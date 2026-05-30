"Bu, milli takımların değerini düşürüyor": DFB Spor Direktörü Rudi Völler, bir kuralı kökten değiştirmek istiyor

Völler, mevcut düzenlemeye eleştirel yaklaşıyor; bunun nedenlerinden biri de bu düzenlemenin milli takımla özdeşleşmeyi teşvik etmemesi. "Ya bu ülke için oynamak istersin, çünkü kalbin ve vatanın buraya bağlıdır. Ya da istemezsin," diyor eski Alman milli forvet (90 milli maç). "Kararını bu kadar geç verebilmen yanlış."

Völler bu nedenle, "en geç 18 yaşında hangi ülke için oynayacağıma karar vermem gerektiğini" belirten "basit bir düzenleme"nin getirilmesinden yana. "Bu en iyi çözüm olurdu. Bu benim kesin inancım."

Völler'in burada değindiği bir diğer konu da, federasyonlar için can sıkıcı olan şu senaryo: Genç milli takımlarda genç oyuncuların yetiştirilmesine önemli katkıda bulunmak ve bu süreçte, daha sonra A milli takım seviyesinde başka bir ülke için oynayan oyunculara finansal olarak da yatırım yapmak. Örneğin, Bayer Leverkusen'in orta saha yeteneği İbrahim Maza'nın durumu böyledir. Maza, U18, U19 ve U20'de hala DFB forması giymişti, ancak daha sonra Cezayir'i seçti ve babasının memleketi ile Dünya Kupası'nda yer alacak.

DFB'yi benzer durumlar bekliyor. Örneğin, şu anda Almanya U21 Milli Takımı'nda forvet olarak oynayan Nicolo Tresoldi (Club Brugge), İtalya veya Arjantin için de oynama hakkına sahip. Ya da Werder Bremen'in değerli stoperi Karim Coulibaly, U17'den beri Almanya için oynuyor, ancak Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'nun da ilgisini çekiyor.