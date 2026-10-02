Golü atan James, bu meydan okuyan performansın uluslararası arenada kadronun özgüvenini yeniden inşa etmedeki önemini vurguladı. BBC Match of the Day Wales'a konuşan eski Manchester United hücum oyuncusu, takımın yeniden kazandığı direnci şöyle değerlendirdi: "Bu çok büyük bir galibiyet, bu grupta puanla tanışmamızı sağladı.

"İlk iki maçtan sonra gerçekten hayal kırıklığına uğramıştık, özellikle Danimarka karşısında, bu tam olarak biz değildik. Bu akşam ise bizdik, önde iyi savunma yaptık, ilk golden sonra birçok kişi bizi silmiştir ama devre arasından önce golü bulmamız bizim için harikaydı ve bu bize moral verdi."

Verdikleri tepkinin arkasındaki takım çabasına dikkat çeken James, şunları ekledi: "İlk birkaç maçın ardından kendimizi toparlamamızda teknik ekibin ve oyuncuların payı büyük, taraftarlar da bu akşam inanılmazdı, bu yüzden bize gerçekten çok yardımcı oldular."