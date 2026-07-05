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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

“Bu maçta dört kırmızı kart yerdim!” - Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé ve Fransa ile oynanan çekişmeli Dünya Kupası karşılaşmasında Paraguay’ın “kirli oyunlarına” tepki gösterdi

Dünya Kupası
Z. Ibrahimovic
Paraguay - Fransa
Paraguay
Fransa

Eski Manchester United forveti Zlatan İbrahimoviç, Fransa’nın Paraguay’a karşı kazandığı ve gergin bir atmosferde geçen Dünya Kupası maçında soğukkanlılığını korumakta zorlanacağını itiraf etti. İsveçli efsane, eleme turu maçında aralıksız fiziksel provokasyonlara rağmen soğukkanlılıklarını koruyan Les Bleus’u övdü.

  • Paraguay’ın sert oyun tarzı, Fransa’yı yolundan saptıramadı

    Fransa, Paraguay’ı 1-0’lık dar bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmeyi garantiledi; ancak maç, teknik kalitesinden çok sert fiziksel mücadelesiyle dikkat çekti. 70. dakikada Kylian Mbappé’nin attığı penaltı, sonuçta iki takımı ayırmaya yetti; ancak Fransız yıldızlar, 90 dakika boyunca bir dizi “kirli oyun”a maruz kalmak zorunda kaldı.

    13 faul yapmasına ve Fransız forvetlere sık sık agresif müdahalelerde bulunmasına rağmen, Güney Amerika ekibi bir şekilde maçtan tek bir sarı kart bile almadan çıktı. Buna karşılık, Didier Deschamps’ın oyuncuları üç kez sarı kart gördü; bu durum, hakemlerden koruma görmeden haksız bir şekilde hedef alındıklarını düşünen Fransız kafilesinde hayal kırıklığına yol açtı.

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    Zlatan, kendini kaybetmiş olacağını itiraf ediyor

    Fox Sports’ta yaşanan hararetli karşılaşmanın ardından konuşan Ibrahimovic, bu durumu nasıl ele alacağına dair açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. Eski Milan ve PSG forveti, kendi mizacının böylesine kışkırtıcı bir ortama uygun olmayacağını ima etti. Ibrahimovic, Fransız oyuncuların sert muameleye aldırış etmeden skora odaklanmayı başardıklarını hemen vurguladı.

    "Bugün onlar için farklı bir zorluktu," dedi Ibrahimovic. "Asıl mesele kışkırtılmamak, soğukkanlılığını korumak, sakin kalmak ve dengesini kaybetmemekti. Ayrıca onların yaptığı oyunlara kanmamak da önemliydi. Ben bu maçta dört kırmızı kart yerdim! Belki birini de... ama evet, olan oldu. Ben gerçek futbolu oynamayı severim. Birinin beni kışkırtmaya çalışmasından hoşlanmam. Ama bu oyunun bir parçası, aynı zamanda oyunun bir parçası da değil."

  • Kışkırtmaya karşı en iyi tepki şekli

    Ibrahimovic, topyekûn bir kavgaya sürüklenmeyi reddeden Les Bleus’un sergilediği olgunluğa dikkat çekerek sözlerine devam etti. Efsanevi forvet, zorlu koşullara rağmen galibiyeti garantileyerek Fransa’nın rakiplerine verilebilecek en güçlü mesajı verdiğine inanıyor. Baskı altında profesyonel kalmanın genellikle potansiyel şampiyonların ayırt edici özelliği olduğunu belirtti.

    "Fransa, sakinlik gösterdi, rahatlardı," diye ekledi Ibrahimovic. "Yapmaları gerekeni yaptılar. Rakiplerine bir gülümseme verdiler. Karşılık vermenin en iyi yolu budur: gülümsemek, gol atmak, maçı kazanmak, şimdi taraftarlarınızın yanına gidip kutlama yapmak. Karşılık vermenin en iyi yolu budur."

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  • Kylian Mbappe France 2026 World Cup goalGetty

    Çeyrek finalde heyecan verici bir karşılaşma bekliyor

    Sosyal medyada taraftarların bahsettiği “UFC tarzı” taktiklerin üstesinden gelerek Fransa, farklı oyun tarzlarına sahip rakiplerle başa çıkabileceğini kanıtladı. Fransa şimdi, Kanada’yı ezici bir galibiyetle çeyrek finale yükselen Fas ile oynayacağı büyük mücadelede gözünü bu maça çevirecek. İki ülke arasındaki bu karşılaşma, dört yıl önce Katar’da oynanan maçın bir tekrarı niteliğindeydi. Yarı finalde Fransa, Theo Hernandez ve Randal Kolo Muani’nin golleriyle Fas’ı 2-0 mağlup etmişti.

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