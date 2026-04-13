Rekor sayıda milli forma giyen oyuncunun açıklamasına göre, tartışmalı sözleşme maddesi Borussia Dortmund'da yapılan bir iç değerlendirme sonucunda ortaya çıktı.
"Bu maddeyi kim kabul ettirdiğini biliyorum": Nico Schlotterbeck'in BVB'deki sözleşme uzatmasıyla ilgili sansasyonel açıklama
"Böyle bir karar tek başına alınmaz. Bu maddeyi kim kabul ettirdiğini biliyorum, ama bunu şu anda söylemeyeceğim," diyen Matthäus, "Sky90 – Futbol Tartışması" programında şunları vurguladı: "Borussia Dortmund'dan biri."
Matthäus, "dört ila beş kişinin masada bir araya geldiğini" ve her iki taraf için de tatmin edici bir sonuç elde etmek amacıyla bu madde üzerinde anlaştıklarını belirterek iddiasını netleştirdi. "Sonra biri şöyle dedi: 'Tamam, bu çıkış maddesi olmadan ayrılıp sözleşmesini uzatmamadan önce, ona bu maddeyi verelim'", genel görüş buydu.
Schlotterbeck: Çıkış maddesi ortalığı karıştırıyor
Schlotterbeck, geçen hafta 2027'ye kadar süren sözleşmesini 2031'e kadar uzattı; ancak basında yer alan haberlere göre, kendisine önemli bir çıkış yolu sağladı. Bu, yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından Dortmund'dan belirli bir transfer ücreti karşılığında ayrılmasını mümkün kılıyor. Söz konusu tutarın, seçkin kulüplerin transfer durumunda masaya koyması gereken 50 ila 60 milyon avro olduğu belirtiliyor. Bild gazetesi kısa süre önce, FC Bayern Münih'in bu seçeneğe açıkça erişimi olmadığını bildirdi.
Matthäus'a göre Schlotterbeck'in "her zaman amacı", "bir sonraki adımı atmak"mış. Öte yandan, "Borussia Dortmund'a da bağlı". Bu madde, Real Madrid veya Premier League gibi bir kulüpte kariyerinde bir sonraki adımı atması için artık kolay bir yol sunuyor.
BVB ise en azından biraz planlama güvencesi elde etti. Matthäus, "2026'da bir transfer ücreti alacaklar, 2027'de ise artık almayacaklar" diyerek durumu özetledi. 65 yaşındaki Matthäus, Schlotterbeck'in artık Borussia'ya tam olarak odaklanmayacağına dair taraftarların endişesini ise temelsiz buluyor. "Bu doğru değil. Kalbi Dortmund'da olacak."
Taraftarlar Schlotterbeck'e kızgın - BVB anlayış göstermiyor
Cumartesi günü Bayer Leverkusen ile oynanan Bundesliga maçı sırasında, BVB taraftarları Schlotterbeck'e karşı açıkça duyulabilir ıslık sesleri çıkarmıştı; bu durumun ardından Genel Müdür Carsten Cramer bunu sert bir şekilde eleştirdi. "Sorumlu kişi olarak bu durumdan hoşnut değilim ve bu nedenle, bir Borussia Dortmund oyuncusunun, ki bu durumda Nico'ydu, yuhalamalarla karşılanmasının yakışık almadığını söylemeliyim," dedi ve ekledi: "O, bizimle özdeşleşen bir Borussia Dortmund oyuncusu. Bu yakışık almıyor."
BVB yönetimi ise sözleşmenin içeriği hakkında yorum yapmak istemedi. Spor direktörü Sebastian Kehl'in halefi Ole Book ise şöyle konuştu: "Bence Nico'nun burada kalmak istediğini ve sözleşmesini burada uzattığını göstermiş olması çok önemli. Daha önce de belirttiğimiz gibi, sözleşmenin içeriği hakkında yorum yapmayacağız. Bu durum böyle kalacak, çünkü oyuncuyla çok güçlü bir güven ilişkisi içindeyiz. İçerik açısından iyi ve sağlam görüşmeler yaptık ve Nico'nun uzun süre bizimle kalmak istediğinden eminim."
Nico Schlotterbeck'in BVB'deki istatistikleri
Maçlar Goller Asistler Sarı kartlar Kırmızı kartlar 156 10 18 26 3