"Bu kulübü çok seviyorum!" - Real Betis, 21 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanınca Antony sevincini dile getirdi
Sevilla'da tarihi bir gece
Manuel Pellegrini'nin takımı, tarihe geçmenin eşiğinde olduklarını bilerek Elche ile karşılaşmaya çıktı ve büyük baskı altında da olsa görevini yerine getirerek Seville'de coşkulu bir kutlama gecesi yaşattı. Bu galibiyet, La Liga'da iki maç kala ilk beşte yer almayı garantilemek için yeterli oldu ve Celta Vigo gibi doğrudan rakiplerinin önünde ligdeki ayrıcalıklı konumunu sağlamlaştırdı.
Antony, Betis'in bu belirleyici galibiyetinde kilit rol oynayan isimlerden biriydi. Leo Petrot'a doğrudan kırmızı kart göstererek Elche'yi 10 kişi bıraktı. Maçın bitiş düdüğü çaldığında Brezilyalı oyuncu duygularını gizlemedi: "Öncelikle galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bu maçın, evimizde kazanmanın önemini biliyoruz. Celta kaybetmişti. Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız bu maça bağlıydı. Bu takım bunu çok hak ediyor, taraftarlar bunu çok hak ediyor, buradaki herkes bunu çok hak ediyor. Bugün bunu sonuna kadar tadını çıkaracağız çünkü bunu hak ettik. Celta'nın kaybettiğini gördüğümde, bir süre orada tek başıma durup kendimle, Tanrı ile konuştum. Kendime buradan galibiyetsiz ayrılmayacağımı söyledim. Tanrıya şükür üç puanı aldık, bizi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan bu puanları. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük ve bu takımın bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor. Şimdi biraz dinlenme zamanı çünkü çok yorgunum."
Yeşil ve beyaz renklerin gururu
Elche'ye karşı alınan galibiyet, Betis'in en prestijli kulüpler turnuvasından 20 yıllık uzak kalışına son vermesini sağladı. Eski Manchester United kanat oyuncusu Antony, hedefe ulaşmak için sahada gösterdiği tam adanmışlığı vurguladı: "Bu herkesin hedefiydi. Zaten bunu hayal ediyorduk ve her şey bize bağlıydı. Celta'nın maçı kaybetmesi ya da kazanması fark etmezdi, her şey bize bağlıydı. Başardık. Bu takımın, çok sevdiğim bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu yüzden bir dakika bile koşmayı bırakmadım, çünkü kazanmamız gerektiğini biliyordum. Bu takımın bir parçası olmak benim için bir gurur kaynağı."
Pellegrini, "geri dönüş" gücünden bahsediyor
Galibiyet, ikinci yarıda sayısal üstünlüğü iyi değerlendiren Cucho Hernandez ve Pablo Fornals’ın golleri sayesinde elde edildi. Elche, Hector Fort’un golüyle kısa süreliğine skoru eşitlemeyi başarsa da, ev sahibi takımın azmi galip geldi ve Heliopolis’teki taraftarlar, kulübün yakın tarihine kazınacak bir geceyi kutladı.
Yedek kulübesinden Pellegrini de sezon boyunca kat edilen yoldan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eski Manchester City teknik direktörü, İspanya'da ilk beş arasında yer almak için sayısız engeli aşmak zorunda kalan takımın direncini vurguladı. Betis teknik direktörü, "Bu büyük bir sevinç; takım her zaman aksiliklerden nasıl toparlanacağını bildi" dedi.
Şimdi ne olacak?
Betis en son 2005-06 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer almış ve Liverpool ve Chelsea gibi Premier Lig devleriyle karşı karşıya gelmişti. Şimdi, yirmi yıl sonra, kulüp kıtanın en iyi takımlarıyla bir kez daha rekabet etmeye hazırlanıyor ve bu, sürekli büyüme için hayati bir ekonomik ve sportif destek sağlayacak. Seville'de kutlamalar devam ederken, yönetim kurulu, Şampiyonlar Ligi kampanyasının onları buraya geri getiren yolculuk kadar başarılı olmasını sağlamak için şimdiden iddialı bir strateji planlıyor.