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'Bu kulüp benim için çok şey ifade ediyor' - Jeremy Doku, Manchester City ile yeni beş yıllık sözleşme imzaladı
Etihad'da uzun vadeli bir taahhüt
24 yaşındaki Belçika milli oyuncu, 2023'te Stade Rennais'den gelişinden bu yana City hücumunun odak noktalarından biri haline geldi. Doku, yakıcı hızıyla teknik üstünlüğünü birleştirerek kısa sürede Premier League'in en yıkıcı kanat oyuncularından biri olarak kendini kabul ettirdi ve İngiltere'de iç sahnedeki düzene damga vuran kadronun vazgeçilmezlerinden biri oldu. Bu yaz, Phil Foden, Josko Gvardiol ve Abdukodir Khusanov'un izinden giderek geleceğini Etihad projesine bağlayan yüksek profilli yıldızlar serisinin son halkası da o oldu.
Manchester'daki kalış süresini uzatma kararını değerlendiren Doku, Etihad'daki yolculuğu için duyduğu derin minnettarlığı dile getirdi. Doku, "City'de geçirdiğim zamana şu ana kadar bayıldım, bu yüzden daha uzun süre kalma fırsatına sahip olmak harika bir duygu" dedi. "Bu kulüp benim için çok şey ifade ediyor. Hem oyuncu hem de insan olarak geliştim. Buraya alıştım ve buradaki ekibin yaptığı çalışmalar sayesinde her gün geliştiğimi biliyorum. Bu kulübün oyunculara yardım etmek için ne kadar şey yaptığını anlatmak zor."
- Getty Images Sport
Enzo Maresca dönemi için inşa ediliyor
Bu haber, Maresca yönetimindeki yeni döneme geçiş yapan kulüp için büyük bir destek niteliği taşıyor. İddiaya göre Maresca, hücum sistemini Doku'nun eşsiz beceri seti ve baş döndürücü hızı etrafında kurmak istiyor. Doku da İtalyan çalıştırıcının taktik yaklaşımına ve takımın ilerlediği yöne büyük heyecan duyduğunu dile getirdi. Doku, "Bu kulübün oyunculara yardımcı olmak için ne kadar çok şey yaptığını anlatmak zor. Bunu hafife almıyorum ve bu beni daha iyi bir oyuncu yapıyor" dedi. "Enzo artık burada olduğu için yeni sezon adına gerçekten çok heyecanlıyım. Onun futbol tarzı bizim sevdiğimiz türden, bu yüzden oyuncular için heyecan verici."
"Ayrıca City taraftarları da bu yeni sözleşmeyi imzalamamın en büyük nedenlerinden biri. Onların sevgisini ve desteğini hissediyorum, bu benim için çok şey ifade ediyor. Onların hak ettiği başarıyı getirmeye odaklanmak istiyorum."
Viana, Doku'nun "özel kalitesini" övdü
Sözleşmenin yenilenmesi, kulüp yönetiminde de aynı coşkuyla karşılandı. Kadronun gelişimini yöneten Manchester City Futbol Direktörü Hugo Viana, kanat oyuncusunun profesyonel gelişimini ve doğal yeteneğini övmekte gecikmedi. Viana, Doku'nun soyunma odasında çok sevilen bir figür haline geldiğini, aynı zamanda da Avrupa futbolunun en korkulan kanat oyuncularından biri olarak kendini kabul ettirdiğini belirtti.
"Jeremy çok büyük bir yetenek ve 2023'te bize katıldığından bu yana gösterdiği gelişim herkesin açıkça görebileceği düzeyde" diyen Viana, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun özel bir dinamizmi var. Bir kanat oyuncusunda aradığımız doğru özelliklere sahip. Takımımıza gerçekten özel bir kalite katıyor. Jeremy aynı zamanda harika bir insan. Kulübün her kesiminde sevilen biri. Tutumu birinci sınıf ve her gün kendini geliştirmek istiyor. Bu yeni sözleşmeyi hak ediyor ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda gelişimini sürdürmeye devam edeceğini biliyorum."
- Getty
İngiltere'deki hayata rekor kıran bir başlangıç
Doku, kulübün yatırımını haklı çıkaran bireysel kalite anları yaratmayı istikrarlı şekilde sürdürdü. İlk sezonu tam anlamıyla tarihe geçti; Bournemouth karşısındaki efsanevi performansıyla Premier League tarihinde tek bir maçta dört asist ve beş gole katkı yapan en genç oyuncu oldu. O sezon 40'tan fazla maça çıktı ve altı gol ile 11 asistlik katkı vererek City'nin üst üste dördüncü lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu.
City'nin çeşitli zorluklarla karşılaştığı daha sıkıntılı 2024-25 sezonunda bile Doku güvenilir bir çıkış noktası olmaya devam etti. O sezonu sekiz gol ve dokuz asistle tamamladı; artan olgunluk seviyesi ve savunma sorumluluğuyla dikkat çekti. 2025-26 sezonuna gelindiğinde ise artık adeta vazgeçilmezdi. Pep Guardiola döneminin son yılında Doku, takımın yurt içindeki iki kupa zaferinde kilit rol oynadı; özellikle Southampton'a karşı oynanan FA Cup yarı finalinde eşitlik golünü hazırladı ve Nico'nun galibiyet golünün asistini yaptı.
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