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'Bu onu kahrediyor!' - Man Utd patronu Michael Carrick'e, tartışmalı taktik deneyiyle Matheus Cunha'yı MAHVETTİĞİ uyarısı yapıldı
Cunha, alışık olmadığı santrfor rolüne zorlandı
Benjamin Sesko'nun geçmek bilmeyen kaval kemiği sakatlığı, Manchester United'ı hücum seçenekleri açısından çaresiz bıraktı. Slovenyalı milli oyuncu sezon öncesi hazırlıkların tamamını kaçırdı ve şimdi de bu sorunu yeniden yaşadı; bu da Carrick'i ileri uçta oynatmak için alternatif çözümler aramaya zorladı.
Bunun sonucunda United'ın patronu, sezonun ilk beş Premier League maçında Cunha'yı santrfor olarak kullandı. Wolves'tan 62 milyon £ karşılığında transfer edilen oyuncu normalde sol kanatta görev yapıyor ve burada rakiplerine doğrudan gitme becerisiyle öne çıkıyor. Marcus Rashford ise bunun yerine bu geniş alanda oynadı ve Brezilyalı'yı merkeze itti.
- Every Second Media
Butt ve Rooney taktik düzeni eleştirdi
United'ın eski orta saha oyuncusu Nicky Butt, bu pozisyon değişikliğinin forvetin etkisini ciddi şekilde sınırladığına inanıyor. The Good, The Bad and The Football'da konuşan Butt, mevcut hücum sistemini eleştirirken ilerideki derinlik eksikliğine dikkat çekti.
Butt, "Cunha'yı 9 numara olarak oynatmak onu bitiriyor" dedi. "Kanattan oynadığındaki oyuncunun yanına bile yaklaşamıyor. Sesko'dan başka, [Joshua] Zirkzee'den başka bir 9 numaramız yok ama o da gidiyor, kalıyor, gidiyor, kalıyor. Ve oyuna girdiğinde de Manchester United'ın 9 numarasına hiç yakın görünmüyor."
Wayne Rooney de The Overlap'ta benzer görüşleri dile getirdi ve Cunha'nın en büyük gücünün sırtı dönük oynamaktan ziyade topu ileri taşıması olduğunu vurguladı. Kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu, 2025'te gelen ismi derhal doğal geniş pozisyonuna çekeceğinde ısrar etti.
Rooney, "Bana göre Cunha solda daha iyi" diye konuştu. "Sırtın kaleye dönük oynamak çok zor. Genişte oynayıp topu aldığında başın dönük olur. Ve Cunha'nın en iyi özelliği topla kat etmesi. Bunu birkaç hafta önce değiştirirdim... 9 numara yokken ben Cunha yerine Rashford'u tercih ederim."
Zirkzee ikilemi
Hücum hattındaki devam eden eksikler, özellikle Zirkzee'nin belirsiz durumu ve yoğun şekilde eleştirilen karar alma mekanizması göz önüne alındığında, Carrick'in başını ciddi şekilde ağrıtıyor. Hollandalı forvet hâlâ bir seçenek olsa da, daha derin bölgelerde topu gereksiz yere kaybetme eğilimi izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.
Rooney, Zirkzee'ye ilk 11'de forma verilmesini önerdi, ancak golcünün oyunundaki gereksiz gösterişi derhâl kesmesi şartıyla. Eski İngiltere kaptanı, forvetin topla ilişkisini yönetme konusunda daha sert bir yaklaşım talep etti.
Rooney, "Zirkzee aslında teknik olarak çok iyi bir oyuncu" diye ekledi. "Oyununun etrafında iyi olmadığı başka şeyler de var ve yaptığı topuk pasları beni de taraftarları da sinirlendiriyor. Ona şunu söylerdim: 'İlk 11'de başlayacaksın, eğer topa bir kez bile s*****k bir şekilde dokunup aşırtma yapmaya kalktığını görürsem seni oyundan alırım. Tek istediğim topu alman ve orta saha ile kanat oyuncularınla bağlantıyı kurman.'"
- Getty Images Sport
Milli arası, düşünmek için zaman sunuyor
Milli ara şimdi başlamışken, Carrick tartışmalı hücum planında ısrar edip etmemeye karar vermek zorunda. Sesko'nun tekrarlayan kaval kemiği sorunu, onun hemen dönmesinin pek olası olmadığı anlamına geliyor ve bu da United'ı bir sonraki maç fikstürü bloğuna girerken santrfor bölgesinde ciddi bir boşlukla baş başa bırakıyor.
Yurt içi müsabakalar yeniden başladığında teknik adam, hücum hattını yeniden şekillendirmesi için yoğun baskıyla karşı karşıya kalacak. Cunha deneyiyle devam etmek, Rashford'u ortaya kaydırmak ya da Zirkzee'ye alametifarikası olan gösterişi olmadan ileri uçta güvenmek arasında hızlıca bir tercih yapması gerekiyor.
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