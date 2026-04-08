Bu ona daha önce hiç olmamıştı! FC Barcelona'nın kabus gibi gecesi, Hansi Flick'in teknik direktörlük kariyerinde bir ilke imza attı

Alman teknik direktör, Çarşamba akşamı Camp Nou'da Barça'nın devre arasına kısa bir süre kala 120 saniyelik bir kabus yaşamasını izlemek zorunda kaldı. İlk olarak, 44. dakikada Giuliano Simeone'ye yaptığı faul nedeniyle VAR incelemesinin ardından stoper Pau Cubarsi kırmızı kart gördü. Kısa süre sonra Julian Alvarez, kazanılan serbest vuruşu Atletico'nun öne geçmesini sağlayan güzel bir golle ağlara gönderdi.

Sayıca az kalan Flick'in takımı ikinci yarıda yenilgiye karşı cesurca direndi, ancak soğukkanlı Atletico bir gol daha ekledi. Alexander Sörloth 70. dakikada skoru 2-0'a getirdi ve Barcelona maçın son dakikalarında bir şey yapamadı.

Böylece Lamine Yamal ve arkadaşları, önümüzdeki Salı günü Madrid'de oynanacak rövanş maçında yarı finale kalmak için muhteşem bir geri dönüşe imza atmak zorunda. Bu tamamen İspanyol takımları arasında geçecek mücadelenin galibini, Arsenal ya da Sporting Lizbon bekliyor. Bu çeyrek final serisinin ilk ayağında Salı günü Portekiz'de oynanan maçta İngilizler, milli oyuncu Kai Havertz'in son dakikalarda attığı golle 1-0 galip gelmişti.