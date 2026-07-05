“Bu maçta dört kırmızı kart yerdim!” - Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé ve Fransa ile oynanan çekişmeli Dünya Kupası karşılaşmasında Paraguay’ın “kirli oyunlarına” tepki gösterdi

Fransa, Paraguay’ı 1-0’lık dar bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmeyi garantiledi; ancak maç, teknik kalitesinden çok sert fiziksel mücadelesiyle dikkat çekti. 70. dakikada Kylian Mbappé’nin attığı penaltı, sonuçta iki takımı ayırmaya yetti; ancak Fransız yıldızlar, 90 dakika boyunca bir dizi “kirli oyun”a maruz kalmak zorunda kaldı.

13 faul yapmasına ve Fransız forvetlere sık sık agresif müdahalelerde bulunmasına rağmen, Güney Amerika ekibi bir şekilde maçtan tek bir sarı kart bile almadan çıktı. Buna karşılık, Didier Deschamps’ın oyuncuları üç kez sarı kart gördü; bu durum, hakemlerden koruma görmeden haksız bir şekilde hedef alındıklarını düşünen Fransız kafilesinde hayal kırıklığına yol açtı.