"Bu kupayı geri getireceğime söz veriyorum" - Nico Paz, Dünya Kupası finalindeki hayal kırıklığının ardından Arjantin için gelecekte zafer kazanacağına söz verdi

Gergin final maçını yedek kulübesinden izlemesine rağmen Paz, takım arkadaşlarının moralini yükseltmek için hemen Instagram’a yönelerek gerçek bir olgunluk örneği sergiledi. Yetenekli genç oyuncu, vatandaşı olan oyuncunun inanılmaz çalışma temposunu övdükten sonra, galip gelen rakiplere de nezaketle saygılarını sundu.

Paz şöyle konuştu: “Bugün, her zamankinden daha fazla, bu ülkeyi, bu milli takımı temsil etmekten ve bu renkler uğruna canını feda eden, her an yüreklerini ve ruhlarını ortaya koyan muhteşem insanlardan oluşan bir grubun parçası olmaktan gurur duyuyorum. Onlara sadece teşekkür edebilirim.

"Bu kupayı Arjantin’e getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum.

"İspanya'yı ve tüm İspanyolları tebrik ediyorum.

"Arjantin, iyi günde de kötü günde de her zaman yanındayım."







