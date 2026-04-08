Elche maçında dinlendirilmesi planlanan Rüdiger için de bu son dakika değişikliği pek hoş karşılanmadı; zira Alman milli futbolcu maç günlerinde sıkı bir programa uymak zorundaydı ve yedek kulübesinde oturacağını düşünmesine rağmen yine de oynamak zorunda kaldı.

Asencio, Elche maçında, City ile oynanan rövanş maçında ve ardından Atletico ile oynanan LaLiga maçında kadroda yer almadı, oysa o dönemde normal antrenmanlara çıkıyordu. Marca'ya göre Arbeloa'nın gerekçesi şuydu: Asencio, City maçında yedek kulübesinde oturmakla ilgili eleştirileri için takımdan özür dilememişti.

Bunun üzerine Asencio, antrenöründen özür dilemiş, ancak takım arkadaşlarından özür dilememiş. Arbeloa, antrenman sonunda "Başka bir şey söyleyecek olan var mı?" diye sorarak ona bir köprü kurmaya çalışmış olsa da, Asencio yine de özür dilememiş.

Asencio, ancak milli maç arası bittikten sonra tavrını yumuşattı ve City maçı öncesindeki davranışından ve Elche maçında son anda kadrodan çekilmesinden dolayı takım arkadaşlarından özür diledi. Takip eden Mallorca ve FC Bayern maçlarında tekrar kadroda yer aldı, ancak her iki maçta da forma giyemedi.