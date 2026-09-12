AFP
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'Bu maç Luka Modric'e göre değil!' - Ruben Amorim, AC Milan'ın orta sahanın maestrosundan en iyi verimi almak için ne yapması gerektiğini açıkladı
Amorim, Modric'in rolünü eleştirdi
Amorim, AC Milan'ın Lazio ile 2-2 berabere kaldığı kaotik maçın ardından Modric'in katkısına dair açık sözlü bir değerlendirme yaptı ve Hırvat efsanenin mücadelenin çılgın temposu karşısında zorlandığını öne sürdü.
Milan, ilk yarıdaki ağırkanlı performansın ardından 2-0 geriye düşerek Stadio Olimpico'da ağır bir yenilgiye doğru gidiyor gibi görünüyordu. Takım sonunda toparlanıp bir puanı kurtarsa da Amorim, oyundaki yapı eksikliğinin, art arda alışılmadık hatalar yapan ve oyundan alınan tecrübeli oyun kurucusunun aleyhine işlediğini hızlıca vurguladı.
Son düdüğün ardından DAZN Italia'ya konuşan Portekizli teknik adam, yıldız orta saha oyuncusunun mücadelenin hararetinde yaşadığı zorlukları saklamadı. Amorim, "Oyunda rahat hissedebilmemiz için topla gerçekten çok iyi olmamız gerekiyor. Eğer maç boyunca top sürekli el değiştirirse, o zaman bu Luka'nın maçı olmaz" itirafında bulundu.
- AFP
Roma'da iki farklı devrenin hikâyesi
Maçın kendisi, deplasmandaki Milan taraftarları için adeta bir duygu seliydi; öyle kötü bir ilk yarıya tanıklık ettiler ki deplasman tribününden yuhalamalar yükseldi. Lazio tamamen kontrolü elinde tutuyor gibi görünüyordu; Matteo Cancellieri ve Tijjani Noslin, savunmadaki hataları değerlendirerek ev sahibini iki farklı öne geçirirken son derece etkiliydi.
Olimpico’daki atmosfer dikkat çekici şekilde ürkütücüydü; AC Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, taraftarların Lazio yönetimine yönelik süren protestoları nedeniyle boş tribünleri COVID-19 dönemine benzetti. Sessiz tribünlere rağmen Lazio, ikili mücadelelerde üstünlük kurdu ve devre arasına kadar Amorim’in takımına adeta gölge kovalattı.
Amorim de açılış bölümünde oyuncularına yönelik bu sert değerlendirmeye katıldı ve yoğunluk eksikliğinin neredeyse maçı onlara kaybettireceğini belirtti. Amorim, "İlk yarıda enerji gerçekten yoktu, hiçbir baskı yokken çok fazla top kaybı yaptık, basit paslarda hata yaptık. Savunmacılarımızı çok kolay geçtiler ama ikinci yarı tam tersiydi. Enerjimiz vardı, oyunu kontrol ettik, tamamen farklı bir takımdık ve tamamen farklı bir maç oldu" dedi.
Taktik değişiklikler ve Moreira etkisi
Rossoneri için dönüm noktası, devre arasında yapılan cesur üçlü oyuncu değişikliğiyle geldi ve bu hamle takıma çok ihtiyaç duyulan hızı kattı. Bir önceki Juventus maçında zorlanan Diego Moreira, gecenin kahramanı oldu ve iki dakika içinde attığı iki golle skoru eşitledi. Yunus Musah'ın oyuna girişi de, Modric sahadayken bariz şekilde eksik olan atletizmi orta sahaya kazandırdı.
Amorim, değişikliklerin gerekçesini ve Moreira'nın konumunu açıklarken şöyle dedi: "Musah ile ikinci yarıda kendimizi ortaya koyuş biçimimizi değiştirdik, çünkü orta alanda biraz daha hıza ihtiyacımız olduğunu anladık. Ayrıca Luka stoperlere gerçekten çok yakındı, sonra bir atağı başlatmak için dört oyuncu oluyordu, hatlar arasında daha az boşluk kalıyordu" dedi menajer.
- Getty Images Sport
Hücumda gelişime açık alan var
Geri dönüş etkileyici olsa da maç, Milan’ın vitrin oyuncularından bazılarıyla ilgili süregelen endişeleri de gözler önüne serdi. Amorim, takımın hâlâ gelişim aşamasında olduğunu, özellikle de topa sahip olmayı gerçek gol fırsatlarına çevirme konusunda eksikleri bulunduğunu kabul etti.
"Ceza sahasının yakınında daha fazla zaman geçirmemiz gerekiyor. Topla çok fazla zaman geçiriyoruz ama ceza sahasından uzakta, bu yüzden ceza sahası içinde daha fazla bağlantı kurmamız gerekiyor. Çok sayıda orta yapabilirsiniz ama daha fazla çeşitliliğe ihtiyacımız var, bazen Pulisic ve Alpha’nın köşe koşularıyla, ama Ramos da sezon boyunca gelişecek," diyerek sözlerini tamamladı Amorim.
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