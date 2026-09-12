Maçın kendisi, deplasmandaki Milan taraftarları için adeta bir duygu seliydi; öyle kötü bir ilk yarıya tanıklık ettiler ki deplasman tribününden yuhalamalar yükseldi. Lazio tamamen kontrolü elinde tutuyor gibi görünüyordu; Matteo Cancellieri ve Tijjani Noslin, savunmadaki hataları değerlendirerek ev sahibini iki farklı öne geçirirken son derece etkiliydi.

Olimpico’daki atmosfer dikkat çekici şekilde ürkütücüydü; AC Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, taraftarların Lazio yönetimine yönelik süren protestoları nedeniyle boş tribünleri COVID-19 dönemine benzetti. Sessiz tribünlere rağmen Lazio, ikili mücadelelerde üstünlük kurdu ve devre arasına kadar Amorim’in takımına adeta gölge kovalattı.

Amorim de açılış bölümünde oyuncularına yönelik bu sert değerlendirmeye katıldı ve yoğunluk eksikliğinin neredeyse maçı onlara kaybettireceğini belirtti. Amorim, "İlk yarıda enerji gerçekten yoktu, hiçbir baskı yokken çok fazla top kaybı yaptık, basit paslarda hata yaptık. Savunmacılarımızı çok kolay geçtiler ama ikinci yarı tam tersiydi. Enerjimiz vardı, oyunu kontrol ettik, tamamen farklı bir takımdık ve tamamen farklı bir maç oldu" dedi.



