki biraz abartılı değil mi? Ne yapması gerekiyordu ki? Bu onun işi değil mi? Oyuncularına gerekli bilgileri vermek ve onların sahaya çıkıp sonuç üretmesini sağlamak teknik direktörün işidir. Her üst düzey teknik direktör bunu yapar; devre arasında oyuncularını toplar ve ne yapmaları gerektiğini hatırlatır. Bu biraz abartılı."