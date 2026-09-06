Felix'in çıkışı her neye yönelik olursa olsun, Postecoglou'nun ekibinin yeniden toparlanıp savunmadaki bariz zaafları gidermesi için acil bir görevi var. Hücumdaki üretkenliği artırmak ve savunmadaki sağlamlığı güçlendirmek, 9 Eylül Çarşamba günü Abha'ya karşı oynanacak maç öncesinde en önemli öncelikler olmaya devam ediyor. Derhal bir reaksiyon vermek ve üç puanı almak, lider Al-Hilal'in daha da gerisine düşmemeleri için kritik olacak.