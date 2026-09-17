'Bu ölüm' - Thomas Tuchel, İngiltere'nin Arjantin karşısında Dünya Kupası'ndaki çöküşü nedeniyle 'işkence çektiğini' itiraf etti ve taktiksel başarısızlığın sorumluluğunu üstlendi

İngiltere Teknik Direktörü, ikinci yarının başlarında belirgin bir kırılma anı yaşandığını söyledi ve güçlü bir başlangıca rağmen kaygının takımına hakim olduğu an olarak belirli bir mücadeleyi işaret etti.

Tuchel, "Futbol kalitenizin olması gerekir. Çok iyi hazırlandık. Bence ilk yarıda oldukça iyi iş çıkardık, oldukça dengeli bir maçtı ve oyunun içindeydik" dedi. "Ama ikinci yarının başından itibaren bir değişim gördüm. Djed Spence'in o meşhur müdahalesi. Ve bu bende bir şey yaptı, oyuncularda da bir şey yaptı ve zihniyette bir değişimdi. Sanki önümüzde dört dakika kalmış gibi oynadık ama daha yarım saat vardı.

"Kardeşliğimize, mentalitemize güvendik. Bireysel kaliteye. Arjantin'de de bunlar var; kardeşlik, mentalite, her şeyi ortaya koyuyorlar ve bu onlar için çok şey ifade ediyor. Arjantin çok ama çok hızlı oynadı. Kaybedecek hiçbir şeyleri yoktu."

Hayal kırıklığına rağmen Tuchel, Fransa karşısında üçüncülüğü alırken takımın gösterdiği dayanıklılığın altını çizdi. "Bir teknik direktör olarak öğreniyorsunuz. Skor 0-0'mış gibi oynamalısınız. Buna ben de dahilim" diyerek sözlerini tamamladı. "Madal­yamı görmek isteyen çok insan var. İstediğimizi başaramadık. Ama yine de başardıklarımızdan çok gurur duyuyorum. Bu oyuncular daha da aç dönerek geri gelecek."



