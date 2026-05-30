Völler, FunkeMedya Grubu'na verdiği röportajda, "Bu tür takımlar arası geçişler çok kötü bir durum ve milli takımların değerini de düşürüyor" dedi.
"Bu, milli takımların değerini düşürüyor": DFB Spor Direktörü Rudi Völler, bir kuralı kökten değiştirmek istiyor
"Oyuncuların kimin için oynayacaklarına sürekli olarak kendileri karar vermeleri kabul edilemez. Bu doğru değil," diyerek Völler, mevcut FIFA tüzüğüne yönelik eleştirisini dile getirdi. Dünya Futbol Federasyonu (FIFA), 2020 yılında tüzüğü kapsamlı bir şekilde revize etmiş ve 21 yaşından önce en fazla üç A milli maçta (turnuva maçları hariç) oynamış ve son maçın üzerinden en az üç yıl geçmiş olması koşuluyla, başka bir milli takıma geçilmesine olanak sağlamıştı.
Birkaç yıl öncesine kadar, bir ülke için resmi bir maçta forma giyerek "bağlanmış" oluyordu ve bundan sonra, aynı şekilde oynama hakkına sahip olabileceği başka bir milli takımda forma giyemiyordu. Dostluk maçlarında forma giyilmesi bir istisnaydı; bu durumda, 2020'den önce de federasyon değişikliği mümkündü. Bunun bilinen bir örneği, eski Bundesliga oyuncusu Jermaine Jones'tur. Jones, 2008 yılında Almanya için üç kez hazırlık maçında forma giymiş, ancak 2010 yılında yine de ABD federasyonuna geçebilmiş ve ABD için 69 uluslararası maça çıkmıştır.
Takım değişikliği: Rudi Völler, basit ve net bir düzenlemeyi savunuyor
Völler, mevcut düzenlemeye eleştirel yaklaşıyor; bunun nedenlerinden biri de bu düzenlemenin milli takımla özdeşleşmeyi teşvik etmemesi. "Ya bu ülke için oynamak istersin, çünkü kalbin ve vatanın buraya bağlıdır. Ya da istemezsin," diyor eski Alman milli forvet (90 milli maç). "Kararını bu kadar geç verebilmen yanlış."
Völler bu nedenle, "en geç 18 yaşında hangi ülke için oynayacağıma karar vermem gerektiğini" belirten "basit bir düzenleme"nin getirilmesinden yana. "Bu en iyi çözüm olurdu. Bu benim kesin inancım."
Völler'in burada değindiği bir diğer konu da, federasyonlar için can sıkıcı olan şu senaryo: Genç milli takımlarda genç oyuncuların yetiştirilmesine önemli katkıda bulunmak ve bu süreçte, daha sonra A milli takım seviyesinde başka bir ülke için oynayan oyunculara finansal olarak da yatırım yapmak. Örneğin, Bayer Leverkusen'in orta saha yeteneği İbrahim Maza'nın durumu böyledir. Maza, U18, U19 ve U20'de hala DFB forması giymişti, ancak daha sonra Cezayir'i seçti ve babasının memleketi ile Dünya Kupası'nda yer alacak.
DFB'yi benzer durumlar bekliyor. Örneğin, şu anda Almanya U21 Milli Takımı'nda forvet olarak oynayan Nicolo Tresoldi (Club Brugge), İtalya veya Arjantin için de oynama hakkına sahip. Ya da Werder Bremen'in değerli stoperi Karim Coulibaly, U17'den beri Almanya için oynuyor, ancak Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'nun da ilgisini çekiyor.
Jamal Musiala konusunda DFB kazançlı çıkan taraf oldu
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, geçen yılın Kasım ayında da giderek artan milli takım değiştirme vakalarıyla ilgili sorulara maruz kalmış ve bu konuyu nispeten sakin bir şekilde değerlendirmişti.
Maza'nın Cezayir için oynamaya karar vermesiyle ilgili sorulduğunda Nagelsmann, "Bu konuyu gelecekte daha sık gündeme getireceğiz" demişti. O, böyle bir seçimin kalp meselesi olması gerektiğini ve bu nedenle "sadece Almanya için oynamayı içtenlikle isteyen oyuncuları ikna etmek istediğini" belirtmişti. Aksi takdirde bunun bir anlamı olmazdı. [...] Maza, kalbi ona öyle diyorsa Cezayir için oynamak istiyorsa, bunu yapmalı. O zaman 'Almanya için oynamalısın' diyen son kişi ben olurum. Bu üzücü, çünkü o büyük bir yetenek - ama milli takım futboldan biraz daha fazlasıdır, burada kalp ve duygular da devreye girer."
Bu arada DFB, şu anki en iyi Alman oyunculardan biri olan Jamal Musiala'nın durumunda, U-kategorilerinde oynadıktan sonra federasyon değiştirmenin her zaman mümkün olmasından yararlandı. Bayern Münih'in orta saha sihirbazı, bilindiği gibi çocukluğunun ve gençliğinin büyük bir bölümünü İngiltere'de geçirdi ve Three Lions'ın U15, U16, U17 ve U21 takımlarında oynadı. İngiltere U21 takımında son maçına çıktıktan birkaç ay sonra, Alman bir anne ve Nijeryalı bir babanın oğlu olan Musiala, Şubat 2021'de 18. yaş gününden kısa bir süre önce DFB'yi tercih etti ve kısa süre sonra dönemin milli takım teknik direktörü Joachim Löw yönetiminde A milli takımdaki ilk maçına çıktı.
İngiltere'de büyüyen Felix Nmecha da gençler seviyesinde ilk başta ağırlıklı olarak İngiliz milli takımlarında (U16, U18 ve U19) forma giydi, ancak daha sonra Almanya'yı tercih etti.
Fildişi Sahili bir zamanlar Jonathan Tah'ı kadrosuna katmak istemişti
Musiala ve Nmecha'nın yanı sıra, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosundaki birçok oyuncu başka ülkeler adına da forma giyebilirdi; bunlardan bazıları Aleksandar Pavlovic (Sırbistan), Jonathan Tah (Fildişi Sahili), Jamie Leweling (Gana) ve Deniz Undav (Türkiye) idi.
Tah, son zamanlarda Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'nun da bir zamanlar kendisini transfer etmek istediğini açıkladı. "Bu, 2014 Dünya Kupası öncesindeydi. O zamanlar henüz Almanya kadrosunda değildim. Bana teklifte bulunduklarında 17 ya da 18 yaşındaydım. Ancak nispeten çabuk reddettim - ve iki, üç yıl sonra buradaydım," dedi babası Fildişi Sahili kökenli olan ve Afrika ekibiyle oynanacak Dünya Kupası grup maçı öncesinde şunları vurgulayan FC Bayern'in stoperi: "Orada köklerim var ve o ülkeye bağlı hissediyorum."
Hamburg doğumlu oyuncu, U16'dan itibaren DFB'nin seçme takımlarında yer aldı ve Mart 2016'da Alman A Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi. Tah şu ana kadar 45 milli maçta forma giydi ve Dünya Kupası'nda muhtemelen Borussia Dortmund'dan Nico Schlotterbeck ile birlikte stoper ikilisini oluşturacak.