"Bu, Lamine Yamal'ın anı" - İspanya'nın yıldızı, sakatlığına rağmen Dünya Kupası için "son derece heyecanlı"; Luis de la Fuente grup aşaması planını açıkladı
Menajer turnuva beklentilerini açıkladı
26 kişilik resmi kadrosunu açıkladıktan sonra devlet televizyonunda verdiği röportajda De la Fuente, İspanya'nın Dünya Kupası kampanyasına yönelik stratejik planını açıkladı. Avrupa şampiyonu İspanya, 15 Haziran'da Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçla turnuvaya başlayacak; sakatlığı bulunan yıldız oyuncular Yamal ve Mikel Merino da kadroda yer alıyor. Yamal, kas problemi nedeniyle lig sezonunun son maçlarını kaçırmış olsa da, teknik ekip oyuncunun sahaya çıkmaya hazır olması konusunda oldukça iyimser.
De la Fuente, hemen sonuç alınmasını istiyor
Genç forvet oyuncusu etrafında oluşan büyük kamuoyu beklentisine değinen De la Fuente, RTVE ve EFE'nin "Los Desayunos" programında şunları söyledi: "İnanılmaz derecede heyecanlı. İnanılmaz derecede istekli. Çok genç ama çok olgun. Ve bunun kendi anı olduğunu biliyor. Hayatta fırsatları değerlendirmek gerekir.
"Bir sonraki Dünya Kupası'nda nasıl olacağınızı asla bilemezsiniz. Ve bu, Lamine Yamal'ın anı. O çok iyi ve takım arkadaşları en iyi performansını sergilemesine yardımcı oldukça daha da iyi olacak. Bence birçok pozisyonda dünyanın en iyi oyuncularına sahibiz ve bu da onun daha da iyi performans göstermesine yardımcı olacak."
Takım yönetimi ile ilgili ayrıntılar netleşti
Teknik direktör, Eric Garcia'nın kadroya katılması ve uzun süre sahalardan uzak kalan Arsenal'den Merino'nun fiziksel olarak dinç olması da dahil olmak üzere, kadro dinamiklerine genel olarak değindi. Ayrıca bu kadro seçimi, Dani Carvajal, Dean Huijsen, Gonzalo Garcia ve Fran Garcia'nın kadroya alınmaması nedeniyle Real Madrid'den hiçbir oyuncunun yer almadığı ilk İspanya Dünya Kupası kadrosu olmasıyla tarihi bir dönüm noktası niteliğinde.
Yamal ve sakat oyuncular hakkında konuşan De la Fuente, şunları ekledi: "Sakat oyuncuların durumu, her birinin iyileşme sürecinin geldiği aşama göz önüne alındığında iyi. İyimser bir bakışla, hepsi ilk maçta forma giyebilecek durumda. O zaman, ilk maçta oynamalarının onlar için faydalı olup olmayacağını değerlendireceğiz. Ancak bizim odak noktamız ilk maçın ötesinde."
Şimdi ne olacak?
İspanya, son Avrupa şampiyonu olmanın getirdiği büyük psikolojik yükü omuzlarında taşıyarak turnuvaya katılıyor ve şampiyonluk için rekabetin son derece sıkı olduğu bir grupta mücadele edecek. Teknik ekip, yaklaşan hazırlık kampında oyuncuların bireysel fiziksel verilerini yakından takip ederek, takımın zorlu grup aşamasında en iyi performansını sergilemesini sağlayacak. La Roja, H Grubu’nda Suudi Arabistan ve Uruguay ile de karşılaşacak.