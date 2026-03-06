Getty Images Sport
Çeviri:
"Bu kulüp bir şaka!" - Eski Tottenham yıldızı, Igor Tudor'un kovulmasını istiyor ve küme düşme mücadelesinin ortasında sansasyonel bir tiradda Conor Gallagher'ı "berbat" olarak nitelendiriyor
Palace yenilgisinin ardından Spurs serbest düşüşte
Londra kulübü, Perşembe günü Crystal Palace'a 3-1 yenilerek 50 yılın enkötü sonucunu aldı. Bu sonuç, 11 maçtır galibiyet alamayan takımın Premier Lig'de küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde kalmasına neden oldu.
Taraftarlar, geçici teknik direktör Tudor yönetiminde hiçbir ivme yakalayamayan takımlarının bir kez daha çöküşünü izlerken, atmosfer gerginleşti. Şampiyonluk tehdidi yaklaşırken, kulüp yönetimi üzerindeki baskı kırılma noktasına ulaştı. Yenilginin ardından, eski Spurs oyuncusu O'Hara öfkesini dile getirerek kulübün Tudor'u derhal kovmasını talep etti.
- Getty Images Sport
O'Hara'nın sansasyonel tiradı
talkSPORT'ta konuşan O'Hara öfkesini şöyle dile getirdi: "Teknik direktör gitmeli. Onu kovun. Üst üste üç maç kaybetti. Premier Lig'de yeni bir teknik direktör getirip yeni teknik direktör etkisi elde eden tek takım biziz ve daha da kötü bir etki elde ediyoruz.
"Dürüst olmak gerekirse, o bir şaka, bu kulüp bir şaka, sahipleri bir şaka, oyuncular bir şaka, transferler bir şaka, personel bir şaka, menajer bir şaka. Futbol kulübüyle ilgili her şey tam bir rezalet. Dürüst olmak gerekirse, canım yanıyor, gerçekten canım yanıyor. Çok acı verici."
"Acı çekeceğimi düşünmemiştim, çünkü iyi anlarımız olmuştu, geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanmıştık. Bu çok korkunç. Bu çok kötü. Bu, bir Spurs taraftarı olarak şimdiye kadar hissettiğim en kötü şey."
İşe alım ve Gallagher ateş altında
O'Hara, yedek kulübesinde durmadı, gözünü takıma ve özellikle de Atletico Madrid'den transfer olduktan sonra Spurs'un en golcü oyuncusu olduğu bildirilen İngiltere milli takımı oyuncusu Gallagher'a çevirdi. "Bu takım berbat. Onlar Championship oyuncuları. Pape Sarr bir Championship oyuncusu. Conor Gallagher. Atletico Madrid'de nasıl oynadığını asla bilemeyeceğim. Kesinlikle berbat oynadı" dedi.
"Futbol kulübü. İnanılmaz. Bu futbol kulübünün sorumluları. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Ve tam bir alay konusu. Bunun olmasına izin verdiğimiz ve taraftarların bunu kabul etmek zorunda kaldığı bir futbol kulübünün alay konusu olduk."
- Getty Images Sport
Hayatta kalma umutları ve Tudor'un sessizliği
Tottenham, beş maçlık yenilgi serisinin ardından şu anda ligde 16. sırada yer alıyor. Kulüp, sezonun son haftalarında birinci ligde kalmak için var gücüyle mücadeleye hazırlanırken, transferleri yoğun bir şekilde mercek altında tutulmaya devam ediyor.
Tudor, Palace yenilgisinin ardından geleceği hakkında sessizliğini korudu. Bir sonraki maçta yedek kulübesinde olup olmayacağı sorulduğunda, "Bu soruya yorum yok" şeklinde yanıt verdi. Bu sorudan önce Tudor'a, kulüp yönetiminin görevine devam etmesine izin vereceğini düşünüp düşünmediği soruldu. "Onların yönelimlerini düşünmüyorum, benim yapmam gereken işim var, hepsi bu" şeklinde yanıtladı.
Reklam