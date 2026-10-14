Getty Images Sport
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“Bu onun için!” Mikel Arteta, Arsenal'ın Lille karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 3-0'lık galibiyeti, kulüpte “sonsuza dek yaşayacak” özel bir isme adadı
Arsenal, kulübe hizmet etmiş sembol isimlerinden birini onurlandırdı
İspanyol teknik direktör, takımının Şampiyonlar Ligi'nde üç gol atarak elde ettiği galibiyeti kulübün pazartesi günü 92 yaşında hayatını kaybeden ömür boyu başkanına adadı. Dokuz on yıl boyunca görev yapan bu efsane isim, Arsenal'ın Highbury'den Emirates Stadyumu'na taşınmasında kilit rol oynadı. Yapımına katkıda bulunduğu statta Jurrien Timber, Eberechi Eze ve Bukayo Saka'nın ikinci yarıda yedi dakika içinde attığı goller, onun anısına kusursuz bir armağan oldu.
- Action Plus
Duygulanan teknik direktör kalıcı mirası övdü
Ligue 1 ekibine karşı kazanılan galibiyet, Friar'ın vefatını sabah genel müdür Richard Garlick'ten gelen bir telefonla öğrenen Arteta için daha da duygusal bir anlam taşıyordu. Maçın ardından Arteta şunları söyledi: "Bu galibiyet onun için. Eminim galibiyetten ve takımın oynayışından keyif almıştır. Kulübün şu anki konumuyla, sahip olduğumuz oyuncularla ve kurduğumuz birlik ve bağla çok ama çok gurur duyduğunu biliyorum.
"Gerçekten çok üzücü bir gün. Uyandığımda Richard Garlick beni arayıp Ken'in vefat ettiğini söyledi. Onunla tanışma, vakit geçirme ve ondan bir şeyler öğrenme onuruna eriştim.
"Bir futbol kulübünde görevini yerine getiren insanlar vardır. Ama onun sahip olduğu etkiyi, kişiliği ve kulübe duyduğu sevgiyi bir kimlik, kültür ve değerler oluşturmak için kullanabilen; bu futbol kulübünün geleceğine dair bir vizyona ve kulüp için ortaya koyduğu şeyleri yaratabilecek o inanılmaz zihne sahip olan insan sayısı çok ama çok azdır."
Mütevazı kişilik Kuzey Londra'yı şekillendirdi
Friar, ömür boyu taraftar olmanın ötesinde, alçakgönüllülüğü ve perde arkasındaki olağanüstü enerjisiyle kulüpteki herkes üzerinde kalıcı bir iz bıraktı. 92 yaşındaki Friar'ın kendine özgü kişiliğini anlatan Arteta şunları ekledi: “Bıraktığı miras çok büyük; onunla vakit geçirmek büyük bir zevkti. Yokluğu hissedilecek ama iyi olan şu ki geride bir miras bıraktı. Bu futbol kulübünde ve onunla yolu kesişen herkesin hayatında sonsuza dek yaşayacak.
“Hiçbir şey için övgüyü üzerine almak istemezdi. Pek çok konuda son derece odaklı ve titizdi. Şaka da yapardı; o yaşta sahip olduğu enerji inanılmazdı. Onu bu kadar özel ve eşsiz kılan da buydu.”
- Getty Images Sport
Ezici ivme zorlu bir sınavdan geçecek
Unutulmaz gecede 40 yaşındaki forvet Olivier Giroud da Emirates Stadyumu'na dönerken, Arsenal, Kasım 2024'te Inter Milan karşısında aldığı son yenilgiden bu yana lig aşamasındaki galibiyet serisini 14 maça çıkardı. Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçın dokuzunu kazanan Arsenal, şimdi bu hafta sonu Nottingham Forest ile oynayacağı maça odaklanacak. Gelecek çarşamba ise Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih ile karşılaşmak üzere Almanya'ya gidecek ve Avrupa arenasındaki iddiası daha zorlu bir sınavdan geçecek.
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