"Bu, onun için en büyük artı olabilir"! Lothar Matthäus, FC Bayern'in finale yükseleceğini öngörüyor ve Vincent Kompany'ye ilk 11 için bir tavsiye veriyor

Uluslararası basın da bu muhteşem maçı övgüyle karşıladı; hatta zaman zaman "Yüzyılın Maçı"ndan söz edildi. PSG teknik direktörü Luis Enrique, "Teknik direktör olarak yaşadığım en iyi maç" dedi. Ancak bu sözler Matthäus'u "şaşırttı": "Bence bu sözleri bir taraftar olarak söyledi; teknik direktör olarak savunmasından memnun olamaz."

Almanya'nın en çok milli forma giyen futbolcusu, sonucun "PSG için, dar bir galibiyete rağmen, FC Bayern'e göre daha olumsuz hissettirdiğini" tahmin etti. "Üç gol farkını hala özleyeceklerdir." PSG, Münih ekibi tekrar yaklaşmadan önce bir ara 5-2 önde idi. Matthäus, "Bayern'in finale çıkacağını, Salı günü zaten daha iyi takım olduklarını" düşünüyor.