AFP
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"Bu onun işi, değil mi? - Roy Keane, İngiltere'nin Hırvatistan'ı mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle başladığı maçın ardından Thomas Tuchel'e yöneltilen 'abartılı' övgülere sert çıktı"
İngiltere oyuncuları devre arası etkisini övüyor
İngiltere, Çarşamba gecesi Dünya Kupası L Grubu’ndaki açılış maçında Hırvatistan’ı 4-2’lik heyecan verici bir skorla mağlup etti. 70.389 taraftarın önünde oynanan maçta, devre arası en çok dikkat çeken an oldu.
Takımı 2-2'ye yakalandıktan sonra Tuchel, takımı adeta dönüştüren bir konuşma yaptı. Harry Kane şöyle konuştu: "Teknik direktörümüze şükranlarımızı sunuyoruz. Teknik direktörümüz devre arasında bize şöyle dedi: 'Bakın, kaybedersek, kendi tarzımızda kaybederiz.' Sanırım ikinci yarıda bunu gördünüz; sonuna kadar bastırdık ve onlar buna ayak uyduramadı. Her maçta bu seviyeyi tutturmalıyız. Herkese tebrikler; turnuvanın ilk maçında zorlu bir rakibe karşı harika bir sonuç aldık."
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Keane, 'abartılı' tepkiyi sorguluyor
Declan Rice, bu geri dönüşle ilgili kaptanının düşüncelerine katılarak şunları ekledi: “İlk yarı sonunda harika bir konuşma yaptı; kullandığı sözler herkesi sakinleştirdi. Fazla bir şey söyleyemem, ‘Vay canına, ne harika bir teknik direktör’ dediğiniz anlardan biriydi. Bence ikinci yarıya çıktığımızda herkes rahattı ve biz de tüm gücümüzle saldırdık.”
Ancak, eski İrlanda Cumhuriyeti ve Manchester United orta saha oyuncusu Keane, Tuchel’i çevreleyen bu heyecanı reddederek, bununla tamamen zıt bir görüş ortaya koydu. Keane, bu övgülerinin tamamen haksız olduğuna inanıyor. Keane, ITV’de şunları söyledi: “Devre arası takım konuşmasına verilen tepki biraz abartılı değil mi? Ne yapması gerekiyordu ki? Bu onun işi değil mi? Oyuncularına gerekli bilgileri vermek ve onların sahaya çıkıp sonuç üretmesini sağlamak teknik direktörün işidir. Her üst düzey teknik direktör bunu yapar; devre arasında oyuncularını toplar ve ne yapmaları gerektiğini hatırlatır. Bu biraz abartılı."
Soyunma odasındaki durumu değerlendirmek
Keane, soyunma odasındaki atmosferi değerlendirmek temel bir gereklilik olduğunu açıkladı. Şöyle devam etti: "Her maç farklıdır ve her durum farklıdır. Harika teknik direktörlerle çalıştım. Bazen devre arasında soyunma odasına girdiğinizde sert bir eleştiri alacağınızı düşünürsünüz ama size yumuşak davranırlar; bazen de iyi oynadığınızı düşünürsünüz ama size sert çıkarlar. Önemli olan maçta ne hissettiğiniz ve teknik direktörün oyuncuların neye ihtiyacı olduğunu düşünmesidir. O, bunu yapmak için son derece niteliklidir."
Tuchel, Jude Bellingham ve oyuna sonradan giren Marcus Rashford’un golleriyle Hırvatistan karşısında ikinci yarıda iki gol atan İngiltere’nin gidişatını nasıl değiştirdiğini sorulduğunda yaklaşımını açıkladı. Soyunma odasında söylediklerini paylaşırken şunları belirtti: "Dedim ki, kaybetseniz bile son 17 günle ilgili algım değişmeyecek. Ama hadi kendi tarzımızda oynayalım. Sonuca fazla odaklanıyoruz, şu anda zaten sahip olmadığımız şeyi korumaya fazla odaklanıyoruz. İkinci gol sadece bir örnekti. Bence yedi kişilik bir savunma hattı oluşturmuştuk ama kaleyi savunamadık. Öyleyse neden yedi kişilik bir savunma hattı olalım ki? Bir şey olursa, sonuç bizim istediğimiz gibi olmazsa bile, bu maçı istediğimiz şekilde ve 17 gün boyunca birlikte olduğumuz gibi oynamak istiyoruz. Ben sadece onları cesaretlendirmeye çalıştım."
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İngiltere için bundan sonra ne olacak?
İngiltere, zorlu L Grubu’ndaki açılış maçında üç puanı toplayarak Dünya Kupası serüvenine güçlü bir başlangıç yaptı. Tuchel ve takımı artık dikkatlerini Salı günü Gana ile oynayacakları bir sonraki maça yöneltecek; bu maçta alacakları bir galibiyetle 32’li turuna yükselecekler.
Bu karşılaşmanın ardından, Cumartesi günü Panama ile oynayacakları maçla grup aşamasını tamamlayacaklar.