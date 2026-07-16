İngiltere’nin büyük bir uluslararası kupa kazanma bekleyişi, 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin’e karşı yarı finalde aldığı yenilginin ardından 60 yılı aştı. Turnuvaya girerken yüksek beklentiler olmasına rağmen, Üç Aslanlar bir kez daha şampiyonluk adayı olmakla şampiyon olmak arasındaki uçurumu kapatamadı ve tıpkı 1990 ve 2018’de olduğu gibi son bir önceki aşamada elendi.

New York’ta düzenlenen bir panelde konuşan Ibrahimovic, Thomas Tuchel’in takımına yönelik analizinde hiç merhamet göstermedi. Eski Manchester United ve Barcelona forveti, İngiltere'nin yarı finale yükselmesinin aldatıcı olduğunu ve en büyük sahnede dünyanın en iyileriyle rekabet edecek kaliteden yoksun olduklarını öne sürdü. Oysa "Üç Aslanlar", finalden sadece birkaç dakika uzaktaydı; 85. dakikada Enzo Fernandez'in beraberlik golüne kadar 1-0 öndeydiler, ancak 92. dakikada Lautaro Martinez galibiyet golünü attı.