"Bu kulüp bir şaka!" - Eski Tottenham yıldızı, Igor Tudor'un kovulmasını istiyor ve küme düşme mücadelesinin ortasında sansasyonel bir tiradda Conor Gallagher'ı "berbat" olarak nitelendiriyor

talkSPORT'ta konuşan O'Hara öfkesini şöyle dile getirdi: "Teknik direktör gitmeli. Onu kovun. Üst üste üç maç kaybetti. Premier Lig'de yeni bir teknik direktör getirip yeni teknik direktör etkisi elde eden tek takım biziz ve daha da kötü bir etki elde ediyoruz.

"Dürüst olmak gerekirse, o bir şaka, bu kulüp bir şaka, sahipleri bir şaka, oyuncular bir şaka, transferler bir şaka, personel bir şaka, menajer bir şaka. Futbol kulübüyle ilgili her şey tam bir rezalet. Dürüst olmak gerekirse, canım yanıyor, gerçekten canım yanıyor. Çok acı verici."

"Acı çekeceğimi düşünmemiştim, çünkü iyi anlarımız olmuştu, geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanmıştık. Bu çok korkunç. Bu çok kötü. Bu, bir Spurs taraftarı olarak şimdiye kadar hissettiğim en kötü şey."