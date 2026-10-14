Ligue 1 ekibine karşı kazanılan galibiyet, Friar'ın vefatını sabah genel müdür Richard Garlick'ten gelen bir telefonla öğrenen Arteta için daha da duygusal bir anlam taşıyordu. Maçın ardından Arteta şunları söyledi: "Bu galibiyet onun için. Eminim galibiyetten ve takımın oynayışından keyif almıştır. Kulübün şu anki konumuyla, sahip olduğumuz oyuncularla ve kurduğumuz birlik ve bağla çok ama çok gurur duyduğunu biliyorum.

"Gerçekten çok üzücü bir gün. Uyandığımda Richard Garlick beni arayıp Ken'in vefat ettiğini söyledi. Onunla tanışma, vakit geçirme ve ondan bir şeyler öğrenme onuruna eriştim.

"Bir futbol kulübünde görevini yerine getiren insanlar vardır. Ama onun sahip olduğu etkiyi, kişiliği ve kulübe duyduğu sevgiyi bir kimlik, kültür ve değerler oluşturmak için kullanabilen; bu futbol kulübünün geleceğine dair bir vizyona ve kulüp için ortaya koyduğu şeyleri yaratabilecek o inanılmaz zihne sahip olan insan sayısı çok ama çok azdır."