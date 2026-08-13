'Bu kulüp benim için çok şey ifade ediyor' - Jeremy Doku, Manchester City ile yeni beş yıllık sözleşme imzaladı

24 yaşındaki Belçika milli oyuncu, 2023'te Stade Rennais'den gelişinden bu yana City hücumunun odak noktalarından biri haline geldi. Doku, yakıcı hızıyla teknik üstünlüğünü birleştirerek kısa sürede Premier League'in en yıkıcı kanat oyuncularından biri olarak kendini kabul ettirdi ve İngiltere'de iç sahnedeki düzene damga vuran kadronun vazgeçilmezlerinden biri oldu. Bu yaz, Phil Foden, Josko Gvardiol ve Abdukodir Khusanov'un izinden giderek geleceğini Etihad projesine bağlayan yüksek profilli yıldızlar serisinin son halkası da o oldu.

Manchester'daki kalış süresini uzatma kararını değerlendiren Doku, Etihad'daki yolculuğu için duyduğu derin minnettarlığı dile getirdi. Doku, "City'de geçirdiğim zamana şu ana kadar bayıldım, bu yüzden daha uzun süre kalma fırsatına sahip olmak harika bir duygu" dedi. "Bu kulüp benim için çok şey ifade ediyor. Hem oyuncu hem de insan olarak geliştim. Buraya alıştım ve buradaki ekibin yaptığı çalışmalar sayesinde her gün geliştiğimi biliyorum. Bu kulübün oyunculara yardım etmek için ne kadar şey yaptığını anlatmak zor."