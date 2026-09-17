Getty Images Sport
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'Bu ölüm' - Thomas Tuchel, İngiltere'nin Arjantin karşısında Dünya Kupası'ndaki çöküşü nedeniyle 'işkence çektiğini' itiraf etti ve taktiksel başarısızlığın sorumluluğunu üstlendi
Erken bir geri çekilme
Anthony Gordon'ın İngiltere'yi öne geçiren golüne rağmen, Dünya Kupası hayalleri Güney Amerikalıların maçın son bölümünde yaptığı yıkıcı geri dönüşle dağıldı. İngiltere teknik direktörü ilk olarak bu çöküşü kadro'nun topa sahip olmakta yetersiz kalmasına bağladı ve bunun ülkenin futbol kimliğinde var olan bir kusur olduğunu öne sürdü.
Ancak teknik adam şimdi tutumunu değiştirdi ve kendi adına belirleyici bir taktik hata yaptığını kabul etti. Oyuncularının atmosfer karşısında zorlandığını ve farklı zaman dilimleri ile rakımlarda geçen zorlu seyahat programı nedeniyle ciddi şekilde yorulduğunu hisseden teknik direktör, savunma ağırlıklı bir dizilişe erken geçti. Bu geri çekilme de sonunda Arjantin'in oyunun kontrolünü ele almasına ve İngiltere'nin umutlarını yıkmasına izin verdi.
- Getty Images Sport
Epik boyutlarda bir acı
FA’in Reflections: İngiltere'nin Dünya Kupası Yolculuğu belgeselinde konuşan Tuchel, yenilginin kalıcı travmasını anlattı. Teknik direktör, Arjantin maçını baştan sona izleyemediğini, ancak kısa bölümleri yakın zamanda St George’s Park’taki teknik ekibiyle birlikte yeniden değerlendirdiğini kabul etti.
"Destansı boyutta bir acı. Klipleri, daha geçen hafta SGP’deyken antrenörlerimle izledim," dedi Tuchel. "Zihnim her zaman ileriye, ileriye çalışıyor. Acı verici. Bunu şimdi ilk kez yorumcuların bakış açısından görüyorum. Bu benim yaram, oyuncuların yarası, bununla yaşamak zorundayım. Benden daha fazla incinen kimse yok. Bu işkence."
Taktiksel çöküşü değerlendirirken, içine düştükleri büyük paniği anlattı. "Su molasından hemen önce bir pozisyon verdik. Dayanamayacağımızı düşündüm. Bu ölüm," itirafında bulundu. "Şöyle düşündüm: ‘Tamam, beşliye, 5-4-1’e dönelim.’ Bu düşünce yapısı için çok erkendi. Kongo, Miami ve Norveç, ardından da Meksika ve rakım vardı. Çok yorulmuştuk."
Zihniyette bir değişim
İngiltere Teknik Direktörü, ikinci yarının başlarında belirgin bir kırılma anı yaşandığını söyledi ve güçlü bir başlangıca rağmen kaygının takımına hakim olduğu an olarak belirli bir mücadeleyi işaret etti.
Tuchel, "Futbol kalitenizin olması gerekir. Çok iyi hazırlandık. Bence ilk yarıda oldukça iyi iş çıkardık, oldukça dengeli bir maçtı ve oyunun içindeydik" dedi. "Ama ikinci yarının başından itibaren bir değişim gördüm. Djed Spence'in o meşhur müdahalesi. Ve bu bende bir şey yaptı, oyuncularda da bir şey yaptı ve zihniyette bir değişimdi. Sanki önümüzde dört dakika kalmış gibi oynadık ama daha yarım saat vardı.
"Kardeşliğimize, mentalitemize güvendik. Bireysel kaliteye. Arjantin'de de bunlar var; kardeşlik, mentalite, her şeyi ortaya koyuyorlar ve bu onlar için çok şey ifade ediyor. Arjantin çok ama çok hızlı oynadı. Kaybedecek hiçbir şeyleri yoktu."
Hayal kırıklığına rağmen Tuchel, Fransa karşısında üçüncülüğü alırken takımın gösterdiği dayanıklılığın altını çizdi. "Bir teknik direktör olarak öğreniyorsunuz. Skor 0-0'mış gibi oynamalısınız. Buna ben de dahilim" diyerek sözlerini tamamladı. "Madalyamı görmek isteyen çok insan var. İstediğimizi başaramadık. Ama yine de başardıklarımızdan çok gurur duyuyorum. Bu oyuncular daha da aç dönerek geri gelecek."
- Getty Images Sport
Kefarete giden yol
İngiltere artık Dünya Kupası hayal kırıklığını zorlu bir sonbahar fikstürüne yansıtmak zorunda. İngiltere, eylülde UEFA Uluslar Ligi'nde, turnuvayı dünya şampiyonu olarak tamamlayan İspanya'ya karşı kritik bir maça çıkacak, ardından Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Tuchel'in ekibi daha sonra bu maraton milli ara dönemini ekime taşıyacak; burada Hırvatistan'a karşı büyük merakla beklenen bir maç ve Çek Cumhuriyeti ile rövanş karşılaşması yer alacak. Teknik direktör taktiklerini geliştirmeye ve kadrosunun kıtanın elitleriyle istikrarlı şekilde mücadele edebilmesini sağlamaya çalışırken, bu sınamalar büyük önem taşıyacak.
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