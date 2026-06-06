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Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images
Nino Duit

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"Bu önemli unsuru göz ardı etmemek gerekir": Julian Nagelsmann'a göre Assan Ouedraogo'nun lehine olan ve Said El Mala'nın aleyhine olan unsurlar

Dünya Kupası
ABD - Almanya
Almanya
Hazırlık Maçları
F. Ouedraogo
L. Karl
J. Nagelsmann

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Lennart Karl'ın sakatlık sürecini anlattı ve Assan Ouedraogo'nun sürpriz son dakika kadroya alınmasını açıkladı.

"Lenny için gerçekten çok üzülüyorum," dedi Nagelsmann, Pazar günü Chicago'da Almanya Milli Takımı'nın ABD ile oynayacağı son hazırlık maçı öncesinde. Lennart Karl, Cumartesi günkü son antrenmanda kas demeti yırtılması yaşadı ve bu nedenle Dünya Kupası'nı kaçıracak.

  • Bild gazetesininaktardığının aksine, sakatlık normal antrenmanın ardından yapılan ekstra antrenmanın son vuruşunda değil, "ortada bir maç sırasında" meydana geldi, diye bildirdi Nagelsmann. Üstelik "nispeten basit bir şut sırasında." FC Bayern'in 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu "hemen durumun ciddi olduğunu fark etti. Kısa bir süre sonra maalesef gözyaşları akmaya başladı."

    Nagelsmann'a göre Karl "dört ila altı hafta, belki de biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalacak". Bu nedenle, Dünya Kupası finalinin ertesi günü olan 20 Temmuz'da FC Bayern'in antrenmanlara başlamasında da yer almayabilir.

    Nagelsmann, Karl'ın yerine Assan Ouedraogo'yu seçti; pozisyonuna uygun olarak Said El Mala, Kevin Schade, Karim Adeyemi veya Chris Führich gibi bir kanat oyuncusunu değil. Bu karar, birçok taraftar ve uzman tarafından anlaşılmaz bulundu. Nagelsmann'a göre, RB Leipzig'in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, pozisyon profili nedeniyle değil, daha çok Kasım ayında katıldığı tek DFB kursundaki izlenimleri, karakteri ve mevcut fiziksel durumu nedeniyle kadroya seçildi.

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  • Assan Ouedraogo Germany training 2025Getty Images

    Julian Nagelsmann, Assan Ouedraogo'nun kadroya sonradan dahil edilmesinin nedenlerini açıkladı

    "Sol kanatta Flo (Wirtz) ve Maxi Beier, sağ kanatta ise Leroy (Sane) ve Jamie Leweling olmak üzere dört oyuncumuz var. Ayrıca bu pozisyonlarda oynayabilecek Kai (Havertz) ve Jamal (Musiala) da var," diye açıkladı Nagelsmann. Milli takım teknik direktörü, bu bakımdan Karl olmasa bile temelde yeterli sayıda kanat oyuncusuna sahip olduğu görüşünde.

    "Bu nedenle, genç oyuncularımızdan - mutlaka bir genç oyuncuyu kadroya almak istiyorduk - Lenny'nin en iyi izlenimi bıraktığı için onu seçtik. Kulüpte neler olup bittiğini her zaman değerlendirmeliyiz. Ama aynı zamanda bizde neler olup bittiğini de," dedi Nagelsmann. "Ouedraogo, diğer gençlerden farklı olarak bizde hemen istikrarlı bir performans gösterdi ve takımda büyük bir saygı görüyor." Nagelsmann'a göre Ouedraogo ayrıca "harika yeteneklere sahip, çok hoş bir insan." Bu, en azından dolaylı olarak El Mala'ya yönelik küçük, gizli bir eleştiri olarak da anlaşılabilir.

    Buna karşılık, Nagelsmann'ın öne sürdüğü başka bir argüman objektif olarak tamamen anlaşılabilir: Özellikle El Mala ile karşılaştırıldığında, Ouedraogo şu anda çok daha iyi bir fiziksel durumda. Sezonun bitiminden sonra RB Leipzig ile Güney Afrika'ya bir pazarlama gezisi yapması ona yarar sağladı - oysa El Mala, üç hafta önce 1. FC Köln'den tatile çıkmıştı.

    "Bu da önemli bir faktördü ve göz ardı edilmemeli: El Mala iki buçuk haftadır antrenman yapmadı, sadece biraz koşu yaptı. Sanırım son maçını 16 Mayıs'ta oynadı," diye açıkladı Nagelsmann. "Assan ise 29 Mayıs'ta Leipzig ile Güney Afrika'da oynadı. Tamamen formda ve ritminde. Bir hafta daha hazırlamamız gereken hiçbir oyuncu bize fayda sağlamaz."

  • 2026 Dünya Kupası için Almanya kadrosu

    PozisyonOyuncuKulüpForma numarası
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    KaleciManuel NeuerFC Bayern Münih1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih6
    DefansFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefansAleksandar PavlovicFC Bayern Münih5
    DefansDavid RaumRB Leipzig22
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefansAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih4
    DefansMalick ThiawNewcastle United24
    OfansifNadiem AmiriMainz 0520
    HücumMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    HücumLeon GoretzkaFC Bayern Münih8
    HücumKai HavertzArsenal7
    HücumAssan OuedraogoRB Leipzig25
    HücumJamie LewelingVfB Stuttgart9
    HücumJamal MusialaFC Bayern Münih10
    HücumLeroy SanéGalatasaray İstanbul19
    HücumDeniz UndavVfB Stuttgart26
    HücumFlorian WirtzFC Liverpool17
    HücumNick WoltemadeNewcastle United11
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