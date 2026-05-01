Matthäus, kicker dergisinde şöyle yazdı: "Salı günü hepimiz tarihin en iyi, belki de en iyi Şampiyonlar Ligi maçlarından birine tanık olduk; üstelik bu sıradan bir lig maçı değil, bir yarı finaldi." "Dünyanın en iyi iki takımı, özellikle hücumda ne kadar iyi olduklarını gösterdi; bu durumda savunmada istikrarın eksik kalması kaçınılmazdı. 7-7'lik bir skor da mümkün olabilirdi. Ne inanılmaz bir eğlence değeri!"
"Bu, onun için en büyük artı olabilir"! Lothar Matthäus, FC Bayern'in finale yükseleceğini öngörüyor ve Vincent Kompany'ye ilk 11 için bir tavsiye veriyor
Uluslararası basın da bu muhteşem maçı övgüyle karşıladı; hatta zaman zaman "Yüzyılın Maçı"ndan söz edildi. PSG teknik direktörü Luis Enrique, "Teknik direktör olarak yaşadığım en iyi maç" dedi. Ancak bu sözler Matthäus'u "şaşırttı": "Bence bu sözleri bir taraftar olarak söyledi; teknik direktör olarak savunmasından memnun olamaz."
Almanya'nın en çok milli forma giyen futbolcusu, sonucun "PSG için, dar bir galibiyete rağmen, FC Bayern'e göre daha olumsuz hissettirdiğini" tahmin etti. "Üç gol farkını hala özleyeceklerdir." PSG, Münih ekibi tekrar yaklaşmadan önce bir ara 5-2 önde idi. Matthäus, "Bayern'in finale çıkacağını, Salı günü zaten daha iyi takım olduklarını" düşünüyor.
- AFP
Lothar Matthäus, Konrad Laimer'in ilk on birde yer almasını öneriyor
Matthäus, "Özellikle Münih ekibi fiziksel olarak açık ara üstündü; bu, rövanş maçında onlar için en büyük avantaj olabilir" diye yazdı. "Neredeyse eminim ki PSG, Allianz Arena'da bu tempoyu 90, hatta belki 120 dakika boyunca sürdüremeyecek. Defansif olarak o kadar sağlam değiller, maçın sonlarında güçten düşmüş durumdaydılar."
Son olarak, teknik direktör Vincent Kompany'ye ilk 11 için bir tavsiye verdi: Konrad Laimer'in mutlaka ilk 11'de başlaması gerekiyor, Matthäus için Avusturyalı bek "vazgeçilmez". Matthäus, Laimer'in yerine kimin çıkması gerektiğini - Alphonso Davies mi yoksa Josip Stanisic mi - açıklamadı.
Ancak bu soru belki de hiç gündeme gelmeyecek, çünkü Alphonso Davies ile ilgili endişeler var. Sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer alıp erken oyundan çıkmasının ardından, Perşembe günü sadece bireysel antrenman yaptı.