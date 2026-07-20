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"Bu kupayı geri getireceğime söz veriyorum" - Nico Paz, Dünya Kupası finalindeki hayal kırıklığının ardından Arjantin için gelecekte zafer kazanacağına söz verdi
İspanya dünya şampiyonluğunu kazandı
Enzo Fernandez’in uzatma dakikalarında kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalmasına rağmen Arjantin’in inatçı direnişi nihayet kırıldı. Ferran Torres, 106. dakikada maçı belirleyen golü atarak İspanya’ya New York’ta 1-0’lık zorlu bir galibiyet kazandırdı. Bu acı verici uzatma mağlubiyeti, son şampiyonun üst üste iki dünya şampiyonluğu kazanma hayallerini yürek burkan bir şekilde sona erdirdi.
Orta saha oyuncusu duygusal bir söz verdi
Gergin final maçını yedek kulübesinden izlemesine rağmen Paz, takım arkadaşlarının moralini yükseltmek için hemen Instagram’a yönelerek gerçek bir olgunluk örneği sergiledi. Yetenekli genç oyuncu, vatandaşı olan oyuncunun inanılmaz çalışma temposunu övdükten sonra, galip gelen rakiplere de nezaketle saygılarını sundu.
Paz şöyle konuştu: “Bugün, her zamankinden daha fazla, bu ülkeyi, bu milli takımı temsil etmekten ve bu renkler uğruna canını feda eden, her an yüreklerini ve ruhlarını ortaya koyan muhteşem insanlardan oluşan bir grubun parçası olmaktan gurur duyuyorum. Onlara sadece teşekkür edebilirim.
"Bu kupayı Arjantin’e getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum.
"İspanya'yı ve tüm İspanyolları tebrik ediyorum.
"Arjantin, iyi günde de kötü günde de her zaman yanındayım."
Çekişmeli final çirkin bir hal aldı
New York’taki final maçı, acımasız fauller ve ünlülerin katıldığı bir müzik konseri nedeniyle 27 dakikalık tuhaf bir devre arası molasıyla sürekli kesintiye uğrayan, çekişmeli ve taktiksel bir yıpratma savaşıydı. Saha dışında ise İspanyol kafilesi, maçın büyük bir bölümünde hakem Slavko Vincic’e öfkelenerek, Güney Amerikalı oyuncuların bazı sert müdahalelerine karşı çok yumuşak davrandığını iddia etti.
Bu yenilgi, son şampiyonlar için acı verici bir döngüyü sona erdirirken, La Roja hem erkekler hem de kadınlar futbolunda aynı anda hakimiyet kuran ilk ülke olarak tarihe geçti.
- AFP
Gençler, geleceğin yeniden inşasına öncülük ediyor
Şampiyonluk unvanını koruyamamaları, bir sonraki büyük turnuva döngüsü öncesinde Lionel Scaloni’nin takımında bir geçiş sürecini hızlandıracak gibi görünüyor. Teknik ekip, yorgun düşen birkaç tecrübeli oyuncuyu kadrodan kademeli olarak çıkarmayı planlarken, Paz gibi yükselen yetenekler artık çok daha fazla şans bulmaya hazırlanıyor. Takımın ilk gerçek zorluğu, kafalarını boşaltıp yeniden ayaklarını yere basarak Buenos Aires’e kupa getirme vaadini yerine getirebilmek olacak.
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