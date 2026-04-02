Ermedin Demirovic, Bosna-Hersek ile İtalya'yı penaltı atışlarında mağlup ederek ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na sürpriz bir şekilde katılmaya hak kazandı ve şimdi VfB Stuttgart taraftarlarına verdiği sözü yerine getiriyor.
Bu ona yaklaşık 275.000 avroya mal olacak! Ermedin Demirovic, VfB Stuttgart'ta büyük bir sözünü yerine getiriyor
"Bunu başarırsak, tüm Stuttgart'a birer içki ısmarlarım," demişti VfB forveti, playofflar öncesinde Sky'a verdiği röportajda kendinden emin bir şekilde. "O zaman taraftarlar için içkiler benden."
Ancak Stuttgart taraftarlarının şimdi bedava biranın tadını çıkarabilmesi, zorlu bir mücadelenin sonucuydu. Hem Galler'le oynanan yarı finalde hem de İtalya'yla oynanan finalde Bosnalılar ilk başta geride kaldı, ancak her iki maçta da son dakikalarda Edin Dzeko ve Haris Tabakovic'in golleriyle 1-1'i yakaladı ve her iki karşılaşmayı da penaltı atışlarında kazandı.
"Ben ısmarlıyorum!" Demirovic büyük bir duyuru yaptı
İtalya'ya karşı kazanılan zaferin hemen ardından Demirovic ve arkadaşlarının sevinci de buna paralel olarak büyüktü; forvet oyuncusu Sky'dacoşkuyla şöyle duyurdu: "Sevgiyle birer içki ısmarlıyorum", çünkü sonuçta "bir adam, bir söz" kuralı geçerli. Muhtemelen pahalıya mal olacak. Ama böyle bir olaydan sonra bunu sevgiyle yaparım. Bu yüzden Stuttgart: Birer içki ısmarlıyorum!"
Demirovic bunu atlatabilecektir, ancak MHP Arena'daki yaklaşık 55.000 ev sahibi taraftara içecek başına yaklaşık beş avro fiyatını çarparsak, bu açıklaması ona 275.000 avroya mal olabilir.
O zamana kadar Demirovic, başardıklarını sindirmek istiyor, çünkü "ülkemiz için ne başardığımızı henüz bilmiyoruz. Bu gerçeküstü bir durum. Kelimelerim ve sesim yok. Bu inanılmaz."
Ermedin Demirovic, VfB Stuttgart'ta: 2025/26 Sezonu Performans Verileri
Yarışma
Maçlar
Goller
Asistler
Bundesliga
18
9
2
Avrupa Ligi
8
1
-
DFB Kupası
2
2
1
Süper Kupa
1
-
-