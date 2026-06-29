MagentaTV’de, kaptan Joshua Kimmich’i Ekvador maçı için orta sahaya çekip bunun yerine dörtlü savunmada sağda oynayacak bir stoperi kullanma konusunda herhangi bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıt veren milli takım teknik direktörü, “Bu maç için şimdilik hayır. Oyuncuların kendilerini en iyi şekilde ortaya koyabilmeleri için her zaman onlara en iyi fikri sunmaya çalışıyoruz," dedi ve şöyle ekledi: "Bugün Jo ile de tekrar konuştum. Orada bize gerçekten çok yardımcı olabilir. Her maçtan sonra her oyuncuda olduğu gibi, her zaman birkaç ayarlama yapılır. Bugün de bunlar olacak ve o da bugün iyi bir performans sergileyecek."
Çeviri:
"Bu maç için değil!" Julian Nagelsmann, Dünya Kupası sırasında DFB milli takımında tartışmalı bir karar alınmasını ihtimal dışı bırakmıyor
Grup aşamasının son maç gününde Ekvador’a 1-2 yenildikten sonraki günlerde, Philipp Lahm ve Lothar Matthäus gibi çok sayıda eski milli futbolcu ve uzman, Kimmich’in asıl pozisyonu olan orta saha merkezine geri dönmesini talep etmişti. Bunun başlıca nedeni, grup aşaması boyunca Aleksandar Pavlovic’in orta sahada büyük ölçüde geliştirilmesi gereken performanslarıydı.
"Aleksandar Pavlovic bu turnuvada henüz tam anlamıyla ikna edici bir performans sergilemedi, inanılmaz derecede çok sayıda kolay top kaybı görüyorum," diye yazan Philipp Lahm, kicker dergisi için kaleme aldığı Dünya Kupası köşe yazısında tartışmayı daha da alevlendirdi. "Saha içinde en uygun pozisyonda değil. Bu nedenle orta sahada Joshua Kimmich'i görüyorum," demişti Philipp Lahm.
Ancak Nagelsmann, Paraguay maçında da Pavlovic’i ilk 11’de sahaya sürdü ve maç başlamadan önce onu savundu: “Koç ekibi olarak neredeyse her şeyi tartışıyoruz. Antrenmanlarda iyi performans gösteren ve hiç pes etmeyen Leon [Goretzka, ed.] ile de konuştuk,” dedi Nagelsmann, değişiklik yapmayı düşünüp düşünmedikleri sorusuna yanıt olarak. Ve şöyle devam etti: "Yine de Pavlo’ya güvenmeliyiz, iyi bir başlangıç yaptı. Son iki maç pek iyi geçmedi, ancak sahadaki diğer pozisyonlamalar nedeniyle zor bir durumda kaldı. Bu sadece onun suçu değildi. Muazzam bir potansiyeli var ve bizim için çok önemli bir oyuncu."
Nagelsmann, Kimmich’i sağ bek olarak erkenden belirlemişti
Nagelsmann, Dünya Kupası öncesinde eleme maçlarında orta sahada forma giyen Kimmich’i sağ bek olarak belirlemişti; ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen turnuvaya profesyonel bir sağ bek bile götürmedi. Kimmich, Curacao ve Ekvador karşısında iyi bir performans sergiledi, ancak Fildişi Sahili’nden ok gibi hızlı Yan Diomande karşısında zorlandı. Ayrıca, arka alandan oyuna daha az müdahale edebiliyor.
Şu an için Nagelsmann onu savunmada planlanan pozisyonda bırakıyor, ancak gelecek maçlar için bir arka kapı açık tutuyor – ki geçmişteki olaylar göz önüne alındığında bu durum kesinlikle tartışmalara yol açacaktır.
Ekvador’a karşı alınan yenilginin hemen ardından, Nagelsmann’ın kadro kararları – ki bunların hepsi daha önceki rol görüşmeleriyle uyumlu değildi – yoğun tartışmalara yol açmıştı; iddialara göre bu tartışmalar milli takım oyuncuları arasında da yaşanmıştı.