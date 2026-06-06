"Lenny için gerçekten çok üzülüyorum," dedi Nagelsmann, Pazar günü Chicago'da Almanya Milli Takımı'nın ABD ile oynayacağı son hazırlık maçı öncesinde. Lennart Karl, Cumartesi günkü son antrenmanda kas demeti yırtılması yaşadı ve bu nedenle Dünya Kupası'nı kaçıracak.
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"Bu önemli unsuru göz ardı etmemek gerekir": Julian Nagelsmann'a göre Assan Ouedraogo'nun lehine olan ve Said El Mala'nın aleyhine olan unsurlar
Bild gazetesininaktardığının aksine, sakatlık normal antrenmanın ardından yapılan ekstra antrenmanın son vuruşunda değil, "ortada bir maç sırasında" meydana geldi, diye bildirdi Nagelsmann. Üstelik "nispeten basit bir şut sırasında." FC Bayern'in 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu "hemen durumun ciddi olduğunu fark etti. Kısa bir süre sonra maalesef gözyaşları akmaya başladı."
Nagelsmann'a göre Karl "dört ila altı hafta, belki de biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalacak". Bu nedenle, Dünya Kupası finalinin ertesi günü olan 20 Temmuz'da FC Bayern'in antrenmanlara başlamasında da yer almayabilir.
Nagelsmann, Karl'ın yerine Assan Ouedraogo'yu seçti; pozisyonuna uygun olarak Said El Mala, Kevin Schade, Karim Adeyemi veya Chris Führich gibi bir kanat oyuncusunu değil. Bu karar, birçok taraftar ve uzman tarafından anlaşılmaz bulundu. Nagelsmann'a göre, RB Leipzig'in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, pozisyon profili nedeniyle değil, daha çok Kasım ayında katıldığı tek DFB kursundaki izlenimleri, karakteri ve mevcut fiziksel durumu nedeniyle kadroya seçildi.
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Julian Nagelsmann, Assan Ouedraogo'nun kadroya sonradan dahil edilmesinin nedenlerini açıkladı
"Sol kanatta Flo (Wirtz) ve Maxi Beier, sağ kanatta ise Leroy (Sane) ve Jamie Leweling olmak üzere dört oyuncumuz var. Ayrıca bu pozisyonlarda oynayabilecek Kai (Havertz) ve Jamal (Musiala) da var," diye açıkladı Nagelsmann. Milli takım teknik direktörü, bu bakımdan Karl olmasa bile temelde yeterli sayıda kanat oyuncusuna sahip olduğu görüşünde.
"Bu nedenle, genç oyuncularımızdan - mutlaka bir genç oyuncuyu kadroya almak istiyorduk - Lenny'nin en iyi izlenimi bıraktığı için onu seçtik. Kulüpte neler olup bittiğini her zaman değerlendirmeliyiz. Ama aynı zamanda bizde neler olup bittiğini de," dedi Nagelsmann. "Ouedraogo, diğer gençlerden farklı olarak bizde hemen istikrarlı bir performans gösterdi ve takımda büyük bir saygı görüyor." Nagelsmann'a göre Ouedraogo ayrıca "harika yeteneklere sahip, çok hoş bir insan." Bu, en azından dolaylı olarak El Mala'ya yönelik küçük, gizli bir eleştiri olarak da anlaşılabilir.
Buna karşılık, Nagelsmann'ın öne sürdüğü başka bir argüman objektif olarak tamamen anlaşılabilir: Özellikle El Mala ile karşılaştırıldığında, Ouedraogo şu anda çok daha iyi bir fiziksel durumda. Sezonun bitiminden sonra RB Leipzig ile Güney Afrika'ya bir pazarlama gezisi yapması ona yarar sağladı - oysa El Mala, üç hafta önce 1. FC Köln'den tatile çıkmıştı.
"Bu da önemli bir faktördü ve göz ardı edilmemeli: El Mala iki buçuk haftadır antrenman yapmadı, sadece biraz koşu yaptı. Sanırım son maçını 16 Mayıs'ta oynadı," diye açıkladı Nagelsmann. "Assan ise 29 Mayıs'ta Leipzig ile Güney Afrika'da oynadı. Tamamen formda ve ritminde. Bir hafta daha hazırlamamız gereken hiçbir oyuncu bize fayda sağlamaz."
2026 Dünya Kupası için Almanya kadrosu
Pozisyon Oyuncu Kulüp Forma numarası Kaleci Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Kaleci Manuel Neuer FC Bayern Münih 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defans Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defans Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defans Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defans Joshua Kimmich FC Bayern Münih 6 Defans Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defans Aleksandar Pavlovic FC Bayern Münih 5 Defans David Raum RB Leipzig 22 Defans Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defans Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defans Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defans Jonathan Tah FC Bayern Münih 4 Defans Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofansif Nadiem Amiri Mainz 05 20 Hücum Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Hücum Leon Goretzka FC Bayern Münih 8 Hücum Kai Havertz Arsenal 7 Hücum Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Hücum Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Hücum Jamal Musiala FC Bayern Münih 10 Hücum Leroy Sané Galatasaray İstanbul 19 Hücum Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Hücum Florian Wirtz FC Liverpool 17 Hücum Nick Woltemade Newcastle United 11