Getty Images
Çeviri:
"Bu normal değil!" - Barcelona efsanesi Andres Iniesta, Lamine Yamal'ın baş döndüren yükselişi karşısında şaşkınlık yaşadı
Iniesta, Yamal'ın formu karşısında şaşkına döndü
Iniesta, Barcelona'da en üst seviyede başarılı olmak için tam olarak ne gerektiğini çok iyi biliyor. Efsanevi oyunculuk kariyeri sırasında eski orta saha, Messi'nin olağanüstü yükselişine yakından tanıklık etmişti.
Şimdi ise İspanyol efsane, basamakları hızla çıkan bir başka inanılmaz yeteneği izliyor. Iniesta, Barcelona kanat oyuncusu Yamal'ın gelişimini yakından takip ediyor ve gördüklerinden fazlasıyla etkilenmiş durumda.
19 yaşındaki yıldız, mevcut sezona gerçekten dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Bu sezon Liga'da çıktığı sadece yedi maçta attığı yedi golle Yamal, sahada ne kadar olağanüstü bir güç olduğunu şimdiden gösterdi.
- getty
Alışılmadık düzeyde bir yetenek
Mundo Deportivo'ya konuşan Iniesta, Yamal'ın inanılmaz erken gelişimi hakkında konuştu. Efsane orta saha oyuncusu, genç futbolcunun şu anda profesyonel futbolda bugünlerde nadiren görülen bir seviyede oynadığını kabul etti.
"Yamal'ı 19 yaşında bu seviyede görmek normal mi? Hayır, normal değil" diye açıkladı eski Barcelona yıldızı röportaj sırasında. "Aksi halde bunu başarabilecek daha fazla oyuncu olurdu."
Hırs ve zahmetsiz rahatlık övüldü
Yamal'ın etkileyici gol istatistikleri kendini açıkça ortaya koysa da, Iniesta kanat oyuncusunu bu kadar özel yapan soyut özelliklere dikkat çekmekte gecikmedi. Genç oyuncunun pozitif zihniyeti, eski İspanyol milli futbolcuyu derinden etkiledi.
Iniesta, "Bütün bunlarda güzel ve önemli olan şey onun hırsı, rahatlığı ve, düşündüğünüzde, önünde uzanan geleceğin muazzam olması" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Yamal'ı muhteşem bir gelecek bekliyor
Yamal etrafındaki asıl heyecan, önümüzdeki yıllarda neler başarabileceğiyle ilgili. Liga savunmacılarına şimdiden üstünlük kurmasına rağmen, 19 yaşındaki oyuncunun oyununu genel anlamda daha da geliştirmek için hâlâ bolca zamanı var. Bu sezon şimdiden yedi gol atan Yamal, inanılmaz formunu sürdürmek için kesinlikle son derece istekli olacaktır.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun