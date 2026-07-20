Bu, Messi’nin varisi olarak Lamine Yamal’ın Dünya Kupası olacaktı, ama Cubarsì’nin Dünya Kupası oldu. Maldini’nin önümüzdeki 20 yılın en iyi savunma oyuncusu hakkındaki kehaneti

Henüz 20 yaşına bile basmamış olan Cubarsì, kendisini türünün tek örneği kılan ve onu uzun yıllar boyunca dünyanın en iyi stoperi olarak geleceğe taşıyacak bir bilgi birikimi ve niteliklere şimdiden sahip. Ünlü örnekleri ve zamansız, abartılı karşılaştırmaları bir kenara bırakırsak, Maldini’nin deyimiyle “kuşakların en iyisi” olarak nitelendirebileceğimiz muazzam bir yetenekle karşı karşıyayız. 19 Temmuz 2026’dan itibaren futbol kesin olarak yeni bir döneme girdi; ancak herkes hakem Vincic’in son düdüğüyle Lamine Yamal’ın Leo Messi’nin varisi olarak alkışlanmasını beklerken, uluslararası seyirci tam tersine Pau Cubarsì’yi bir kez ve sonsuza dek keşfetti.