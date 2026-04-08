Flick'in takımlarından biri, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir eleme maçında gol atamadı. Flick'in FC Bayern Münih veya Barcelona'da teknik direktörlük yaptığı önceki 17 eleme maçında, takımı her zaman en az bir gol atmıştı.
Bu ona daha önce hiç olmamıştı! FC Barcelona'nın kabus gibi gecesi, Hansi Flick'in teknik direktörlük kariyerinde bir ilke imza attı
Alman teknik direktör, Çarşamba akşamı Camp Nou'da Barça'nın devre arasına kısa bir süre kala 120 saniyelik bir kabus yaşamasını izlemek zorunda kaldı. İlk olarak, 44. dakikada Giuliano Simeone'ye yaptığı faul nedeniyle VAR incelemesinin ardından stoper Pau Cubarsi kırmızı kart gördü. Kısa süre sonra Julian Alvarez, kazanılan serbest vuruşu Atletico'nun öne geçmesini sağlayan güzel bir golle ağlara gönderdi.
Sayıca az kalan Flick'in takımı ikinci yarıda yenilgiye karşı cesurca direndi, ancak soğukkanlı Atletico bir gol daha ekledi. Alexander Sörloth 70. dakikada skoru 2-0'a getirdi ve Barcelona maçın son dakikalarında bir şey yapamadı.
Böylece Lamine Yamal ve arkadaşları, önümüzdeki Salı günü Madrid'de oynanacak rövanş maçında yarı finale kalmak için muhteşem bir geri dönüşe imza atmak zorunda. Bu tamamen İspanyol takımları arasında geçecek mücadelenin galibini, Arsenal ya da Sporting Lizbon bekliyor. Bu çeyrek final serisinin ilk ayağında Salı günü Portekiz'de oynanan maçta İngilizler, milli oyuncu Kai Havertz'in son dakikalarda attığı golle 1-0 galip gelmişti.
Hansi Flick ve Barcelona, şampiyonluğa doğru bir adım daha atmak istiyor
Flick, 2019/20 sezonunda FC Bayern ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. O dönemde, Münih ekibiyle eleme turlarında, aralarında sekizinci turda Chelsea FC'yi (3-0 ve 4-1) ve çeyrek finalde şu anki kulübü Barcelona'yı (8-2) mağlup etmişti. Finalde ise Paris Saint-Germain'i 1-0 yenerek şampiyon olmuştu.
Barça'daki ilk sezonunda Flick, geçen yıl Katalan ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselmiş, ancak Inter Milan'a karşı (3-3 ve 3-4) dramatik bir şekilde elenmişti. Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında Flick, takımlarıyla şu ana kadar maç başına ortalama 2,83 gol kaydetti.
Atletico'da bir dönüşüm gerçekleşmeden önce, Barça Cumartesi günü İspanya LaLiga'da şampiyonluğunu korumak için bir sonraki adımı atmak istiyor. Cumartesi günü, şu anda takipçisi Real Madrid'in 7 puan önünde ligin zirvesinde yer alan Katalanlar, şehir rakibi Espanyol'u ağırlayacak.
Flick, 2024 yılında Barcelona'nın başına geçmişti. Blaugrana ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Hansi Flick: Şampiyonlar Ligi'ndeki bugüne kadarki performansı
FC Bayern Münih
18 maç / 16 galibiyet / 1 beraberlik / 1 mağlubiyet - 2019/20 Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve 2020/21 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali
FC Barcelona
25 maç / 15 galibiyet / 4 beraberlik / 6 mağlubiyet - 2024/25 Şampiyonlar Ligi Yarı Finali
Toplam
43 maç / 31 galibiyet / 5 beraberlik / 7 mağlubiyet