Bu Dünya Kupası'nın ardından futbol, yeni bir döneme girmeye hazır. Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvanın ardından veda edecek olan efsanevi şampiyonların son adımı, bu spora ilgi duyan yeni nesil taraftarların kendilerini özdeşleştireceği gelecek vaat eden yıldızlara yol açıyor. Uluslararası sahnedeki yeni başrol oyuncuları sayesinde de futbolun şekli değişecek. Ve eğer bu, Lamine Yamal’ın parladığı Dünya Kupası olması gerekiyorsa da, bir dizi nedenden ötürü ABD’deki Dünya Kupası, bir başka 2007’nin var olan en iyi vitrini haline geldi.
Çeviri:
Bu, Messi’nin varisi olarak Lamine Yamal’ın Dünya Kupası olacaktı, ama Cubarsì’nin Dünya Kupası oldu. Maldini’nin önümüzdeki 20 yılın en iyi savunma oyuncusu hakkındaki kehaneti
KEHANET
Pau Cubarsì, bir zamanlar onu “kuşakların en iyisi” olmaya aday bir savunma oyuncusu olarak öven Paolo Maldini’nin kehanetini tam anlamıyla haklı çıkarıyor ve zaten çoktan haklı çıkarmıştı. Barcelona formasıyla hızlı bir yükseliş göstererek – Arsenal’den Dowman ve Nwaneri’nin ortaya çıkmasından önce Şampiyonlar Ligi’nde en genç ilk maçına çıkan oyuncu olmuştu – 19 yaşında Dünya Kupası şampiyonluğunun yanı sıra turnuvanın eniyi genç oyuncusu ödülünü de kazandı. Arjantin’le oynanan final maçında da pozisyonuna tam hakimiyetini sergiledi ve uzun zamandır görülmemiş bir teknik repertuar zenginliği gösterdi.
İSPANYA, TARİHİNDE İKİNCİ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
EŞSİZ OYUNCU
Barcelona’da Inigo Martinez’in, İspanya milli takımında ise Aymeric Laporte’nin (2024’te onunla birlikte bir Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu kazanmıştı) uzman rehberliği altında Blaugrana formasıyla yetişen genç oyuncu, süpersonik bir hızla büyüdü, hem de çok büyük bir oyuncu haline geldi. Markajda giderek daha azimli ve acımasız hale gelen genç oyuncu, takımın savunmasını yönetme konusunda coşkulu bir kişiliğe sahip ve bu yönüyle sürekli gelişiyor. Oyun okuma yeteneği ve baskı altındayken arka alandan hücumları başlatma becerisiyle etkileyici bir performans sergiliyor; özellikle bir stoperde nadir görülen dikey paslar atma yeteneği dikkat çekiyor.Opta, bu izlenimi tartışılmaz rakamlarla doğruluyor: Dünya Kupası boyunca tamamladığı 671 pasla, 756 pas yapan Rodri’nin ardından turnuvanın en iyi ikinci oyun kurucusu oldu.
İSPANYA, BİREYSEL ÖDÜLLERDE DE HAKİMİYET KURUYOR
YAMAL’DAN DAHA İYİ
Henüz 20 yaşına bile basmamış olan Cubarsì, kendisini türünün tek örneği kılan ve onu uzun yıllar boyunca dünyanın en iyi stoperi olarak geleceğe taşıyacak bir bilgi birikimi ve niteliklere şimdiden sahip. Ünlü örnekleri ve zamansız, abartılı karşılaştırmaları bir kenara bırakırsak, Maldini’nin deyimiyle “kuşakların en iyisi” olarak nitelendirebileceğimiz muazzam bir yetenekle karşı karşıyayız. 19 Temmuz 2026’dan itibaren futbol kesin olarak yeni bir döneme girdi; ancak herkes hakem Vincic’in son düdüğüyle Lamine Yamal’ın Leo Messi’nin varisi olarak alkışlanmasını beklerken, uluslararası seyirci tam tersine Pau Cubarsì’yi bir kez ve sonsuza dek keşfetti.
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