Eski Newcastle orta sahası Jenas, Manchester United'a yapılacak bir transferin Hall'ın kariyerinde büyük bir ileri adım olacağına inanıyor.

10bet'e konuşan Jenas, değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bence onun için harika bir transfer olur, gerçekten öyle. Newcastle'da son birkaç yılı fantastik geçti. Chelsea'den oraya gittikten sonra açıkça çok büyük bir Newcastle United taraftarı olduğunu düşünüyorum ve benzeri şeyler, ama o oyunculardan biri; insanlar ona bakıp muhtemelen Dünya Kupası'nda olması gerektiğini söylüyordu.

"Dediğim gibi, iyi ve sağlam bir yıl geçirdi; gelişimi her yıl giderek daha iyi bir seviyeye çıkıyor gibi görünüyor.

"Manchester United gibi bir kulübün onun için devreye girmesi doğru yönde atılmış çok büyük bir adım. Bu sadece United için değil, çünkü o hafta hafta istikrarlı bir oyuncu, aynı zamanda Newcastle için de büyük bir kayıp, yalan söylemeyeceğim. Onun ve kişisel kariyeri için bu harika bir transfer."