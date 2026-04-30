Çeviri:
"Bu kurallara aykırı!" - Mikel Arteta, "kesinlikle kabul edilemez" Eberechi Eze penaltı kararı nedeniyle Şampiyonlar Ligi hakemlerine öfkesini dile getirdi
Arteta, 'kabul edilemez' karar değişikliğine sert çıktı
Arteta, Metropolitano'da kritik bir penaltı kararının geri alınmasını gördükten sonra maç sonrası değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. Olay, ikinci yarıda oyuna giren Eze'nin 78. dakikada David Hancko tarafından düşürülmesiyle yaşandı; ancak hakem Danny Makkelie, uzun süren VAR incelemesinin ardından ilk kararını geri aldı.
Arteta, TNT Sports'a yaptığı açıklamada, "Soyunma odasına dönüp oyuncularla konuştuktan ve penaltı pozisyonunu izledikten sonra, bunun kurallara aykırı olması ve maçın gidişatını değiştirmesi nedeniyle son derece hayal kırıklığına uğradım ve sinirlendim" dedi. "Çok, çok üzgünüm. Tüm olay örgüsü. Açıkça temas var. Kararı veriyorsun, 13 kez izlemek zorunda kaldığında o kararı geri alamazsın. Bu seviyede bu tamamen kabul edilemez. Yanlış bir karar."
Üç penaltı olayının öyküsü
Maçın gidişatı, Viktor Gyokeres'in konuk takım adına açılış golünü atmasıyla başlayan penaltı kararlarıyla şekillendi. İsveçli forvet, ilk yarıda Hancko'nun faulüne maruz kaldı ve soğukkanlılıkla penaltıyı gole çevirerek Arsenal'e üstünlük sağladı. Ancak Atletico, ikinci yarıda kendi penaltısıyla maça yeniden ortak oldu.
Ben White'ın ceza sahası içinde elle oynadığına karar verilmesi üzerine Julian Alvarez, Diego Simeone'nin takımına beraberliği getirdi. Arteta ise şu yorumda bulundu: "Bu konuda tutarlı davrandılar. Bu tür bir hareket için penaltı verecekseniz, bunu kabul etmelisiniz."
Hentbol tartışması turnuvayı "lekeliyor"
White'a verilen ceza kararı, özellikle bu hafta başında Paris'te yaşanan benzer olayların ardından, Avrupa kupalarında el ile oynama kuralları etrafındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher, sosyal medyada Şampiyonlar Ligi'ndeki mevcut hakemlik standartlarına ilişkin endişelerini dile getirdi.
Carragher, X'te şunları yazdı: "Şampiyonlar Ligi, açık ara en iyi futbol turnuvasıdır, ancak el ile oynama nedeniyle verilen bu penaltı kararları, turnuvaya gerçekten leke sürüyor. Dün gece [PSG-Bayern maçında] olan daha kötüydü, ancak White'a penaltı verilmemeliydi."
Dışarıdan gelen tepkilere rağmen Arteta, Eze'nin karıştığı olayla ilgili resmi bir itirazda bulunulup bulunulmayacağını doğrulamayı reddetti ve şunları söyledi: "En iyi ne yapılacağına karar vermeyi kulübe bırakıyorum. Artık bize penaltı vermeyecekler. Bu kadar. Olay bitti."
Arsenal, rövanş maçına güvenle bakıyor
Eze kararının yarattığı hayal kırıklığına rağmen Arteta, Arsenal’in finale yükselme şansına dair iyimserliğini koruyor. Madrid’deki beraberliğin önümüzdeki hafta Kuzey Londra’da işi bitirmeleri için bir fırsat sunduğunu belirterek, düşmanca bir ortamda gösterdikleri dirençten dolayı oyuncularını övdü.
"Çok gurur duyuyorum, bunu çocuklara da söyledim, dokuz buçuk ay boyunca bu durumu idare etme şeklimiz gerçekten olağanüstüydü," diye ekledi İspanyol teknik adam. "Yaptıklarını gerçekten takdir ediyorum çünkü burada dünyanın en iyi takımlarından bazılarının dağıldığını ve üç dört gol yediğini gördüm. İstediğimiz sonucu alamadık ve maçı planladığımız şekilde kazanmak istiyorduk. En azından kader bizim elimizde, kendi seyircilerimizin önünde. O finalde olmak istiyoruz ve bir hafta sonra bunu başarma fırsatımız olacak."