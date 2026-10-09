United, 2011-12 sezonunda City'nin ardından ikinci olmuş, sezonun son gününde averajla şampiyonluğu kaybetmişti. Ayrıca 2018'de de yerel rakiplerinin oldukça gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Carrick, bu benzeri görülmemiş durumun acil müdahale gerektirdiğini vurgulayarak, kulüplerin buna göre plan yapabilmesi için Premier League yetkililerine nihai kararı mümkün olan en kısa sürede vermeleri çağrısında bulundu.

"Söyleyeceğim şey şu: Bunun herkesin yararına olacak şekilde ne kadar çabuk çözüme kavuşursa o kadar önemli," dedi. "Hız çok önemli. Burada oturup bunu söylememin oldukça açık olduğunu düşünüyorum. Bu konuya birçok farklı açıdan, çok sayıda farklı perspektiften bakılabilir ama gerçekten de herkesin durumun netleşmesi, bununla başa çıkabilmesi ve ne olursa olsun yoluna devam edebilmesi için hız çok önemli diye düşünüyorum.

"Bu benzeri görülmemiş bir durum, biliyorsunuz; bu seviyede, bu kadar çok yönden bu kadar büyük etki yaratan böylesine eşsiz bir durumun içinde olmak. Bu yüzden gerçekten hepimizin ne olacağını bilmesi gerekiyor. Bence bu oldukça açık."