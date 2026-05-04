"Bu kulüple sonuna kadar" - Vinicius Junior, Espanyol karşısında sergilediği muhteşem iki golün ardından Real Madrid taraftarlarına duygusal bir söz verdi
Soyunma odasından gelen bir sadakat yemini
Real Madrid'in Espanyol'u 2-0 mağlup etmesinin hemen ardından Vinicius, takipçilerine seslenmek için bir dakikasını ayırdı. Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesaplarını kullanarak bir motivasyon mesajı yayınladı ve bu sezon boyunca karşılaşılan zorluklara rağmen kulüple olan bağını vurguladı. Yıldız kanat oyuncusu Instagram'da "Bu kulüple sonuna kadar. Devam etmeliyiz! Zirveye geri döneceğiz" diye yazdı.
Vinicius, RMTV ile yaptığı maç sonrası röportajda ise şunları söyledi: "Bu hafta çok iyi çalıştık ve kazanacağımızı biliyorduk. İyi bir sezon geçirmedik ama çalışıyoruz ve her maçta, gelecek sezon için bir şeyler değiştirebiliriz. Gelecek sezon zirveye döneceğimize eminim."
Mbappé'nin yokluğunda parlayan
Espanyol karşısındaki performans, 25 yaşındaki oyuncunun bireysel yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Her zamanki gibi sol kanatta maça başlayan Vinicius, Espanyol savunmasına sürekli sorunlar çıkardı. El Hilali ile çekişmeli geçen gergin bir ilk yarıdan sonra Vinicius sonunda skoru açtı. İlk golü Gonzalo ile yaptığı akıllı paslaşmanın ardından geldi; ikinci golünde ise Jude Bellingham ile etkili bir işbirliği kurduktan sonra kusursuz bir vuruşla skoru belirledi.
Bu performans, Kylian Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle takımın hücumunun kalbinde Brezilyalı oyuncunun yer aldığını gösterdi. Önümüzdeki hafta sonu Barcelona ile oynanacak Clasico maçına değinen Vinicius, "Bu hafta çok iyi çalışıp, bu maçtaki gibi bir performans sergileyeceğiz" dedi.
Zorlu bir sezonda istatistiksel olarak yeniden yükselişe geçme
Madrid'in takım olarak geçirdiği sezon önceki yıllardaki istikrarı gösterememiş olsa da, Vinicius'un kişisel istatistikleri hâlâ etkileyici. Espanyol'a karşı attığı iki golün ardından, forvet bu sezon tüm turnuvalarda 51 maçta 21 gole ulaştı.
Önümüzdeki kritik haftaya bakıldığında
Bu galibiyet, sezonun son düzlüğüne hazırlanan Álvaro Arbeloa'nın takımına çok ihtiyaç duyulan bir moral desteği sağladı. Madrid, ezeli rakibinin üç maç kala La Liga şampiyonluğunu garantilemesini engellemek için önümüzdeki Pazar günü Spotify Camp Nou'da Barcelona'yı yenmek zorunda. Vinicius'un bir kez daha muhteşem bir performans sergilemesi Los Blancos'a umut verecek; öte yandan Mbappé'nin de bu hayati maçta sahalara döneceği bildiriliyor.