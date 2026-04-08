Falko Blöding

Çeviri:

Bu nedenle üç kez kadroda yer almadı: Real Madrid'de Álvaro Arbeola ile geçen sezonun yıldız adayı arasında bir kavga çıktığı söyleniyor

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid'de, baş antrenör Alvaro Arbeloa ile savunma oyuncusu Raul Asencio arasında şiddetli bir tartışma yaşandığı söyleniyor. Bu nedenle genç stoper, birkaç maçta kadroda yer almamış.

Marca'nın haberine göre, bu gerginliğin kaynağı birkaç hafta önce Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile oynanan ilk maçtı. Arbeola, o maçta savunmanın merkezinde Antonio Rüdiger ve Dean Huijsen'e güvenmeyi tercih etti. Asencio, Bernabeu'da 3-0 kazanılan maçta 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.

  • Habere göre, 23 yaşındaki oyuncu bu durumu sessizce kabullenmedi; aksine çok sinirlendi ve bunun üzerine Arbeloa ile yüzleşti.

    Teknik direktör, bir sonraki LaLiga maçında Elche karşısında Asencio'yu ilk 11'de oynatmaya karar verdi. Ancak bu gerçekleşmedi, çünkü savunma oyuncusu bir doktor eşliğinde Arbeloa'nın ofisine gelerek hafif kas ağrıları olduğunu bildirdi. Oynamak için yeterince formda hissetmediğini söylediği ve bu nedenle Arbeloa'nın öfkesini üzerine çektiği belirtiliyor.

    Raul Asencio takım arkadaşlarından özür dilemeli

    Elche maçında dinlendirilmesi planlanan Rüdiger için de bu son dakika değişikliği pek hoş karşılanmadı; zira Alman milli futbolcu maç günlerinde sıkı bir programa uymak zorundaydı ve yedek kulübesinde oturacağını düşünmesine rağmen yine de oynamak zorunda kaldı.

    Asencio, Elche maçında, City ile oynanan rövanş maçında ve ardından Atletico ile oynanan LaLiga maçında kadroda yer almadı, oysa o dönemde normal antrenmanlara çıkıyordu. Marca'ya göre Arbeloa'nın gerekçesi şuydu: Asencio, City maçında yedek kulübesinde oturmakla ilgili eleştirileri için takımdan özür dilememişti.

    Bunun üzerine Asencio, antrenöründen özür dilemiş, ancak takım arkadaşlarından özür dilememiş. Arbeloa, antrenman sonunda "Başka bir şey söyleyecek olan var mı?" diye sorarak ona bir köprü kurmaya çalışmış olsa da, Asencio yine de özür dilememiş.

    Asencio, ancak milli maç arası bittikten sonra tavrını yumuşattı ve City maçı öncesindeki davranışından ve Elche maçında son anda kadrodan çekilmesinden dolayı takım arkadaşlarından özür diledi. Takip eden Mallorca ve FC Bayern maçlarında tekrar kadroda yer aldı, ancak her iki maçta da forma giyemedi.

  • Raul Asencio, Real Madrid ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

    Real Madrid'in altyapısından yetişen Asencio, bu sezon ilk 11 ile yedek kulübesi arasında gidip geldi. Her ne kadar 30 resmi maça çıkmış olsa da, Real Madrid savunmasındaki süregelen sakatlık sorunlarından da faydalandı. Son dönemde sık sık Rüdiger ve Huijsen'in arkasında beklemek zorunda kaldı. Buna ek olarak, Bayern Münih maçında oyuna giren Eder Militao da Mart sonundan beri tekrar forma giyebilir durumda.

    Asencio, 2024/25 sezonunda Real'in A takımında çıkış yakaladı ve eski teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde birçok as oyuncunun yokluğunda güvenilir bir savunma gücü olarak kendini kanıtladı. 2025 yazında bu başarısının ödülü olarak sözleşmesi uzatıldı. Asencio, Real ile 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.

    Raul Asencio'nun bu sezonki istatistikleri

    Maçlar30
    90 dakikadan fazla süre alan maçlar16
    Gol2
    Asist1
    Sarı kart6
    Kırmızı kart1
