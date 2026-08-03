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"Bu onun için harika bir hamle!" - Jermaine Jenas, 60 milyon sterlinlik Newcastle yıldızı Lewis Hall'a Manchester United'a katılması çağrısında bulundu
United, Newcastle'ın bekini istiyor
Manchester United, Luke Shaw’a ciddi rekabet yaratmak için Newcastle’ın sol beki Hall’ı birincil transfer hedefi olarak belirledi. 21 yaşındaki oyuncunun, İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının ardından St James' Park’ta hayal kırıklığı yaşaması sonrası Old Trafford’a taşınmaya sıcak baktığı bildirildi. Değerli oyuncusunu kaybetmeye isteksiz olsa da Newcastle yönetimi, oyuncunun ayrılma isteğinin ardından yaklaşık 60 milyon sterlin civarındaki açılış tekliflerini değerlendirmeye hazır.
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Jenas, Old Trafford'a transferi destekliyor
Eski Newcastle orta sahası Jenas, Manchester United'a yapılacak bir transferin Hall'ın kariyerinde büyük bir ileri adım olacağına inanıyor.
10bet'e konuşan Jenas, değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bence onun için harika bir transfer olur, gerçekten öyle. Newcastle'da son birkaç yılı fantastik geçti. Chelsea'den oraya gittikten sonra açıkça çok büyük bir Newcastle United taraftarı olduğunu düşünüyorum ve benzeri şeyler, ama o oyunculardan biri; insanlar ona bakıp muhtemelen Dünya Kupası'nda olması gerektiğini söylüyordu.
"Dediğim gibi, iyi ve sağlam bir yıl geçirdi; gelişimi her yıl giderek daha iyi bir seviyeye çıkıyor gibi görünüyor.
"Manchester United gibi bir kulübün onun için devreye girmesi doğru yönde atılmış çok büyük bir adım. Bu sadece United için değil, çünkü o hafta hafta istikrarlı bir oyuncu, aynı zamanda Newcastle için de büyük bir kayıp, yalan söylemeyeceğim. Onun ve kişisel kariyeri için bu harika bir transfer."
Newcastle'ı çalkantılı bir yaz bekliyor
Bu transfer spekülasyonu, Newcastle'da teknik direktör Eddie Howe'un ayrılığı ve Sandro Tonali'nin Tottenham'a transferi sonrasında yaşanan önemli sarsıntının ortasında geliyor. Hall, başlangıçta Ağustos 2023'te Chelsea'den kiralık olarak Newcastle'a katılmış, ardından bir sonraki yaz 28 milyon £'luk kalıcı bir anlaşmayı tamamlayarak kendisini Premier League'in en istikrarlı sol beklerinden biri olarak kabul ettirmişti. Geleceğine dair belirsizlik, Newcastle'ın istikrar arayışıyla aynı döneme denk geliyor; Al-Ahli teknik direktörü Matthias Jaissle, Howe'un yerine geçmek için öne çıkan adaylardan biri olarak ortaya çıkıyor.
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Liverpool'un açılış maçı öncesinde zorlu sınav kapıda
Newcastle, Premier League sezonuna 23 Ağustos'ta Liverpool'u ağırlayacağı zorlu bir sınavla başlayacak. Newcastle yönetimi, yaz transfer dönemi kapanmadan önce yeni teknik direktör atamasını hızla sonuçlandırmalı ve Hall'un transfer durumunu çözmeli.
United için ise, sakatlığa yatkın Shaw'un iş yükünü yönetmek ve bu sezon Şampiyonlar Ligi futboluna hazırlanmak adına yeni bir bek transferi hâlâ hayati bir öncelik olmaya devam ediyor.
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