"Bu, Lamine Yamal'ın anı" - İspanya'nın yıldızı, sakatlığına rağmen Dünya Kupası için "son derece heyecanlı"; Luis de la Fuente grup aşaması planını açıkladı

Genç forvet oyuncusu etrafında oluşan büyük kamuoyu beklentisine değinen De la Fuente, RTVE ve EFE'nin "Los Desayunos" programında şunları söyledi: "İnanılmaz derecede heyecanlı. İnanılmaz derecede istekli. Çok genç ama çok olgun. Ve bunun kendi anı olduğunu biliyor. Hayatta fırsatları değerlendirmek gerekir.

"Bir sonraki Dünya Kupası'nda nasıl olacağınızı asla bilemezsiniz. Ve bu, Lamine Yamal'ın anı. O çok iyi ve takım arkadaşları en iyi performansını sergilemesine yardımcı oldukça daha da iyi olacak. Bence birçok pozisyonda dünyanın en iyi oyuncularına sahibiz ve bu da onun daha da iyi performans göstermesine yardımcı olacak."