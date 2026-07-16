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"Bu maçların seviyesi" - Zlatan Ibrahimovic, "gerçek bir takım" olan Arjantin'e karşı Dünya Kupası'nda alınan yenilginin ardından İngiltere'nin başarısız oyuncularına "aynaya bakmalarını" söyledi
Ibrahimovic, İngiltere'nin önemli maçlardaki başarısını sorguluyor
İngiltere’nin büyük bir uluslararası kupa kazanma bekleyişi, 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin’e karşı yarı finalde aldığı yenilginin ardından 60 yılı aştı. Turnuvaya girerken yüksek beklentiler olmasına rağmen, Üç Aslanlar bir kez daha şampiyonluk adayı olmakla şampiyon olmak arasındaki uçurumu kapatamadı ve tıpkı 1990 ve 2018’de olduğu gibi son bir önceki aşamada elendi.
New York’ta düzenlenen bir panelde konuşan Ibrahimovic, Thomas Tuchel’in takımına yönelik analizinde hiç merhamet göstermedi. Eski Manchester United ve Barcelona forveti, İngiltere'nin yarı finale yükselmesinin aldatıcı olduğunu ve en büyük sahnede dünyanın en iyileriyle rekabet edecek kaliteden yoksun olduklarını öne sürdü. Oysa "Üç Aslanlar", finalden sadece birkaç dakika uzaktaydı; 85. dakikada Enzo Fernandez'in beraberlik golüne kadar 1-0 öndeydiler, ancak 92. dakikada Lautaro Martinez galibiyet golünü attı.
- Getty Images Sport
"Gerçekçi bir bakış açısı: 'doğru ekip' meselesi"
Ibrahimovic, İngiltere’nin önceki rakipleriyle Arjantin’in oluşturduğu zorluk arasındaki kalite farkına dikkat çekti. İngiltere’nin daha zayıf takımları geçebildiğini – 32’li turda Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni 2-1, 16’lı turda Meksika’yı 3-2 ve çeyrek finalde uzatmaların ardından Norveç’i 2-1 mağlup ettiğini – ancak eleme aşamalarında üst düzey rakiplerle karşılaştığında sürekli zorlandığını savundu.
"Geçmişe bakarsanız, İngiltere bir kez Dünya Kupası'nı kazandı," diyen Ibrahimovic, mypartner.com'da düzenlenen bir panelde şunları ekledi: "İngiltere kaç kez gerçek bir takımı yendi? Buradaki izleyicilere sorabilir miyim? Gerçek bir takım mı? Dün büyük bir turnuvada gerçek bir takımla [Arjantin] karşılaştılar. Norveç'e karşı kazanmak... Norveç'e tüm saygımla, o gerçek bir takım değil. Ve ben İsveçliyim, bu gerçekten çok alay konusu."
Uluslararası düzeyde maçlar
İsveçli futbolcu, İngiliz medyasının milli takımı tasvir etme biçimini eleştirdi ve abartılı bir kültürün genellikle takımın teknik ve zihinsel eksikliklerini maskelediğini öne sürdü. Ibrahimovic’e göre, son iki Avrupa Şampiyonası’nda (2020 ve 2024) finale yükselmiş olmasına rağmen, küresel futbolda kendi konumunu abarttığına inandığı bir ulus için, dünya şampiyonu takıma karşı alınan yenilgi gerekli bir sarsıntı işlevi gördü.
"Ama Arjantin gerçek bir takım. Evet, İngiltere de mücadele ruhu gösteriyor, zihniyetini ortaya koyuyor. Ancak dürüst olalım, onlar gerçek bir takımı yenmediler," diye ekledi. "Gerçek bir takımı yendiğinde, o zaman konuşmaya başlayabilirsin. Ama İngiliz basınına aşinayım; dedikoduları severler, kendilerini yüceltmek ve büyütmek için propagandayı severler. Dün gerçeklerle yüzleşme anıydı. Bu maçların seviyeleri var. Seviyeler. Fark bu. Aynaya bakın ve kendinize sorun: Ne kadar iyisiniz?"
- AFP
Premier Lig ile ilgili yaygın yanılgı
Premier Lig’in hakimiyetinin uluslararası başarıya da yansımalı olduğu yönündeki yaygın argümana değinen İbrahimoviç – ki kendisi 2016 ile 2018 yılları arasında Manchester United formasıyla bu ligde oynamış ve Lig Kupası, FA Community Shield ile Avrupa Ligi şampiyonluklarını kazanmıştı – ligin kalitesinin büyük ölçüde sadece yerli antrenörler ya da İngiliz oyunculardan ziyade küresel yetenek havuzundan kaynaklandığını hemen vurguladı. Ulusal takımın yetenek düzeyini ölçmek için kulüp düzeyindeki zenginliği bir kriter olarak kullanmama konusunda uyarıda bulundu.
Ibrahimovic, “İnsanlar kendilerini iyi, herkesten daha iyi sanıyorlar,” diyerek sözlerini tamamladı. “Ancak gerçek şu ki, Premier Lig sadece İngiliz oyunculara dayanmıyor. Premier Lig’i temsil eden yabancı oyuncuların bir karışımı var ve işte bu yüzden Premier Lig bu kadar iyi.”
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