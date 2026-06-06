"Bu önemli unsuru göz ardı etmemek gerekir": Julian Nagelsmann'a göre Assan Ouedraogo'nun lehine olan ve Said El Mala'nın aleyhine olan unsurlar

"Sol kanatta Flo (Wirtz) ve Maxi Beier, sağ kanatta ise Leroy (Sane) ve Jamie Leweling olmak üzere dört oyuncumuz var. Ayrıca bu pozisyonlarda oynayabilecek Kai (Havertz) ve Jamal (Musiala) da var," diye açıkladı Nagelsmann. Milli takım teknik direktörü, bu bakımdan Karl olmasa bile temelde yeterli sayıda kanat oyuncusuna sahip olduğu görüşünde.

"Bu nedenle, genç oyuncularımızdan - mutlaka bir genç oyuncuyu kadroya almak istiyorduk - Lenny'nin en iyi izlenimi bıraktığı için onu seçtik. Kulüpte neler olup bittiğini her zaman değerlendirmeliyiz. Ama aynı zamanda bizde neler olup bittiğini de," dedi Nagelsmann. "Ouedraogo, diğer gençlerden farklı olarak bizde hemen istikrarlı bir performans gösterdi ve takımda büyük bir saygı görüyor." Nagelsmann'a göre Ouedraogo ayrıca "harika yeteneklere sahip, çok hoş bir insan." Bu, en azından dolaylı olarak El Mala'ya yönelik küçük, gizli bir eleştiri olarak da anlaşılabilir.

Buna karşılık, Nagelsmann'ın öne sürdüğü başka bir argüman objektif olarak tamamen anlaşılabilir: Özellikle El Mala ile karşılaştırıldığında, Ouedraogo şu anda çok daha iyi bir fiziksel durumda. Sezonun bitiminden sonra RB Leipzig ile Güney Afrika'ya bir pazarlama gezisi yapması ona yarar sağladı - oysa El Mala, üç hafta önce 1. FC Köln'den tatile çıkmıştı.

"Bu da önemli bir faktördü ve göz ardı edilmemeli: El Mala iki buçuk haftadır antrenman yapmadı, sadece biraz koşu yaptı. Sanırım son maçını 16 Mayıs'ta oynadı," diye açıkladı Nagelsmann. "Assan ise 29 Mayıs'ta Leipzig ile Güney Afrika'da oynadı. Tamamen formda ve ritminde. Bir hafta daha hazırlamamız gereken hiçbir oyuncu bize fayda sağlamaz."