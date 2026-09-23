United'ın eski orta saha oyuncusu Nicky Butt, bu pozisyon değişikliğinin forvetin etkisini ciddi şekilde sınırladığına inanıyor. The Good, The Bad and The Football'da konuşan Butt, mevcut hücum sistemini eleştirirken ilerideki derinlik eksikliğine dikkat çekti.

Butt, "Cunha'yı 9 numara olarak oynatmak onu bitiriyor" dedi. "Kanattan oynadığındaki oyuncunun yanına bile yaklaşamıyor. Sesko'dan başka, [Joshua] Zirkzee'den başka bir 9 numaramız yok ama o da gidiyor, kalıyor, gidiyor, kalıyor. Ve oyuna girdiğinde de Manchester United'ın 9 numarasına hiç yakın görünmüyor."

Wayne Rooney de The Overlap'ta benzer görüşleri dile getirdi ve Cunha'nın en büyük gücünün sırtı dönük oynamaktan ziyade topu ileri taşıması olduğunu vurguladı. Kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu, 2025'te gelen ismi derhal doğal geniş pozisyonuna çekeceğinde ısrar etti.

Rooney, "Bana göre Cunha solda daha iyi" diye konuştu. "Sırtın kaleye dönük oynamak çok zor. Genişte oynayıp topu aldığında başın dönük olur. Ve Cunha'nın en iyi özelliği topla kat etmesi. Bunu birkaç hafta önce değiştirirdim... 9 numara yokken ben Cunha yerine Rashford'u tercih ederim."



