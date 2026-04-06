Neuer, Temmuz 2024'te ev sahibi olarak düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde elenirken, Alman milli takımında son kez kaleyi korudu. Turnuvanın ardından 124 kez milli forma giyen oyuncu, DFB takımından emekli olduğunu açıkladı.

Kaleci pozisyonu ilk başta en iyi şekilde doldurulmuş gibi görünüyordu: Marc-Andre ter Stegen, yıllardır Neuer'in arkasında şansını bekleyen dünya klasında bir kaleciydi. Ancak tekrarlayan ağır sakatlıklar son zamanlarda kariyerini defalarca yavaşlattı. FC Barcelona'da kadro dışı bırakılan ter Stegen, sezon sonuna kadar lig rakibi FC Girona'ya kiralandı. Ancak orada da sakatlık nedeniyle şu ana kadar sadece iki maça çıkabildi, bu nedenle şu anda TSG Hoffenheim'dan Oliver Baumann, Almanya'nın bir numaralı kalecisi olmak için en iyi şansa sahip.

Ter Stegen'in devam eden sakatlık sorunları nedeniyle de Neuer'in DFB'ye geri dönmesi yönündeki sesler yükseldi. Matthäus'a göre, beş kez Dünya'nın En İyi Kalecisi seçilen Neuer, ileri yaşına rağmen hâlâ en iyi seçenek: "Ben de şunu söyleyeceğim: Manuel Neuer sağlıklı ve maç tecrübesi varsa, hâlâ dünyanın en iyi beş kalecisi arasında yer alıyor. Ve elimizdeki diğer oyuncular dünyanın en iyi beş kalecisi arasında yer almıyor."

Nagelsmann'ın zihin oyunlarına ayıracak fazla zamanı kalmadı: 11 Haziran'da ABD, Meksika ve Kanada'da Dünya Kupası başlıyor. Almanya, E Grubu'nda Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacak.