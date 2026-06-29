"Bu maç için değil!" Julian Nagelsmann, Dünya Kupası sırasında DFB milli takımında tartışmalı bir karar alınmasını ihtimal dışı bırakmıyor

Grup aşamasının son maç gününde Ekvador’a 1-2 yenildikten sonraki günlerde, Philipp Lahm ve Lothar Matthäus gibi çok sayıda eski milli futbolcu ve uzman, Kimmich’in asıl pozisyonu olan orta saha merkezine geri dönmesini talep etmişti. Bunun başlıca nedeni, grup aşaması boyunca Aleksandar Pavlovic’in orta sahada büyük ölçüde geliştirilmesi gereken performanslarıydı.

"Aleksandar Pavlovic bu turnuvada henüz tam anlamıyla ikna edici bir performans sergilemedi, inanılmaz derecede çok sayıda kolay top kaybı görüyorum," diye yazan Philipp Lahm, kicker dergisi için kaleme aldığı Dünya Kupası köşe yazısında tartışmayı daha da alevlendirdi. "Saha içinde en uygun pozisyonda değil. Bu nedenle orta sahada Joshua Kimmich'i görüyorum," demişti Philipp Lahm.

Ancak Nagelsmann, Paraguay maçında da Pavlovic’i ilk 11’de sahaya sürdü ve maç başlamadan önce onu savundu: “Koç ekibi olarak neredeyse her şeyi tartışıyoruz. Antrenmanlarda iyi performans gösteren ve hiç pes etmeyen Leon [Goretzka, ed.] ile de konuştuk,” dedi Nagelsmann, değişiklik yapmayı düşünüp düşünmedikleri sorusuna yanıt olarak. Ve şöyle devam etti: "Yine de Pavlo’ya güvenmeliyiz, iyi bir başlangıç yaptı. Son iki maç pek iyi geçmedi, ancak sahadaki diğer pozisyonlamalar nedeniyle zor bir durumda kaldı. Bu sadece onun suçu değildi. Muazzam bir potansiyeli var ve bizim için çok önemli bir oyuncu."



