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“Bu o hissi vermiyor” - Man Utd teknik direktörü Michael Carrick, Man City'nin mali skandalı ve geriye dönük verilebilecek olası madalyalar hakkında sessizliğini bozdu
Anı kaçırmak
Carrick, geriye dönük olarak Premier League şampiyonluk madalyaları almasının, bir oyuncu olarak mahrum kaldığı o zafer anlarının yerini tutmayacağını kabul etti. United'ın patronu, Old Trafford'daki oyunculuk döneminde iki lig şampiyonluğunu City'ye kaptırdı. United, 2012'de Sir Alex Ferguson yönetiminde City'nin arkasında ikinci sırada kaldı; 2018'de ise Jose Mourinho yönetiminde aynı şeyi yaşadı. Kıyasıya geçen bu iki sezon da City'nin finansal kural ihlalleri için söz konusu zaman aralığının tam içine denk geliyor.
City'nin 2009 ile 2018 arasındaki finansal faaliyetlerine ilişkin ağır bir suçlu kararı kısa süre önce yayımlandı. Ancak kulüp resmi itiraz başvurusunda bulunduğu için, uygulanacak özel yaptırımlar yetkililer tarafından hâlâ açıklanmadı.
- Getty
Kazanmanın yerini hiçbir şey tutmaz
Basına konuşan Carrick'e, City'nin itirazının sonuçta başarısız olması ve kulübün geçmişte kazandığı şampiyonluklarının elinden alınması halinde, kazanan madalyalarını memnuniyetle kabul edip etmeyeceği soruldu.
Carrick, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Bence şu anda, süreç hâlâ kesinleşmediği için bu konuda konuşmayı daha sonraya bırakacağım" dedi. "Bence ne olursa olsun, herhangi bir madalya, hangi spor dalında olursa olsun, tarihte de böyledir. Madalyayı ne kadar geç alırsanız, bunun farklı zamanlarda kanıtlandığını da gördük.
"Uğruna çabaladığınız şey o andır; o anda kazanmak ve başarmaktır. Dolayısıyla madalyanın şimdi ya da sonra gelmesi, bunu küçümsediğimden değil, ilk kazandığınız ya da kazanamadığınız andaki duyguyu geri getirmiyor. Esasen hepimizin bunun içinde olma nedeni de bu. Elbette benim de bununla ilgili kendi soru işaretlerim var; biliyorsunuz, bu durum beni kişisel olarak da zaman içinde farklı şekillerde etkiledi."
Hızlı bir açıklık çağrısı
United, 2011-12 sezonunda City'nin ardından ikinci olmuş, sezonun son gününde averajla şampiyonluğu kaybetmişti. Ayrıca 2018'de de yerel rakiplerinin oldukça gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Carrick, bu benzeri görülmemiş durumun acil müdahale gerektirdiğini vurgulayarak, kulüplerin buna göre plan yapabilmesi için Premier League yetkililerine nihai kararı mümkün olan en kısa sürede vermeleri çağrısında bulundu.
"Söyleyeceğim şey şu: Bunun herkesin yararına olacak şekilde ne kadar çabuk çözüme kavuşursa o kadar önemli," dedi. "Hız çok önemli. Burada oturup bunu söylememin oldukça açık olduğunu düşünüyorum. Bu konuya birçok farklı açıdan, çok sayıda farklı perspektiften bakılabilir ama gerçekten de herkesin durumun netleşmesi, bununla başa çıkabilmesi ve ne olursa olsun yoluna devam edebilmesi için hız çok önemli diye düşünüyorum.
"Bu benzeri görülmemiş bir durum, biliyorsunuz; bu seviyede, bu kadar çok yönden bu kadar büyük etki yaratan böylesine eşsiz bir durumun içinde olmak. Bu yüzden gerçekten hepimizin ne olacağını bilmesi gerekiyor. Bence bu oldukça açık."
- Getty Images Sport
Manchester City için sırada ne var?
City'nin itiraz süreci hâlâ devam ederken, futbol dünyasının geneli tamamen belirsizlik içinde kalmayı sürdürüyor. Olası bir puan silme cezasının mevcut sezondaki şampiyonluk yarışını, Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesini ve kümede kalma savaşını nasıl etkileyebileceği hâlâ netlik kazanmış değil.
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