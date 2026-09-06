Getty Images Sport
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'Bu ligi ifşa edeceğim!' - Öfkeli Joao Felix, Al-Nassr yenilgisinin ardından Suudi Pro Ligi'nin 'gerçeklerini' açıklamakla tehdit etti
- Getty Images Sport
Erken gelen iki gol, deplasman ekibini öne geçirdi
Al-Nassr'ın dört maçlık galibiyet serisi, Cidde'de George Ilenikhena'nın ilk 22 dakika içinde ev sahibi ekibi iki golle öne geçiren peş peşe golleriyle aniden sona erdi. Angelo Gabriel, Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı akıllı hazırlık oyununun ardından devre arasından önce farkı bire indirdi. Ancak Postecoglou'nun ekibi ikinci yarı boyunca rakip ceza sahasını baskı altına almasına rağmen, Al-Ittihad direnerek 2-1'lik galibiyeti aldı.
Portekizli forvet öfkesini kustu
Felix, takım otobüsüne doğru yürürken karma alanda muhabirlerle konuşmayı reddedince son düdüğün ardından tansiyon yükseldi. Geniş çapta paylaşılan görüntülerde gözle görülür şekilde öfkeli olduğu görülen Felix, şu uyarıda bulundu: "Sizinle konuşmayacağım, konuşursam bu ligi ifşa ederim."
İlk yenilgi ivmeyi durdurdu
Sezonun ilk yenilgisi, Al-Nassr'ı beş maç sonunda 12 puanda bıraktı ve kusursuz galibiyet serisini sürdüren ezeli rakibi Al-Hilal'in üç puan gerisine düşürdü.
Takım kaptanı Ronaldo, iddialı bir röveşata denemesiyle ve ikinci yarıda kalecinin başarılı bir şekilde çeldiği alçak bir şutla tehlike yarattı. Hararetli geçen karşılaşmada Portekizli süperstar, rakibine iletilen taktik notlarına gizlice göz atmaya çalışırken yakalanınca eğlenceli bir ana da imza attı.
- Getty Images Sport
Kendini toparlama fırsatı kapıda
Felix'in çıkışı her neye yönelik olursa olsun, Postecoglou'nun ekibinin yeniden toparlanıp savunmadaki bariz zaafları gidermesi için acil bir görevi var. Hücumdaki üretkenliği artırmak ve savunmadaki sağlamlığı güçlendirmek, 9 Eylül Çarşamba günü Abha'ya karşı oynanacak maç öncesinde en önemli öncelikler olmaya devam ediyor. Derhal bir reaksiyon vermek ve üç puanı almak, lider Al-Hilal'in daha da gerisine düşmemeleri için kritik olacak.
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