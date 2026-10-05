Iniesta, Barcelona'da en üst seviyede başarılı olmak için tam olarak ne gerektiğini çok iyi biliyor. Efsanevi oyunculuk kariyeri sırasında eski orta saha, Messi'nin olağanüstü yükselişine yakından tanıklık etmişti.

Şimdi ise İspanyol efsane, basamakları hızla çıkan bir başka inanılmaz yeteneği izliyor. Iniesta, Barcelona kanat oyuncusu Yamal'ın gelişimini yakından takip ediyor ve gördüklerinden fazlasıyla etkilenmiş durumda.

19 yaşındaki yıldız, mevcut sezona gerçekten dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Bu sezon Liga'da çıktığı sadece yedi maçta attığı yedi golle Yamal, sahada ne kadar olağanüstü bir güç olduğunu şimdiden gösterdi.