AFP
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"Bu muazzam bir galibiyet" - Dan James, Craig Bellamy'nin Norveç karşısında dikkat çekici bir zafer almasının ardından Galler'in karakterini övdü
Mücadeleci geri dönüş, galibiyet hasretine son verdi
Ev sahibi ekip, Cardiff City Stadyumu'nda mücadeleyi tersine çevirip Bellamy döneminin ilk büyük zaferini, daha üst sıradaki bir rakibe karşı alarak müthiş bir karakter ortaya koydu. Oscar Bobb'un erken golü Ejderhalar'ın dengesini bozmuş gibi görünürken, James ilk yarının bitimine saniyeler kala Sorba Thomas'ın nokta atışı ortasını ağlara göndererek skora dengeyi getirdi. Torbjorn Heggem'in ikinci yarının başlamasından otuz saniye sonra doğrudan kırmızı kart görmesi Galler'e tam kontrol sağladı ve Neco Williams'ın harika bir frikik golüyle UEFA Uluslar Ligi A'daki tarihi ilk galibiyet geldi.
- Getty Images Sport
Kanat oyuncusu, durmaksızın gösterilen savunma direncini övdü
Golü atan James, bu meydan okuyan performansın uluslararası arenada kadronun özgüvenini yeniden inşa etmedeki önemini vurguladı. BBC Match of the Day Wales'a konuşan eski Manchester United hücum oyuncusu, takımın yeniden kazandığı direnci şöyle değerlendirdi: "Bu çok büyük bir galibiyet, bu grupta puanla tanışmamızı sağladı.
"İlk iki maçtan sonra gerçekten hayal kırıklığına uğramıştık, özellikle Danimarka karşısında, bu tam olarak biz değildik. Bu akşam ise bizdik, önde iyi savunma yaptık, ilk golden sonra birçok kişi bizi silmiştir ama devre arasından önce golü bulmamız bizim için harikaydı ve bu bize moral verdi."
Verdikleri tepkinin arkasındaki takım çabasına dikkat çeken James, şunları ekledi: "İlk birkaç maçın ardından kendimizi toparlamamızda teknik ekibin ve oyuncuların payı büyük, taraftarlar da bu akşam inanılmazdı, bu yüzden bize gerçekten çok yardımcı oldular."
Önde baskı belirleyici geri dönüşü getirdi
Önde sürekli baskı kurmaları, Galler'in uluslararası arenadaki altı maçlık galibiyet hasretine son vermesinde belirleyici oldu. Beraberlik golünü getiren karşı pres sekansını değerlendiren kanat oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Golden gerçekten çok memnundum. Önde baskı yapmak ve topu geri kazanmak istiyoruz ama son pası bir türlü yapamamıştık, neyse ki bu kez yaptık ve bu da bizi yeniden maçın içine soktu."
Bellamy'nin takımının sayısal üstünlüğünü son düdüğe kadar nasıl kullandığını değerlendiren oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: "O andan sonra harikaydık, ikinci yarıya iyi başladık ve kırmızı kartı avantaja çevirdik, sonra da mesele oyunun üzerine koyup koyamayacağımızdı. Üçüncü golü bulamadık ama bence bu gece savunmada kesinlikle harikaydık."
- Getty Images Sport
Zorlu mücadelede alınan önemli galibiyet, grubun hedeflerini yeniden şekillendirdi
Erling Haaland'ın etkili tehdidini etkisiz hâle getirmek, Bellamy'nin ekibine üst düzeydeki mücadelesinin geri kalanını geçirirken değerli bir yol haritası sunuyor. Zorlu bir Uluslar Ligi grubunda küme düşme sıkıntısından kaçınmak için Galler'in bu savunma disiplinini sürdürmesi gerekiyor. Galler'in başkentinde ortaya konan kararlılık ise şimdi 4 Ekim'de Danimarka'ya karşı deplasmanda oynanacak zorlu pazar günü maçı öncesinde hayati bir ivme sağlıyor.
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