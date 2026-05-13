"Bu kulübü çok seviyorum!" - Real Betis, 21 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanınca Antony sevincini dile getirdi

Manuel Pellegrini'nin takımı, tarihe geçmenin eşiğinde olduklarını bilerek Elche ile karşılaşmaya çıktı ve büyük baskı altında da olsa görevini yerine getirerek Seville'de coşkulu bir kutlama gecesi yaşattı. Bu galibiyet, La Liga'da iki maç kala ilk beşte yer almayı garantilemek için yeterli oldu ve Celta Vigo gibi doğrudan rakiplerinin önünde ligdeki ayrıcalıklı konumunu sağlamlaştırdı.

Antony, Betis'in bu belirleyici galibiyetinde kilit rol oynayan isimlerden biriydi. Leo Petrot'a doğrudan kırmızı kart göstererek Elche'yi 10 kişi bıraktı. Maçın bitiş düdüğü çaldığında Brezilyalı oyuncu duygularını gizlemedi: "Öncelikle galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bu maçın, evimizde kazanmanın önemini biliyoruz. Celta kaybetmişti. Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız bu maça bağlıydı. Bu takım bunu çok hak ediyor, taraftarlar bunu çok hak ediyor, buradaki herkes bunu çok hak ediyor. Bugün bunu sonuna kadar tadını çıkaracağız çünkü bunu hak ettik. Celta'nın kaybettiğini gördüğümde, bir süre orada tek başıma durup kendimle, Tanrı ile konuştum. Kendime buradan galibiyetsiz ayrılmayacağımı söyledim. Tanrıya şükür üç puanı aldık, bizi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan bu puanları. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük ve bu takımın bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor. Şimdi biraz dinlenme zamanı çünkü çok yorgunum."