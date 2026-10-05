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Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates their team's fifth goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images
Yosua Arya
Çeviri:

"Bu normal değil!" - Barcelona efsanesi Andres Iniesta, Lamine Yamal'ın baş döndüren yükselişi karşısında şaşkınlık yaşadı

L. Yamal
Barcelona
La Liga
A. Iniesta

Barcelona efsanesi Andres Iniesta, Lamine Yamal'a övgüler yağdırdı ve genç oyuncunun La Liga'da bu sezona yaptığı inanılmaz başlangıcın normal olmaktan çok uzak olduğunu söyledi. Daha önce Lionel Messi'nin yükselişine bizzat tanıklık eden ikonik İspanyol orta saha, genç kanat oyuncusunun sıra dışı yeteneği karşısında tamamen büyülendiğini itiraf etti.

  • Iniesta, Yamal'ın formu karşısında şaşkına döndü

    Iniesta, Barcelona'da en üst seviyede başarılı olmak için tam olarak ne gerektiğini çok iyi biliyor. Efsanevi oyunculuk kariyeri sırasında eski orta saha, Messi'nin olağanüstü yükselişine yakından tanıklık etmişti.

    Şimdi ise İspanyol efsane, basamakları hızla çıkan bir başka inanılmaz yeteneği izliyor. Iniesta, Barcelona kanat oyuncusu Yamal'ın gelişimini yakından takip ediyor ve gördüklerinden fazlasıyla etkilenmiş durumda.

    19 yaşındaki yıldız, mevcut sezona gerçekten dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Bu sezon Liga'da çıktığı sadece yedi maçta attığı yedi golle Yamal, sahada ne kadar olağanüstü bir güç olduğunu şimdiden gösterdi.

  • Lamine Yamal getty

    Alışılmadık düzeyde bir yetenek

    Mundo Deportivo'ya konuşan Iniesta, Yamal'ın inanılmaz erken gelişimi hakkında konuştu. Efsane orta saha oyuncusu, genç futbolcunun şu anda profesyonel futbolda bugünlerde nadiren görülen bir seviyede oynadığını kabul etti.

    "Yamal'ı 19 yaşında bu seviyede görmek normal mi? Hayır, normal değil" diye açıkladı eski Barcelona yıldızı röportaj sırasında. "Aksi halde bunu başarabilecek daha fazla oyuncu olurdu."

  • Hırs ve zahmetsiz rahatlık övüldü

    Yamal'ın etkileyici gol istatistikleri kendini açıkça ortaya koysa da, Iniesta kanat oyuncusunu bu kadar özel yapan soyut özelliklere dikkat çekmekte gecikmedi. Genç oyuncunun pozitif zihniyeti, eski İspanyol milli futbolcuyu derinden etkiledi.

    Iniesta, "Bütün bunlarda güzel ve önemli olan şey onun hırsı, rahatlığı ve, düşündüğünüzde, önünde uzanan geleceğin muazzam olması" diye ekledi.

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    Yamal'ı muhteşem bir gelecek bekliyor

    Yamal etrafındaki asıl heyecan, önümüzdeki yıllarda neler başarabileceğiyle ilgili. Liga savunmacılarına şimdiden üstünlük kurmasına rağmen, 19 yaşındaki oyuncunun oyununu genel anlamda daha da geliştirmek için hâlâ bolca zamanı var. Bu sezon şimdiden yedi gol atan Yamal, inanılmaz formunu sürdürmek için kesinlikle son derece istekli olacaktır.

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